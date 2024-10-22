После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на водохранилище, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. Летом с собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50. Осенью понадобятся: термобельё, тёплый костюм, вязаная шапка, перчатки.

Нерестовый запрет: с 25 апреля по 15 июня.

Проживание. Не входит в стоимость. Ежедневно утром будем забирать вас у вашего отеля в Иркутске и вечером привозить обратно. Если требуется, порекомендуем гостиницы вблизи рыболовных локаций. По запросу и за доплату возможна организация тура с включённым проживанием.

Питание. Включены лёгкие обеды: чай в термосе, ланч-боксы, сладости. Перекусы будем устраивать на берегу или в лодке, в зависимости от ваших пожеланий. За доплату можем организовать полноценную костровую кухню. В этом случае в обеденное меню входят уха, бухлер (бурятский суп), шулюм, шашлык, салаты, закуски.

Транспорт. Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 и моторная лодка Azimut Cyclone 435.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам.