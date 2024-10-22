Рыбалка на трофейного хищника Иркутского водохранилища: индивидуальный тур

Исследовать акваторию на моторной лодке в поисках рыбы и поймать щуку
Иркутское водохранилище богато рыбой: в нём обитает более 70 видов.

Я приглашаю увлечённых рыболовов отправиться сюда за главным трофеем — щукой, хотя поймать её очень непросто.

Я профессионально занимаюсь рыбалкой более 30
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лет и обязательно поделюсь с вами приобретённым опытом: объясню все нюансы ловли хищника, помогу с подбором снастей и приманок, разберу ошибки и покажу самые перспективные точки на акватории. Вам нужно только одеться по погоде и набраться терпения в ожидании заветной добычи.

Рыбалка на трофейного хищника Иркутского водохранилища: индивидуальный тур
Рыбалка на трофейного хищника Иркутского водохранилища: индивидуальный тур
Рыбалка на трофейного хищника Иркутского водохранилища: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на водохранилище, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. Летом с собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50. Осенью понадобятся: термобельё, тёплый костюм, вязаная шапка, перчатки.

Нерестовый запрет: с 25 апреля по 15 июня.

Проживание. Не входит в стоимость. Ежедневно утром будем забирать вас у вашего отеля в Иркутске и вечером привозить обратно. Если требуется, порекомендуем гостиницы вблизи рыболовных локаций. По запросу и за доплату возможна организация тура с включённым проживанием.

Питание. Включены лёгкие обеды: чай в термосе, ланч-боксы, сладости. Перекусы будем устраивать на берегу или в лодке, в зависимости от ваших пожеланий. За доплату можем организовать полноценную костровую кухню. В этом случае в обеденное меню входят уха, бухлер (бурятский суп), шулюм, шашлык, салаты, закуски.

Транспорт. Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 и моторная лодка Azimut Cyclone 435.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам.

Программа тура по дням

1 день

Пристрелочный день

Ранним утром встретимся у вашего отеля в Иркутске и поедем к месту хранения лодки, а затем — в сторону водохранилища. По прибытии загрузим снасти, снаряжение и всё необходимое на борт и выйдем на воду.

Весь день будем перемещаться по акватории Иркутского водохранилища, искать хищника с помощью рыбопоисковой техники, подбирать рабочие приманки, рыбачить (с перерывом на лёгкий обед). Вечером сойдём на берег, вернём лодку в место хранения, разгрузим снасти и снаряжение. Ближе к ночи привезём вас к вашему отелю и попрощаемся до следующего дня.

Пристрелочный деньПристрелочный деньПристрелочный деньПристрелочный деньПристрелочный день
2 день

Приманочный день

Сегодняшняя программа повторяет программу предыдущего дня:
7:00 — выезд от вашего отеля в Иркутске к месту хранения лодки;
8:00 — прибытие к водохранилищу, загрузка снастей, снаряжения и всего необходимого на борт, выход в акваторию;
8:30 — активный поиск хищника на отработанных в 1-й день точках, подбор рабочих приманок, рыбалка (с перерывом на лёгкий обед);
19:30 — возвращение на берег, возвращение лодки в место хранения, разгрузка снастей и снаряжения;
20:45 – 21:15 — возвращение к вашему отелю в Иркутске.

Приманочный деньПриманочный деньПриманочный деньПриманочный деньПриманочный день
3 день

Рыбалка до упора

Программа пройдёт по уже привычному нам таймингу. Сегодня будем рыбачить только в самых перспективных точках Иркутского водохранилища, найденных за предыдущие дни. Без богатого улова вы не останетесь!

Рыбалка до упораРыбалка до упораРыбалка до упораРыбалка до упораРыбалка до упора

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За 1 человека (индивидуальный тур)85 000 ₽
За 1 человека в группе из 2 участников50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеденные перекусы
  • Трансферы по маршруту на джипе
  • Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
  • Аренда спиннингов с катушками, приманки
  • Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Проживание
  • Завтраки - 1500 ₽/чел
  • Полноценные обеды - 2000 ₽/чел
  • Ужины - 2000 ₽/чел
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты до 31 октября 2024 года. Стоимость указана при участии 1 человека. Для группы из 2 участников стоимость тура составит 45 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Иркутске, 7:00
Завершение: Ваш отель в Иркутске, после 20:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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