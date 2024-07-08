Это не просто индивидуальный тур, а полноценная экспедиция с проверкой на прочность: на внедорожнике мы
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору.
Обратите внимание: возможно ухудшение погоды (ветер, сильное волнение на озере, затяжная гроза), поэтому при покупке билетов в Иркутск и обратно обязательно планируйте 1-2 дня дополнительно. С собой в поездку необходимо взять защиту от солнца: закрытую одежду, головной убор, очки, баф или балаклаву, крем с SPF 50.
Проживание. В палаточном лагере без удобств на берегу Гусиного озера. Размещение по 1 человеку, если вы путешествуете в одиночку, или по 2 человека, если путешествуете семейной парой.
Питание. В стоимость тура включено ежедневное трёхразовое питание во время экспедиции. В полевую кухню входят уха из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, шашлык, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида. Употребление алкоголя на воде категорически запрещено. Питание в кафе по пути к Гусиному озеру и обратно — за доплату.
Уровень сложности. Тур подойдёт увлечённым опытным путешественникам и заядлым рыболовам. Необходимо быть физически подготовленным.
Программа тура по дням
Переезд из Иркутска к Гусиному озеру
Ранним утром встретимся у места вашего проживания в Иркутске и поедем в сторону Гусиного озера. Будем двигаться по живописной дороге почти весь день, сделаем несколько остановок, чтобы заправить автомобиль бензином, выпить чаю или кофе. В Байкальске позавтракаем, в Улан-Удэ докупим недостающие продукты, в Оронгое пообедаем в кафе бурятской кухни.
К вечеру прибудем к берегу озера. Установим палатки, соберём лодки, подготовим снасти и поужинаем.
Рыбалка, отдых на берегу озера
После завтрака впервые выйдем на воду. Гусиное озеро славится результативной рыбалкой, ведь здесь водится очень много рыбы: ходят легенды, что тут встречаются двухметровые щуки и пятикилограммовые окуни. Интенсивный клёв обеспечен!
К обеду вернёмся в наш палаточный лагерь на берегу и отдохнём. Если будет желание, вы сможете позагорать на песчаном пляже или искупаться в тёплой воде.
Позже снова выйдем в акваторию и порыбачим. По возвращении в лагерь поужинаем и проведём спокойный вечер на берегу озера.
Рыбалка, отдых на берегу озера
Сегодняшняя программа повторяет программу второго дня:
06:30 – подъём, завтрак;
07:30 – выход на воду, активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
12:30 – возвращение в лагерь, обед, отдых, купание в озере;
15:30 – выход на воду активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
19:30 – возвращение в лагерь, ужин, отдых, свободное время.
Рыбалка, отдых на берегу озера
Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня:
06:30 – подъём, завтрак;
07:30 – выход на воду, активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
12:30 – возвращение в лагерь, обед, отдых, купание в озере;
15:30 – выход на воду активный поиск рыбы, рыбалка на акватории озера;
19:30 – возвращение в лагерь, ужин, отдых, свободное время.
Рыбалка, возвращение в Иркутск
Начнём день с раннего завтрака и рыбалки. По возвращении в лагерь пообедаем, соберём палатки, погрузим лодки и снаряжение в автомобиль и отправимся в обратный путь. По дороге будем останавливаться, чтобы заправиться, выпить чаю или кофе, плотно перекусить в кафе в Оронгое и Байкальске. К месту вашего проживания в Иркутске вернёмся поздним вечером и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|150 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение профессиональным рыболовным гидом
- Трансфер к Гусиному озеру и обратно на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
- Проживание, аренда оборудования для палаточного лагеря
- Полевая кухня
- Аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance
- Аренда спиннингов с катушками, приманки
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Проживание в Иркутске
- Питание в дороге
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 1 июля по 10 сентября 2024 года. Стоимость тура указана при участии одного человека. Для группы из 2-4 участников стоимость тура составит 110 000₽ с человека