Сказочное путешествие по снежной Сибири: горный Аршан, Листвянка и Байкал
Попасть на весёлые гуляния в «Тальцах», подняться на камень Черского, прокатиться в собачьей упряжке
Зимняя сказка начинается! Отправляемся к застывшему во льдах Байкалу, чтобы зарядиться силой в шаманских местах, попробовать бурятскую кухню и увидеть Саяны во всей красе: с яркими буддийскими дацанами, горными хребтами, читать дальше
густыми хвойными лесами и заледеневшими водопадами.
Вас ждут не только невероятные пейзажи, но и море веселья: с ветерком прокатимся в собачьей упряжке, своими руками сделаем подкову на счастье в кузнечной мастерской и побываем в музее под открытым небом «Тальцы» с играми, песнями и танцами.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по Иркутску, переезд в Листвянку и камень Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00. Увидим сибирский город во всей красе: его старинные храмы и польский костёл, скромные деревянные домики и роскошные купеческие дома из камня.
Переедем в посёлок Листвянка — на берег Байкала. Взойдём на камень Черского, чтобы насладиться видом на озеро с высоты, а затем переместимся к Шаман-камню. Местные верят, что он обладает большой силой, а когда-то здесь даже проводились шаманские обряды.
2 день
Свободный день
Сегодня вы сможете покататься на горных лыжах или сноуборде в горнолыжном комплексе Листвянки, отправиться на прогулку на снегоходе или побывать на представлении в нерпинарии. Все развлечения в этот день — по желанию и оплачиваются дополнительно.
3 день
Путешествие в Саяны
Отправляемся в горы — в Саяны. Прибудем в посёлок Аршан. Пейзажи вас ждут невероятные: густой сосновый лес, застывший во льдах водопад на реке Кынгарга, буддистский дацан, особенно эффектно выглядящий на фоне снежных вершин.
Переедем в посёлок Жемчуг. Желающие добавить щепотку экстрима смогут искупаться в горячем минеральном источнике прямо под открытым небом.
За ужином насладимся национальной бурятской кухней. Поздно вечером вернёмся в Листвянку.
4 день
«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке, мастер-класс по изготовлению подковы
Утром отправимся в «Усадьбу Тюрюминых», где находятся центр ездового спорта, кузница и гончарная мастерская. С ветерком прокатимся в собачьей упряжке, а затем своими руками выкуем подкову, которая принесёт в дом счастье.
5 день
Возвращение в Иркутск и народные гуляния в музее «Тальцы»
Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь, в атмосфере старинной русской деревушки, вас ждёт настоящий праздник с гуляниями и играми.
Затем доставим вас на ж. -д. вокзал, в аэропорт или отель.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
75 305 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2-разовое питание (завтраки и ужины) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
Экскурсии по программе
Трансферы по программе
Рекреационные сборы
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Стоимость тура для детей до 14 лет - 48 900 рублей
Доплата за 1-местное размещение - 10 700 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска в 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, ж. - д. вокзал или отель, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 223 туристов
Путешествие - это безграничный источник вдохновения! Для меня туризм начался в студенческие годы. Я училась в лингвистическом вузе. На летних каникулах приезжала на Байкал поработать гидом и инструктором. После окончания читать дальше
преподавала английский язык в различных вузах. Работая в Академии Международного Туризма, я решила стать профессиональным гидом. Сейчас работаю в составе команды гидов, влюбленных в свое дело. Будем рады показать вам это удивительное место и рассказать о природе, истории и культуре нашего края!