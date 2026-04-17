Описание тура
Организационные детали
Рекомендованная одежда и обувь:
Куртка-ветровка, тёплый свитер
Дождевик, шапка и кепка
Удобная обувь: кроссовки, сандалии, обувь для пляжа
Купальник
Женщинам — платье или юбка ниже колен (для храмов)
Рекомендуемое снаряжение:
Солнцезащитный крем и очки
Репелленты (лучше приобретать в Иркутске)
Личная аптечка и средства гигиены
Фотоаппаратура, зарядные устройства
Небольшой рюкзак для экскурсий
Гидромешок под документы, дождевик, перчатки, зонт
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины частично: 1 день — завтрак, обед, 2 день — завтрак, 3 и 4 дни — завтрак, обед, ужин, 5 день — завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн или туристический автобус в зависимости от размера группы.
Возраст участников. 7-80 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Тур не требует специальной физической подготовки. Подходит людям без серьёзных ограничений по здоровью. Передвигаемся на туристическом транспорте, возможны непродолжительные пешеходные маршруты во время экскурсий.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, «Тальцы», прогулка по Листвянке и Байкальский музей
Встречаемся в Иркутске — сибирском городе, который называют воротами к Байкалу. Гид будет ждать вас у выхода аэропорта с 8:00 до 8:30 или у пригородных касс ж/д вокзала с 9:00 до 9:30. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу. Узкие улочки, старинные особняки, купеческие дома и храмы расскажут вам о его богатой истории. Здесь жили сосланные декабристы, и благодаря им город получил славу «Сибирского Парижа».
После направимся к Байкалу. По дороге сделаем остановку в этнографическом музее «Тальцы» — уникальном комплексе под открытым небом, где представлены архитектурные памятники сибирских деревень 17-19 веков. Здесь вы прогуляетесь по воссозданным улицам, увидите избы, церкви и башни деревянных укреплений, в том числе Спасскую башню Илимского острога.
Во второй половине дня доберёмся до Листвянки — посёлка на берегу Байкала, у истока Ангары. Увидим Шаман-камень, связанный с древними бурятскими преданиями, и посетим Байкальский музей. В экспозиции представлены обитатели глубин озера: нерпы, хариусы, осётры. Также вы сможете понаблюдать за тектонической активностью озера с помощью специальных датчиков. После прогуляемся вдоль берега и заглянем на местный рынок: здесь продают байкальские травы, изделия из кедра, варенье, самоцветы и, конечно, свежего копчёного омуля. Вечером — заселение в отель в Листвянке и отдых.
Кругобайкальская железная дорога - инженерное чудо на берегу Байкала
После завтрака вас ждёт один из самых впечатляющих маршрутов — поездка по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Этот участок старого Транссибирского пути был построен на рубеже 19-20 веков и признан одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире. За 84 километра пути мы увидим 39 тоннелей, десятки арочных мостов, подпорных стен и каменных галерей, вырубленных вручную в скальных массивах. На фоне Байкала этот маршрут напоминает открытку из прошлого: скалы, отражающиеся в прозрачной воде, и арки, будто парящие над волнами.
Гид расскажет об истории строительства, о трудностях, с которыми сталкивались инженеры, и о том, почему КБЖД называли «Золотой пряжкой России». По завершении маршрута мы вернёмся в Иркутск, и вы разместитесь в гостинице. Вечером — свободное время.
Важно! При изменении расписания поезд может быть заменён на катерную экскурсию. Обед в поезде не предусмотрен — рекомендуем заранее заказать ланч-бокс (от 900 до 1500 ₽) или взять еду с собой. За место у окна с видом на Байкал — доплата 3000 ₽ с человека.
