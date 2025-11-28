Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
29 800 ₽ за человека
К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
Полюбоваться просторами озера с высоты и на побережье и прокатиться на моторной лодке по горной реке
Начало: Иркутск, 9:00
«В программе есть сплав на надувной лодке с мотором»
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
32 000 ₽ за человека
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
400 000 ₽ за человека
Рыбалка на трофейного хищника Иркутского водохранилища: индивидуальный тур
Исследовать акваторию на моторной лодке в поисках рыбы и поймать щуку
Начало: Ваш отель в Иркутске, 7:00
«Перекусы будем устраивать на берегу или в лодке, в зависимости от ваших пожеланий»
16 июн в 08:00
20 июн в 08:00
125 000 ₽ за человека
