Тур разработала наша команда
Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой: тёплую верхнюю одежду (непродуваемую и с капюшоном), треккинговые нескользящие ботинки, шапку или балаклаву, перчатки, несколько пар тёплых носков, утеплённые штаны, термобельё, солнцезащитные очки, гигиеническую губную помаду и средства личной гигиены. Рекомендуем взять химические грелки для рук и ног. Обратите внимание, что на Байкале может быть очень сильный ветер и резкое похолодание.
Проживание. Комфортабельный гостевой дом в посёлке Хужир на острове Ольхон. 2-местное размещение. Удобства в номерах. Это отдельный дом с огороженной территорией в 7 минутах пешком от Шаманки. 1-местное размещение — за доплату.
Питание. Включены завтраки и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно. Вы попробуете блюда бурятской кухни и местные деликатесы. Также меню возможно адаптировать под вегетарианцев (сообщите об этом заранее).
Транспорт. Трансфер на остров и обратно — на Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit. По Ольхону все перемещения на транспорте повышенной проходимости — УАЗе. Также будет поездка на хивусе (судно на воздушной подушке).
Дети. От 12 лет.
Уровень сложности. Это активный тур с пешими прогулками до 2-3 часов. Просим внимательно отнестись к выбору обуви и одежды.
Программа тура по дням
Путь до Ольхона через Тажеранские степи и ледовую переправу. закат у Шаманки
Встречаемся в аэропорту и отправляемся на остров Ольхон. Путь не близкий, но очень живописный. Часть пройдёт через Тажеранские степи. По дороге остановимся на обед в кафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни.
Проедем по ледовой переправе и окажемся на острове. В посёлке Хужир будем примерно к 16:00. Здесь, недалеко от знаменитой Шаманки и озера, расположился наш уютный гостевой дом, в котором будем жить всё путешествие. Вечером сходим посмотреть на закат.
Огой и юг Ольхона
После завтрака помчим к острову Огой. Увидим ту самую эффектную скалу, напоминающую дракона, и буддийскую ступу. Обойдём вокруг святилища и загадаем желание.
Продолжим путь на юг острова. Увидим скальный массив Трезубец, полюбуемся Большим морем Байкала и пообедаем на природе. Отведаем ухи из омуля и согреемся травяным чаем. Затем посетим пещеры Шебетского мыса или залив. Рассмотрим застывшие метановые пузыри и наплески. Сделаем эффектные фото и вернёмся на базу.
Хужир, север Ольхона и остров Елёнка
Сначала прогуляемся по небольшому, но очень атмосферному посёлку Хужир. Гид покажет, где приобрести рыбу и попробовать вкуснейшие буузы. Обед за доплату в кафе.
Затем запрыгнем в транспорт повышенной проходимости и по льду отправимся на север острова. По пути увидим застывшие во льдах острова. У мыса Хобой находятся впечатляющие пещеры, гроты, наплески — здесь получаются потрясающие фотографии. Не забудьте взять с собой наряды. Будет достаточно времени прогуляться и всё осмотреть, а также покататься на коньках (аренда за доплату).
Ближе к закату доедем до острова Елёнка. Место менее популярное, а значит, более уединённое. В гостиницу вернёмся к 18:00.
Байкал с высоты, остров Харанцы и баня по желанию
Сегодня проедем до мыса Хобой по самому острову, а не по льду, как вчера. У нас будет шанс увидеть изюбрей и яков. Также рассмотрим современную скульптуру «Хранитель Байкала». Обедаем на природе, после чего посетим верхнюю смотровую площадку, с которой открываются бескрайние виды льда и самая широкая часть озера.
Далее заглянем в несколько гротов вокруг острова Харанцы, сфотографируемся с торосами и почувствуем себя в царстве Снежной королевы. В гостиницу вернёмся к 17:00. Желающие смогут сходить в сибирскую баню (за доплату).
Завершение путешествия
Пора возвращаться в Иркутск. Выезжаем из гостиницы в 10:00. По пути сделаем остановку на обед в кафе.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|56 400 ₽
|1-местный номер
|66 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака и 2 обеда
- Все переезды по программе на минивэне, транспорте повышенной проходимости и хивусе
- Экскурсии по программе
- Работа гида
- Работа профессионального местного водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Ужины и 3 обеда
- 1-местное размещение - стоимость тура составит от 66 800 ₽ до 74 500 ₽ (зависит от наличия мест в гостевом комплексе, разные тарифы на разные номера)
- Аренда коньков (по желанию) - от 500 ₽ за день
- Сибирская баня (по желанию) - 5500 ₽ за час (до 4 человек)
- Страховка
- Обратите внимание, если все номера в отдельно стоящем доме будут заняты, мы предложим вам номер в соседнем коттедже. Стоимость немного выше - 60 100 ₽ за человека (2-местный номер)