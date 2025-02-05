Зимняя рыбалка на льду Байкала своей компанией

Исследовать замёрзшее озеро в поисках рыбы и добыть серебристого омуля
Приглашаю любителей активного отдыха и зимней рыбалки на Байкал за заветной добычей — серебристым омулем, ловля которого до недавнего времени была запрещена.

Ежедневно мы будем исследовать километры льда в проливе Малого
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Моря, используя для поиска рыбы эхолот-картплоттер, и бурить толщу замёрзшей воды в самых перспективных местах, чтобы порыбачить. Вблизи лунок будем устанавливать утеплённую палатку с печкой, чтобы отдохнуть и согреться. Я занимаюсь рыбалкой более 30 лет и обязательно поделюсь с вами опытом. Вы получите ценные знания, а богатый улов будет зависеть только от вас!

Зимняя рыбалка на льду Байкала своей компанией
Зимняя рыбалка на льду Байкала своей компанией
Зимняя рыбалка на льду Байкала своей компанией
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, мороз), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. В поездку необходимо взять очень тёплые зимние вещи и специальную обувь.

Проживание. Не входит в стоимость. Необходимо самостоятельно подобрать отель в посёлке Хужир на острове Ольхон.

Питание. Включены лёгкие обеды: чай в термосе, ланч-боксы, сладости. За доплату можем организовать полноценную костровую кухню. В этом случае в обеденное меню входят уха, бухлер (бурятский суп), шулюм, борщ, супы, плов, шашлык, салаты, закуски.

Транспорт. Внедорожник Toyota Land Cruiser 100.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон

Утром встретимся у вашего отеля или аэропорта Иркутска и поедем в сторону Байкала. Если у вас будет желание, можем отправиться раньше, чтобы успеть осмотреть достопримечательности и живописные локации вблизи озера. По пути сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чая или кофе, пообедать.

Во второй половине дня прибудем в залив Куркут и по льду переправимся на остров Ольхон. Разместимся в отеле в посёлке Хужир и отдохнём после долгой дороги.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
2 день

Рыбалка на Малом Море

Ранним утром отправимся к Малому Морю Байкала. Весь день будем исследовать и бурить лёд, искать омуля с помощью рыбопоисковой техники, рыбачить (с перерывом на лёгкий обед). Вечером вернёмся в отель в Хужире.

Рыбалка на Малом МореРыбалка на Малом МореРыбалка на Малом МореРыбалка на Малом МореРыбалка на Малом МореРыбалка на Малом Море
3 день

Поиски и ловля омуля

Сегодняшняя программа повторяет программу предыдущего дня:
7:00 — выезд от отеля в Хужире к Малому морю;
8:00 — исследование и бурение льда, поиск омуля с помощью рыбопоисковой техники, рыбалка (с перерывом на лёгкий обед);
18:00 — возвращение в Хужир, отдых в отеле.

Поиски и ловля омуляПоиски и ловля омуляПоиски и ловля омуляПоиски и ловля омуляПоиски и ловля омуляПоиски и ловля омуля
4 день

Завершающий выход на лёд, возвращение в Иркутск

Первая половина дня пройдёт по уже привычному нам таймингу. До обеда будем исследовать и бурить лёд Малого моря в поисках омуля, рыбачить. Перекусив, поедем обратно в Иркутск и будем на месте к вечеру.

Завершающий выход на лёд, возвращение в ИркутскЗавершающий выход на лёд, возвращение в ИркутскЗавершающий выход на лёд, возвращение в ИркутскЗавершающий выход на лёд, возвращение в ИркутскЗавершающий выход на лёд, возвращение в ИркутскЗавершающий выход на лёд, возвращение в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеденные перекусы
  • Трансферы по маршруту на джипе
  • Аренда эхолота-картплоттера Garmin и ледобуров
  • Аренда спиннингов с катушками, приманки
  • Аренда утеплённой палатки с печкой во время выездов на лёд
  • Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Проживание
  • Завтраки - 1500 ₽/чел
  • Полноценные обеды - 2000 ₽/чел
  • Ужины - 2000 ₽/чел
  • Разрешение на посещение национального парка - 500 ₽/чел
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 5 февраля до 20 марта 2025 года. Стоимость указана при участии 1 человека. Для группы из 2-4 участников стоимость тура составит 87 500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 10:00
Завершение: Ваш отель в Иркутске, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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