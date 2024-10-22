Я приглашаю увлечённых рыболовов отправиться сюда за главным трофеем — щукой, хотя поймать её очень непросто.
Я профессионально занимаюсь рыбалкой более 30
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.
Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на водохранилище, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. Летом с собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50. Осенью понадобятся: термобельё, тёплый костюм, вязаная шапка, перчатки.
Нерестовый запрет: с 25 апреля по 15 июня.
Проживание. Не входит в стоимость. Ежедневно утром будем забирать вас у вашего отеля в Иркутске и вечером привозить обратно. Если требуется, порекомендуем гостиницы вблизи рыболовных локаций. По запросу и за доплату возможна организация тура с включённым проживанием.
Питание. Включены лёгкие обеды: чай в термосе, ланч-боксы, сладости. Перекусы будем устраивать на берегу или в лодке, в зависимости от ваших пожеланий. За доплату можем организовать полноценную костровую кухню. В этом случае в обеденное меню входят уха, бухлер (бурятский суп), шулюм, шашлык, салаты, закуски.
Транспорт. Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 и моторная лодка Azimut Cyclone 435.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам.
Программа тура по дням
Пристрелочный день
Ранним утром встретимся у вашего отеля в Иркутске и поедем к месту хранения лодки, а затем — в сторону водохранилища. По прибытии загрузим снасти, снаряжение и всё необходимое на борт и выйдем на воду.
Весь день будем перемещаться по акватории Иркутского водохранилища, искать хищника с помощью рыбопоисковой техники, подбирать рабочие приманки, рыбачить (с перерывом на лёгкий обед). Вечером сойдём на берег, вернём лодку в место хранения, разгрузим снасти и снаряжение. Ближе к ночи привезём вас к вашему отелю и попрощаемся до следующего дня.
Приманочный день
Сегодняшняя программа повторяет программу предыдущего дня:
7:00 — выезд от вашего отеля в Иркутске к месту хранения лодки;
8:00 — прибытие к водохранилищу, загрузка снастей, снаряжения и всего необходимого на борт, выход в акваторию;
8:30 — активный поиск хищника на отработанных в 1-й день точках, подбор рабочих приманок, рыбалка (с перерывом на лёгкий обед);
19:30 — возвращение на берег, возвращение лодки в место хранения, разгрузка снастей и снаряжения;
20:45 – 21:15 — возвращение к вашему отелю в Иркутске.
Рыбалка до упора
Программа пройдёт по уже привычному нам таймингу. Сегодня будем рыбачить только в самых перспективных точках Иркутского водохранилища, найденных за предыдущие дни. Без богатого улова вы не останетесь!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За 1 человека (индивидуальный тур)
|85 000 ₽
|За 1 человека в группе из 2 участников
|50 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеденные перекусы
- Трансферы по маршруту на джипе
- Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
- Аренда спиннингов с катушками, приманки
- Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Проживание
- Завтраки - 1500 ₽/чел
- Полноценные обеды - 2000 ₽/чел
- Ужины - 2000 ₽/чел
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты до 31 октября 2024 года. Стоимость указана при участии 1 человека. Для группы из 2 участников стоимость тура составит 45 000 ₽ с человека