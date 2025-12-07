Мои заказы

Сказочное путешествие по снежной Сибири: горный Аршан, Листвянка и Байкал

Попасть на весёлые гуляния в «Тальцах», подняться на камень Черского, прокатиться в собачьей упряжке
Зимняя сказка начинается! Отправляемся к застывшему во льдах Байкалу, чтобы зарядиться силой в шаманских местах, попробовать бурятскую кухню и увидеть Саяны во всей красе: с яркими буддийскими дацанами, горными хребтами,
читать дальше

густыми хвойными лесами и заледеневшими водопадами.

Вас ждут не только невероятные пейзажи, но и море веселья: с ветерком прокатимся в собачьей упряжке, своими руками сделаем подкову на счастье в кузнечной мастерской и побываем в музее под открытым небом «Тальцы» с играми, песнями и танцами.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и камень Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.

Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.

Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и камень Черского
2 день

Свободный день

Сегодня вы сможете покататься на горных лыжах или сноуборде в горнолыжном комплексе Листвянки, отправиться на прогулку на снегоходе или побывать на представлении в нерпинарии. Все развлечения в этот день — по желанию и оплачиваются дополнительно.

Свободный день
3 день

Путешествие в Саяны

Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.

Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.

За ужином насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.

Путешествие в Саяны
4 день

«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы

Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся в собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.

«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
5 день

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.

Затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель.

Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 305 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание (завтраки и ужины) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 48 900 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 700 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска в 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, ж. - д. вокзал или отель, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 223 туристов
Путешествие - это безграничный источник вдохновения! Для меня туризм начался в студенческие годы. Я училась в лингвистическом вузе. На летних каникулах приезжала на Байкал поработать гидом и инструктором. После окончания
читать дальше

преподавала английский язык в различных вузах. Работая в Академии Международного Туризма, я решила стать профессиональным гидом. Сейчас работаю в составе команды гидов, влюбленных в свое дело. Будем рады показать вам это удивительное место и рассказать о природе, истории и культуре нашего края!

