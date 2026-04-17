Мои заказы

Самое яркое на Байкале: водные прогулки, поездка на поезде и энергия сакральных мест

Прокатиться по КБЖД, исследовать Ольхон с юга на север, заглянуть в музеи и погулять по Иркутску
Байкал — магнетическое озеро с кристально чистой водой, собственным климатом и легендами, хранимыми скалами и ветром. За 5 дней вы пройдёте маршрут, вобравший в себя самые сильные и яркие образы
читать дальше

«священного моря».

Прокатитесь по старинной Кругобайкальской железной дороге, посетите музей деревянного зодчества «Тальцы», окажетесь на мистическом острове Ольхон и доберётесь до его северной оконечности — мыса Хобой.

Увидите бронзового Орла с размахом крыльев в 7 метров, пройдётесь по берегам Малого Моря, узнаете предания о Шаман-скале и прикоснётесь к энергетике сакральных мест, где и сегодня проводят шаманские обряды.

Вы загадаете желание у древнего камня, вдохнёте аромат степи и таёжной хвои и познакомитесь с Иркутском, в котором история России встречается с духом Сибири.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованная одежда и обувь:
Куртка-ветровка, тёплый свитер
Дождевик, шапка и кепка
Удобная обувь: кроссовки, сандалии, обувь для пляжа
Купальник
Женщинам — платье или юбка ниже колен (для храмов)
Рекомендуемое снаряжение:
Солнцезащитный крем и очки
Репелленты (лучше приобретать в Иркутске)
Личная аптечка и средства гигиены
Фотоаппаратура, зарядные устройства
Небольшой рюкзак для экскурсий
Гидромешок под документы, дождевик, перчатки, зонт

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины частично: 1 день — завтрак, обед, 2 день — завтрак, 3 и 4 дни — завтрак, обед, ужин, 5 день — завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн или туристический автобус в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Тур не требует специальной физической подготовки. Подходит людям без серьёзных ограничений по здоровью. Передвигаемся на туристическом транспорте, возможны непродолжительные пешеходные маршруты во время экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, «Тальцы», прогулка по Листвянке и Байкальский музей

Встречаемся в Иркутске — сибирском городе, который называют воротами к Байкалу. Гид будет ждать вас у выхода аэропорта с 8:00 до 8:30 или у пригородных касс ж/д вокзала с 9:00 до 9:30. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу. Узкие улочки, старинные особняки, купеческие дома и храмы расскажут вам о его богатой истории. Здесь жили сосланные декабристы, и благодаря им город получил славу «Сибирского Парижа».

После направимся к Байкалу. По дороге сделаем остановку в этнографическом музее «Тальцы» — уникальном комплексе под открытым небом, где представлены архитектурные памятники сибирских деревень 17-19 веков. Здесь вы прогуляетесь по воссозданным улицам, увидите избы, церкви и башни деревянных укреплений, в том числе Спасскую башню Илимского острога.

Во второй половине дня доберёмся до Листвянки — посёлка на берегу Байкала, у истока Ангары. Увидим Шаман-камень, связанный с древними бурятскими преданиями, и посетим Байкальский музей. В экспозиции представлены обитатели глубин озера: нерпы, хариусы, осётры. Также вы сможете понаблюдать за тектонической активностью озера с помощью специальных датчиков. После прогуляемся вдоль берега и заглянем на местный рынок: здесь продают байкальские травы, изделия из кедра, варенье, самоцветы и, конечно, свежего копчёного омуля. Вечером — заселение в отель в Листвянке и отдых.

2 день

Кругобайкальская железная дорога - инженерное чудо на берегу Байкала

После завтрака вас ждёт один из самых впечатляющих маршрутов — поездка по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Этот участок старого Транссибирского пути был построен на рубеже 19-20 веков и признан одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире. За 84 километра пути мы увидим 39 тоннелей, десятки арочных мостов, подпорных стен и каменных галерей, вырубленных вручную в скальных массивах. На фоне Байкала этот маршрут напоминает открытку из прошлого: скалы, отражающиеся в прозрачной воде, и арки, будто парящие над волнами.

Гид расскажет об истории строительства, о трудностях, с которыми сталкивались инженеры, и о том, почему КБЖД называли «Золотой пряжкой России». По завершении маршрута мы вернёмся в Иркутск, и вы разместитесь в гостинице. Вечером — свободное время.

