Вас ждут захватывающие дух виды, увлекательные экскурсии на судне на воздушной подушке и необычные развлечения.
Вы прокатитесь по заснеженному лесу в собачьей упряжке и пообщаетесь
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Теплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
Музей под открытым небом «Тальцы» и прибытие в Листвянку
После встречи в Иркутске мы отправимся в Листвянку. По пути посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где вы увидите традиционные жилища и постройки народов Прибайкалья: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы. Музей позволяет погрузиться в атмосферу сибирской жизни 18–19 веков.
По прибытии в Листвянку вы разместитесь в гостинице. В свободное время сможете прогуляться по набережной, посетить колесо обозрения или заглянуть в нерпинарий.
Длительность активностей: около 3 часов.
Питание: не включено.
Ледовое путешествие в бухту Песчаная на хивусе
После завтрака отправимся на экскурсию по льду Байкала на хивусе — специальном судне на воздушной подушке. Держим курс на бухту Песчаная, одно из самых живописных мест озера, известное своими прозрачными льдами с пузырьками и уникальными ходульными деревьями.
Будем выходить на берег и гулять по тихим бухтам. При желании вы сможете покататься на коньках (прокат оплачивается дополнительно). В программе также — обед-пикник на свежем воздухе.
Экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена. Вечером мы вернёмся в гостиницу.
Длительность активностей: около 7 часов.
Питание: завтрак, обед.
Камень Черского, катание в собачьей упряжке и айсфлоатинг
Позавтракаем и поедем на экскурсию к смотровой площадке Камень Черского. На кресельном подъёмнике вы подниметесь над заснеженным лесом и увидите завораживающую панораму Байкала и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Далее мы посетим питомник ездовых собак, где вы познакомитесь с животными, а затем прокатитесь по лесной трассе в настоящей собачьей упряжке.
Пообедаем в ресторане байкальской кухни.
Завершением дня станет поездка к самому истоку Ангары, где вы примете участие в айсфлоатинге — погружении в ледяную воду среди льдин в специальных гидрокостюмах. Это безопасное и яркое приключение, которое мы снимем с дрона для памятного видео.
Длительность активностей: около 5 часов.
Питание: завтрак, обед
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Иркутска. По согласованию возможно отправление накануне вечером.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии и активности по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Прокат коньков
- Стоимость указана за 1 человека при группе из 2 участников, цену за группу из большего количества человек уточняйте у организатора