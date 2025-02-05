Ежедневно мы будем исследовать километры льда в проливе Малого
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.
Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, мороз), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. В поездку необходимо взять очень тёплые зимние вещи и специальную обувь.
Проживание. Не входит в стоимость. Необходимо самостоятельно подобрать отель в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Питание. Включены лёгкие обеды: чай в термосе, ланч-боксы, сладости. За доплату можем организовать полноценную костровую кухню. В этом случае в обеденное меню входят уха, бухлер (бурятский суп), шулюм, борщ, супы, плов, шашлык, салаты, закуски.
Транспорт. Внедорожник Toyota Land Cruiser 100.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон
Утром встретимся у вашего отеля или аэропорта Иркутска и поедем в сторону Байкала. Если у вас будет желание, можем отправиться раньше, чтобы успеть осмотреть достопримечательности и живописные локации вблизи озера. По пути сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чая или кофе, пообедать.
Во второй половине дня прибудем в залив Куркут и по льду переправимся на остров Ольхон. Разместимся в отеле в посёлке Хужир и отдохнём после долгой дороги.
Рыбалка на Малом Море
Ранним утром отправимся к Малому Морю Байкала. Весь день будем исследовать и бурить лёд, искать омуля с помощью рыбопоисковой техники, рыбачить (с перерывом на лёгкий обед). Вечером вернёмся в отель в Хужире.
Поиски и ловля омуля
Сегодняшняя программа повторяет программу предыдущего дня:
7:00 — выезд от отеля в Хужире к Малому морю;
8:00 — исследование и бурение льда, поиск омуля с помощью рыбопоисковой техники, рыбалка (с перерывом на лёгкий обед);
18:00 — возвращение в Хужир, отдых в отеле.
Завершающий выход на лёд, возвращение в Иркутск
Первая половина дня пройдёт по уже привычному нам таймингу. До обеда будем исследовать и бурить лёд Малого моря в поисках омуля, рыбачить. Перекусив, поедем обратно в Иркутск и будем на месте к вечеру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеденные перекусы
- Трансферы по маршруту на джипе
- Аренда эхолота-картплоттера Garmin и ледобуров
- Аренда спиннингов с катушками, приманки
- Аренда утеплённой палатки с печкой во время выездов на лёд
- Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Проживание
- Завтраки - 1500 ₽/чел
- Полноценные обеды - 2000 ₽/чел
- Ужины - 2000 ₽/чел
- Разрешение на посещение национального парка - 500 ₽/чел
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 5 февраля до 20 марта 2025 года. Стоимость указана при участии 1 человека. Для группы из 2-4 участников стоимость тура составит 87 500 ₽ с человека