Поездка к Малому Морю: мифы, памятники и дух Байкала
Позавтракав, отправимся на северо-запад Байкала, в сторону Малого Моря. В дороге, протяжённостью около 250 км, мы увидим, как городские пейзажи сменяются степями, лесами и скалами. Воздух становится свежее, а виды — всё более захватывающими. Первая остановка — сакральное место, где вы узнаете о бурятском шаманизме. Здесь вам расскажут о древних ритуалах и важности чистоты помыслов при встрече с Байкалом.
Далее путь приведёт нас к символическим скульптурам: бронзовому орлу Орлуку, охраняющему просторы Тажеран, и 4-метровому памятнику Бродяге — герою народной песни «По диким степям Забайкалья». На мраморной плите — слова песни, а рядом открывается вид на Куркутский залив. После прибытия в Малое Море — узкий пролив между материком и островом Ольхон — мы заселимся в отель, пообедаем и немного отдохнём.
Вечером прогуляемся по побережью, гид расскажет байкальские предания и легенды об острове Ольхон, об озёрных нерпах, омуле и геологических загадках. Вокруг вас будут чудесные виды: мыс Кобылья Голова, остров Огой и гора Танхан, а закат над озером станет красивой кульминацией дня.
Экспедиция на Ольхон: с юга на север
Сегодня отправимся в экспедицию по Ольхону, самому крупному острову Байкала и священному для местных народов. Сначала на пароме пересечём пролив Ольхонские ворота. Уже во время переправы вы увидите отвесные скалы и прочувствуете особую атмосферу острова.
Затем на автомобиле с гидом-водителем проедем от южной части Ольхона до его крайней северной точки — мыса Хобой. По пути полюбуемся степями, дюнами, скалами и знаменитой «ходульной» сосной, корни которой словно приподняты над землёй. Увидим скалу Шаманку (мыс Бурхан) — духовное место бурят, где, по поверьям, живёт хозяин Байкала. Посетим урочище Песчаное — миниатюра Бухты Песчаной с подвижными песками и корнями деревьев, возвышающимися над почвой. Мыс Хобой — самая северная точка острова. В ясную погоду отсюда можно разглядеть полуостров Святой Нос, удалённый почти на 80 км. Это место известно своей мощной энергетикой — здесь проводят шаманские ритуалы и медитации.
В одном из живописных мест устроим обед-пикник. После насыщенного дня вернёмся на базу и поужинаем.
Прощание с Байкалом и возвращение в Иркутск
Утром — завтрак и свободное время на берегу Байкала. Вы сможете прогуляться и сделать памятные фотографии. Около 14:30 — отъезд в Иркутск (время уточнит гид накануне). В дороге сделаем несколько остановок для отдыха. Прибытие в город планируется в 19:00–20:30.
Окончание тура возможно в центре Иркутска, у вокзала или в аэропорту — в зависимости от вашего расписания. Рекомендуется бронировать обратные билеты на рейсы после 22:00, чтобы избежать проблем при возможных задержках.
Варианты для туристов с ранним вылетом: выехать из Малого Моря на день раньше, разместиться в Иркутске (без доплаты); заказать индивидуальный трансфер (от 12 000 ₽ за машину до 3 человек): забронировать дополнительную ночь в Иркутске (за отдельную плату).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 301 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты:
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
- Сбор Прибайкальского нацпарка
- Экскурсии:
- Обзорная по Иркутску
- Этнографический комплекс «Тальцы»
- Музей Байкала и аквариумы
- Прогулка по Листвянке
- Маршрут по КБЖД
- Прогулка вдоль побережья Малого моря
- Экскурсия на остров Ольхон (мыс Хобой)
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д проезд до/из Иркутска
- Обеды и ужины, не указанные в программе
- Дополнительные услуги гостиниц и баз
- Размещение более высокого класса
- Индивидуальное обслуживание
- Экскурсии вне основной программы
- Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽
- Стоимость по акции «Раннее бронирование» за 1 чел. при 2-, 3-местном размещении (100% оплата до 10.04.2026) - 81 900 ₽
- Цена после 10.04.2026 - 85 300 ₽ за 1 чел