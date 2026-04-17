Рекомендованная одежда и обувь:

Куртка-ветровка, тёплый свитер

Дождевик, шапка и кепка

Удобная обувь: кроссовки, сандалии, обувь для пляжа

Купальник

Женщинам — платье или юбка ниже колен (для храмов)

Рекомендуемое снаряжение:

Солнцезащитный крем и очки

Репелленты (лучше приобретать в Иркутске)

Личная аптечка и средства гигиены

Фотоаппаратура, зарядные устройства

Небольшой рюкзак для экскурсий

Гидромешок под документы, дождевик, перчатки, зонт

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины частично: 1 день — завтрак, обед, 2 день — завтрак, 3 и 4 дни — завтрак, обед, ужин, 5 день — завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн или туристический автобус в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 7-80 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Тур не требует специальной физической подготовки. Подходит людям без серьёзных ограничений по здоровью. Передвигаемся на туристическом транспорте, возможны непродолжительные пешеходные маршруты во время экскурсий.