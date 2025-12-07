Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.

Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.