Утром встретимся у вашего отеля или аэропорта Иркутска и поедем в сторону Байкала. Если у вас будет желание, можем отправиться раньше, чтобы успеть осмотреть достопримечательности и живописные локации вблизи озера. По пути сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чая или кофе, пообедать.

Во второй половине дня прибудем в залив Куркут и по льду переправимся на остров Ольхон. Разместимся в отеле в посёлке Хужир и отдохнём после долгой дороги.