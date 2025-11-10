После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку. По пути посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где вы увидите традиционные жилища и постройки народов Прибайкалья: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы. Музей позволяет погрузиться в атмосферу сибирской жизни 18–19 веков.

По прибытии в Листвянку вы разместитесь в гостинице. В свободное время сможете прогуляться по набережной, посетить колесо обозрения или заглянуть в нерпинарий.

Длительность активностей: около 3 часов.

Питание: не включено.