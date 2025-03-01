Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Морозные ночи будем проводить в зимней палатке, отапливаемой печкой, а в завершение путешествия как следует согреемся в бане и отдохнём на туристической базе.
В походе будем готовить на костре, попробуем суп том-ям и копчёного хариуса, сможем заказать доставку бурятских бууз прямо на лёд.
Возможно, встретим диких лис и точно не заскучаем в компании нашей мохнатой своры — аляскинских маламутов, якутской лайки или японской акиты.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В первый и предпоследний дни остановимся на туристических базах, размещение по 4 человека в номере. На льду Байкала будем ночевать всей группой в зимней палатке, обогреваемой печкой.
Питание. 2 завтрака в гостевых домах, ужин в последний вечер. На активной части маршрута предусмотрено трёхразовое питание с разнообразными блюдами.
Программа тура по дням
Встреча и подготовка к треккингу
Встретимся в Иркутске и отправимся в посёлок Большое Голоустное. Разместимся на благоустроенной туристической базе, вечером познакомимся поближе, обсудим предстоящий поход и технику безопасности.
Первый переход к мысу Средние Хомуты
Сегодня совершим первый переход (15-17 км). Погрузив часть продуктов и группового снаряжения на сани-волокуши, выйдем на лёд самого глубокого озера планеты и вдоль берега пройдём до мыса Средние Хомуты. Тут поставим палатку, приготовим ужин на костре и останемся на ночёвку.
Переход к Песчаной бухте
Утром позавтракаем и согреемся ароматным кофе. За день пройдём 17-20 км к живописной бухте Песчаная, окружённой горами. Её берега считаются красивейшими на Байкале.
Идём к мысу Золотой утёс
Стартуем в сторону величественного скалистого мыса Золотой утёс (15-17 км). Будем идти по максимально открытому льду, по желанию можно передвигаться на озёрных коньках.
Деревня Бугульдейка
За сегодняшний день доберёмся до деревни Бугульдейка. Здесь готовят вкуснейшие бурятские буузы, их можно заказать с доставкой прямо на лёд. Поблизости обитает много диких лис, и обычно они приходят к нам в гости.
Треккинг к реке Зун-Кужиртуй
Утром начнём треккинг к месту, где река Зун-Кужиртуй впадает в озеро (17 км). Прибудем к вечеру, разобьём палаточный лагерь и соберёмся на ужин у костра.
Отдых на турбазе и баня
Отправимся на туристическую базу, расположенную на мысе Крестовский, откуда хорошо просматривается всё побережье Байкала. После размещения в номерах хозяева приготовят нам ужин и растопят жаркую баньку. Напарившись, соберёмся возле открытого огня, чтобы обсудить наш поход.
Завершающий день
Вернёмся в Иркутск и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы Иркутск - Большое Голоустное и мыс Крестовский - Иркутск
- Проживание на туристических базах в первый и предпоследний дни маршрута
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Услуги двух гидов-инструкторов
- Страховка от несчастного случая
- Экстренная спутниковая связь
- Групповое снаряжение (зимняя палатка с печкой, походная кухня, радиосвязь, пила, топор, набор для ремонта)
- Сани-волокуши
- Групповая аптечка
- Баня (2 часа на группу)
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Питание в дороге, алкоголь
- Личное снаряжение (рюкзак, спальник, пенополиуретановые коврики, треккинговые или лыжные палки, ледоходы, налобный фонарик с запасными батарейками, посуда и столовые приборы, термос, коньки)