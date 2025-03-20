Топовые места Байкала: активный тур от фотографов

Посетить фотолокации, отведать традиционных блюд и почувствовать себя в царстве Снежной королевы
Влюбиться в зимний Байкал по уши и бесповоротно — это к нам! Покажем вам популярные и более уединённые места. Мы знаем время, когда и где людей поменьше.

Тур разработала наша команда
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профессиональных фотографов и гидов, поэтому весь маршрут построен так, чтобы вы смогли сделать эффектные кадры.

Посетим завораживающие гроты с огромными сосульками, понаблюдаем закаты с проверенных точек, рассмотрим застывшие пузыри и отведаем ухи из омуля и другие местные деликатесы. Желающие смогут прокатиться на коньках и попариться в сибирской баньке. Живём с комфортом в отдельном доме недалеко от Шаманки.

Топовые места Байкала: активный тур от фотографов
Топовые места Байкала: активный тур от фотографов
Топовые места Байкала: активный тур от фотографов

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой: тёплую верхнюю одежду (непродуваемую и с капюшоном), треккинговые нескользящие ботинки, шапку или балаклаву, перчатки, несколько пар тёплых носков, утеплённые штаны, термобельё, солнцезащитные очки, гигиеническую губную помаду и средства личной гигиены. Рекомендуем взять химические грелки для рук и ног. Обратите внимание, что на Байкале может быть очень сильный ветер и резкое похолодание.

Проживание. Комфортабельный гостевой дом в посёлке Хужир на острове Ольхон. 2-местное размещение. Удобства в номерах. Это отдельный дом с огороженной территорией в 7 минутах пешком от Шаманки. 1-местное размещение — за доплату.

Питание. Включены завтраки и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно. Вы попробуете блюда бурятской кухни и местные деликатесы. Также меню возможно адаптировать под вегетарианцев (сообщите об этом заранее).

Транспорт. Трансфер на остров и обратно — на Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. По Ольхону все перемещения на транспорте повышенной проходимости — УАЗе. Также будет поездка на хивусе (судно на воздушной подушке).

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Это активный тур с пешими прогулками до 2-3 часов. Просим внимательно отнестись к выбору обуви и одежды.

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Программа тура по дням

1 день

Путь до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у Шаманки

Встречаемся в аэропорту и отправляемся на остров Ольхон. Путь не близкий, но очень живописный. Часть пройдёт через Тажеранские степи. По дороге остановимся на обед в кафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни.

Проедем по ледовой переправе и окажемся на острове. В посёлке Хужир будем примерно к 16:00. Здесь, недалеко от знаменитой Шаманки и озера, расположился наш уютный гостевой дом, в котором будем жить всё путешествие. Вечером сходим посмотреть на закат.

Путь до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у ШаманкиПуть до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у ШаманкиПуть до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у ШаманкиПуть до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у ШаманкиПуть до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у ШаманкиПуть до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у Шаманки
2 день

Огой и юг Ольхона

После завтрака помчим к острову Огой. Увидим ту самую эффектную скалу, напоминающую дракона, и буддийскую ступу. Обойдём вокруг святилища и загадаем желание.

Продолжим путь на юг острова. Увидим скальный массив Трезубец, полюбуемся Большим морем Байкала и пообедаем на природе. Отведаем ухи из омуля и согреемся травяным чаем. Затем посетим пещеры Шебетского мыса или залив. Рассмотрим застывшие метановые пузыри и наплески. Сделаем эффектные фото и вернёмся на базу.

Огой и юг ОльхонаОгой и юг ОльхонаОгой и юг ОльхонаОгой и юг ОльхонаОгой и юг ОльхонаОгой и юг Ольхона
3 день

Хужир, север Ольхона и остров Елёнка

Сначала прогуляемся по небольшому, но очень атмосферному посёлку Хужир. Гид покажет, где приобрести рыбу и попробовать вкуснейшие буузы. Обед за доплату в кафе.

Затем запрыгнем в транспорт повышенной проходимости и по льду отправимся на север острова. По пути увидим застывшие во льдах острова. У мыса Хобой находятся впечатляющие пещеры, гроты, наплески — здесь получаются потрясающие фотографии. Не забудьте взять с собой наряды. Будет достаточно времени прогуляться и всё осмотреть, а также покататься на коньках (аренда за доплату).

Ближе к закату доедем до острова Елёнка. Место менее популярное, а значит, более уединённое. В гостиницу вернёмся к 18:00.

Хужир, север Ольхона и остров ЕлёнкаХужир, север Ольхона и остров ЕлёнкаХужир, север Ольхона и остров ЕлёнкаХужир, север Ольхона и остров ЕлёнкаХужир, север Ольхона и остров ЕлёнкаХужир, север Ольхона и остров Елёнка
4 день

Байкал с высоты, остров Харанцы и баня по желанию

Сегодня проедем до мыса Хобой по самому острову, а не по льду, как вчера. У нас будет шанс увидеть изюбрей и яков. Также рассмотрим современную скульптуру «Хранитель Байкала». Обедаем на природе, после чего посетим верхнюю смотровую площадку, с которой открываются бескрайние виды льда и самая широкая часть озера.

Далее заглянем в несколько гротов вокруг острова Харанцы, сфотографируемся с торосами и почувствуем себя в царстве Снежной королевы. В гостиницу вернёмся к 17:00. Желающие смогут сходить в сибирскую баню (за доплату).

Байкал с высоты, остров Харанцы и баня по желаниюБайкал с высоты, остров Харанцы и баня по желаниюБайкал с высоты, остров Харанцы и баня по желаниюБайкал с высоты, остров Харанцы и баня по желаниюБайкал с высоты, остров Харанцы и баня по желаниюБайкал с высоты, остров Харанцы и баня по желанию
5 день

Завершение путешествия

Пора возвращаться в Иркутск. Выезжаем из гостиницы в 10:00. По пути сделаем остановку на обед в кафе.

Завершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествия

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)56 400 ₽
1-местный номер66 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 2 обеда
  • Все переезды по программе на минивэне, транспорте повышенной проходимости и хивусе
  • Экскурсии по программе
  • Работа гида
  • Работа профессионального местного водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Ужины и 3 обеда
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит от 66 800 ₽ до 74 500 ₽ (зависит от наличия мест в гостевом комплексе, разные тарифы на разные номера)
  • Аренда коньков (по желанию) - от 500 ₽ за день
  • Сибирская баня (по желанию) - 5500 ₽ за час (до 4 человек)
  • Страховка
  • Обратите внимание, если все номера в отдельно стоящем доме будут заняты, мы предложим вам номер в соседнем коттедже. Стоимость немного выше - 60 100 ₽ за человека (2-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, аэропорт, 9:30
Завершение: Г. Иркутск, площадь у центрального рынка, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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