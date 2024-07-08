После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.

Проживание. В палаточном лагере без удобств на берегу Гусиного озера. Размещение по 1 человеку, если вы путешествуете в одиночку, или по 2 человека, если путешествуете семейной парой.

Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, шашлык, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Гусиному озеру и обратно — за доплату.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.