Важно! При изменении расписания поезд может быть заменён на катерную экскурсию. Обед в поезде не предусмотрен — рекомендуем заранее заказать ланч-бокс (от 900 до 1500 ₽) или взять еду с собой. За место у окна с видом на Байкал — доплата 3000 ₽ с человека.

3 день

Поездка к Малому Морю: мифы, памятники и дух Байкала

Позавтракав, отправимся на северо-запад Байкала, в сторону Малого Моря. В дороге, протяжённостью около 250 км, мы увидим, как городские пейзажи сменяются степями, лесами и скалами. Воздух становится свежее, а виды — всё более захватывающими. Первая остановка — сакральное место, где вы узнаете о бурятском шаманизме. Здесь вам расскажут о древних ритуалах и важности чистоты помыслов при встрече с Байкалом.

Далее путь приведёт нас к символическим скульптурам: бронзовому орлу Орлуку, охраняющему просторы Тажеран, и 4-метровому памятнику Бродяге — герою народной песни «По диким степям Забайкалья». На мраморной плите — слова песни, а рядом открывается вид на Куркутский залив. После прибытия в Малое Море — узкий пролив между материком и островом Ольхон — мы заселимся в отель, пообедаем и немного отдохнём.

Вечером прогуляемся по побережью, гид расскажет байкальские предания и легенды об острове Ольхон, об озёрных нерпах, омуле и геологических загадках. Вокруг вас будут чудесные виды: мыс Кобылья Голова, остров Огой и гора Танхан, а закат над озером станет красивой кульминацией дня.

4 день

Экспедиция на Ольхон: с юга на север

Сегодня отправимся в экспедицию по Ольхону, самому крупному острову Байкала и священному для местных народов. Сначала на пароме пересечём пролив Ольхонские ворота. Уже во время переправы вы увидите отвесные скалы и прочувствуете особую атмосферу острова.

Затем на автомобиле с гидом-водителем проедем от южной части Ольхона до его крайней северной точки — мыса Хобой. По пути полюбуемся степями, дюнами, скалами и знаменитой «ходульной» сосной, корни которой словно приподняты над землёй. Увидим скалу Шаманку (мыс Бурхан) — духовное место бурят, где, по поверьям, живёт хозяин Байкала. Посетим урочище Песчаное — миниатюра Бухты Песчаной с подвижными песками и корнями деревьев, возвышающимися над почвой. Мыс Хобой — самая северная точка острова. В ясную погоду отсюда можно разглядеть полуостров Святой Нос, удалённый почти на 80 км. Это место известно своей мощной энергетикой — здесь проводят шаманские ритуалы и медитации.

В одном из живописных мест устроим обед-пикник. После насыщенного дня вернёмся на базу и поужинаем.

5 день

Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск

Утром — завтрак и свободное время на берегу Байкала. Вы сможете прогуляться и сделать памятные фотографии. Около 14:30 — отъезд в Иркутск (время уточнит гид накануне). В дороге сделаем несколько остановок для отдыха. Прибытие в город планируется в 19:00–20:30.

Окончание тура возможно в центре Иркутска, у вокзала или в аэропорту — в зависимости от вашего расписания. Рекомендуется бронировать обратные билеты на рейсы после 22:00, чтобы избежать проблем при возможных задержках.

Варианты для туристов с ранним вылетом: выехать из Малого Моря на день раньше, разместиться в Иркутске (без доплаты); заказать индивидуальный трансфер (от 12 000 ₽ за машину до 3 человек): забронировать дополнительную ночь в Иркутске (за отдельную плату).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 301 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты:
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
  • Сбор Прибайкальского нацпарка
  • Экскурсии:
  • Обзорная по Иркутску
  • Этнографический комплекс «Тальцы»
  • Музей Байкала и аквариумы
  • Прогулка по Листвянке
  • Маршрут по КБЖД
  • Прогулка вдоль побережья Малого моря
  • Экскурсия на остров Ольхон (мыс Хобой)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д проезд до/из Иркутска
  • Обеды и ужины, не указанные в программе
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз
  • Размещение более высокого класса
  • Индивидуальное обслуживание
  • Экскурсии вне основной программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽
  • Стоимость по акции «Раннее бронирование» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении (100% оплата до 10.04.2026) - 81 900 ₽
  • Цена после 10.04.2026 - 85 300 ₽ за 1 чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт с 8:00 до 8:30 или у пригородных касс ж/д вокзала с 9:00 до 9:30
Завершение: Иркутск, центр, вокзал или в аэропорт, 20:30. Рекомендуем бронировать обратные билеты на рейсы после 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 226 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Иркутска

