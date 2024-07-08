Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании

Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Гусиное озеро — одно из самых рыбных мест в Бурятии, где водится много окуня и щуки.

Это не просто индивидуальный тур, а полноценная экспедиция с проверкой на прочность: на внедорожнике мы
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преодолеем более 1000 км в обе стороны, будем жить на берегу в палатках без удобств в окружении бескрайних степей и каждый день выходить на воду на моторной лодке.

Вы сможете заняться рыбалкой в своей компании, под чутким руководством гида попытаетесь поймать свой трофей, а также обязательно попробуете горячие блюда из пойманной вами рыбы, приготовленные на костре.

Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.

Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.

Проживание. В палаточном лагере без удобств на берегу Гусиного озера. Размещение по 1 человеку, если вы путешествуете в одиночку, или по 2 человека, если путешествуете семейной парой.

Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, шашлык, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Гусиному озеру и обратно — за доплату.

Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Иркутска к Гусиному озеру

Ранним утром встретимся у места вашего проживания в Иркутске и поедем в сторону Гусиного озера. Будем двигаться по живописной дороге почти весь день, сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чаю или кофе. В Байкальске позавтракаем, в Улан-Удэ докупим недостающие продукты, в Оронгое пообедаем в кафе бурятской кухни.

К вечеру прибудем к берегу озера. Установим палатки, соберём лодки, подготовим снасти и поужинаем.

Переезд из Иркутска к Гусиному озеруПереезд из Иркутска к Гусиному озеруПереезд из Иркутска к Гусиному озеруПереезд из Иркутска к Гусиному озеру
2 день

Рыбалка, отдых на берегу озера

После завтрака впервые выйдем на воду. Гусиное озеро славится результативной рыбалкой, ведь здесь водится очень много рыбы: ходят легенды, что тут встречаются двухметровые щуки и пятикилограммовые окуни. Интенсивный клёв обеспечен!

К обеду вернёмся в наш палаточный лагерь на берегу и отдохнём. Если будет желание, вы сможете позагорать на песчаном пляже или искупаться в тёплой воде.

Позже снова выйдем в акваторию и порыбачим. По возвращении в лагерь поужинаем и проведём спокойный вечер на берегу озера.

Рыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озера
3 день

Рыбалка, отдых на берегу озера

Сегодняшняя программа повторяет программу второго дня:
06:30 – подъём, завтрак;
07:30 – выход на воду, активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
12:30 – возвращение в лагерь, обед, отдых, купание в озере;
15:30 – выход на воду активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
19:30 – возвращение в лагерь, ужин, отдых, свободное время.

Рыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озера
4 день

Рыбалка, отдых на берегу озера

Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня:
06:30 – подъём, завтрак;
07:30 – выход на воду, активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
12:30 – возвращение в лагерь, обед, отдых, купание в озере;
15:30 – выход на воду активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
19:30 – возвращение в лагерь, ужин, отдых, свободное время.

Рыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озераРыбалка, отдых на берегу озера
5 день

Рыбалка, возвращение в Иркутск

Начнём день с раннего завтрака и рыбалки. По возвращении в лагерь пообедаем, соберём палатки, погрузим лодки и снаряжение в автомобиль и отправимся в обратный путь. По дороге будем останавливаться, чтобы заправиться, выпить чаю или кофе, плотно перекусить в кафе в Оронгое и Байкальске. К месту вашего проживания в Иркутске вернёмся поздним вечером и попрощаемся.

Рыбалка, возвращение в ИркутскРыбалка, возвращение в ИркутскРыбалка, возвращение в ИркутскРыбалка, возвращение в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет150 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
  • Трансфер к Гусиному озеру и обратно на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
  • Проживание, аренда оборудования для палаточного лагеря
  • Полевая кухня
  • Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
  • Аренда спиннингов с катушками, приманки
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Проживание в Иркутске
  • Питание в дороге
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 1 июля по 10 сентября 2024 года. Стоимость тура указана при участии одного человека. Для группы из 2-4 участников стоимость тура составит 110 000₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
Завершение: Ваш отель в Иркутске, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеБурятияВыездныеВсе туры5-дневные туры

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