Важно взять с собой: тёплую верхнюю одежду (непродуваемую и с капюшоном), треккинговые нескользящие ботинки, шапку или балаклаву, перчатки, несколько пар тёплых носков, утеплённые штаны, термобельё, солнцезащитные очки, гигиеническую губную помаду и средства личной гигиены. Рекомендуем взять химические грелки для рук и ног. Обратите внимание, что на Байкале может быть очень сильный ветер и резкое похолодание.

Проживание. Комфортабельный гостевой дом в посёлке Хужир на острове Ольхон. 2-местное размещение. Удобства в номерах. Это отдельный дом с огороженной территорией в 7 минутах пешком от Шаманки. 1-местное размещение — за доплату.

Питание. Включены завтраки и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно. Вы попробуете блюда бурятской кухни и местные деликатесы. Также меню возможно адаптировать под вегетарианцев (сообщите об этом заранее).

Транспорт. Трансфер на остров и обратно — на Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. По Ольхону все перемещения на транспорте повышенной проходимости — УАЗе. Также будет поездка на хивусе (судно на воздушной подушке).

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Это активный тур с пешими прогулками до 2-3 часов. Просим внимательно отнестись к выбору обуви и одежды.