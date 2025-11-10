Мои заказы

Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айс-флоатинг

Промчать по застывшему озеру на хивусе, подняться на Камень Черского и погрузиться в воды Байкала
Приглашаем в активный тур по зимнему Байкалу.

Вас ждут захватывающие дух виды, увлекательные экскурсии на судне на воздушной подушке и необычные развлечения.

Вы прокатитесь по заснеженному лесу в собачьей упряжке и пообщаетесь
читать дальше

с милыми ездовыми собаками, а ещё займётесь айс-флоатингом — погрузитесь в ледяную воду в специальном гидрокостюме. Снимать купание среди льдин будем с дрона, чтобы у вас остались эффектные фото и видео.

Всего за 4 дня успеем побывать в музее «Тальцы» и познакомиться с сибирской жизнью 18-19 веков, полюбоваться бухтой Песчаная, волшебным прозрачным льдом и необычными ходульными деревьями.

Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айс-флоатинг
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айс-флоатинг
Приключение во льдах Байкала только для вас: экскурсии, катание в собачьей упряжке и айс-флоатинг
Ближайшие даты:
1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Музей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в Листвянку

После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку. По пути посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где вы увидите традиционные жилища и постройки народов Прибайкалья: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы. Музей позволяет погрузиться в атмосферу сибирской жизни 18–19 веков.

По прибытии в Листвянку вы разместитесь в гостинице. В свободное время сможете прогуляться по набережной, посетить колесо обозрения или заглянуть в нерпинарий.

Длительность активностей: около 3 часов.

Питание: не включено.

Музей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в ЛиствянкуМузей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в ЛиствянкуМузей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в Листвянку
2 день

Ледовое путешествие в бухту Песчаная на хивусе

После завтрака отправимся на экскурсию по льду Байкала на хивусе — специальном судне на воздушной подушке. Держим курс на бухту Песчаная, одно из самых живописных мест озера, известное своими прозрачными льдами с пузырьками и уникальными ходульными деревьями.

Будем выходить на берег и гулять по тихим бухтам. При желании вы сможете покататься на коньках (прокат оплачивается дополнительно). В программе также — обед-пикник на свежем воздухе.

Экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена. Вечером мы вернёмся в гостиницу.

Длительность активностей: около 7 часов.

Питание: завтрак, обед.

Ледовое путешествие в бухту Песчаная на хивусеЛедовое путешествие в бухту Песчаная на хивусеЛедовое путешествие в бухту Песчаная на хивусеЛедовое путешествие в бухту Песчаная на хивусе
3 день

Камень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг

Позавтракаем и поедем на экскурсию к смотровой площадке Камень Черского. На кресельном подъёмнике вы подниметесь над заснеженным лесом и увидите завораживающую панораму Байкала и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Далее мы посетим питомник ездовых собак, где вы познакомитесь с животными, а затем прокатитесь по лесной трассе в настоящей собачьей упряжке.

Пообедаем в ресторане байкальской кухни.

Завершением дня станет поездка к самому истоку Ангары, где вы примете участие в айсфлоатинге — погружении в ледяную воду среди льдин в специальных гидрокостюмах. Это безопасное и яркое приключение, которое мы снимем с дрона для памятного видео.

Длительность активностей: около 5 часов.

Питание: завтрак, обед

Камень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатингКамень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатингКамень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатингКамень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
4 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Иркутска. По согласованию возможно отправление накануне вечером.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет73 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии и активности по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Прокат коньков
  • Стоимость указана за 1 человека при группе из 2 участников, цену за группу из большего количества человек уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
Завершение: Иркутск, с 6:00 до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и Хобой (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и Хобой (всё включено)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, полюбоваться льдом и отведать костровой ухи
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
91 500 ₽ за человека
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
6 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
22 фев в 08:00
120 000 ₽ за человека
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На машине
6 дней
3 отзыва
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска