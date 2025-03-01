Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Авторский тур в Иркутске

Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре

Отправляемся покорять самое глубокое озеро планеты — величественный Байкал, скованный льдом. Маршрут недолгий и несложный, большую часть пути можно преодолеть на коньках.

Морозные ночи будем проводить в зимней палатке, отапливаемой печкой, а в завершение путешествия как следует согреемся в бане и отдохнём на туристической базе.

В походе будем готовить на костре, попробуем суп том-ям и копчёного хариуса, сможем заказать доставку бурятских бууз прямо на лёд.

Возможно, встретим диких лис и точно не заскучаем в компании нашей мохнатой своры — аляскинских маламутов, якутской лайки или японской акиты.
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Ближайшие даты:
1
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В первый и предпоследний дни остановимся на туристических базах, размещение по 4 человека в номере. На льду Байкала будем ночевать всей группой в зимней палатке, обогреваемой печкой.

Питание. 2 завтрака в гостевых домах, ужин в последний вечер. На активной части маршрута предусмотрено трёхразовое питание с разнообразными блюдами.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и подготовка к треккингу

Встретимся в Иркутске и отправимся в посёлок Большое Голоустное. Разместимся на благоустроенной туристической базе, вечером познакомимся поближе, обсудим предстоящий поход и технику безопасности.

Встреча и подготовка к треккингуВстреча и подготовка к треккингуВстреча и подготовка к треккингуВстреча и подготовка к треккингу
2 день

Первый переход к мысу Средние Хомуты

Сегодня совершим первый переход (15-17 км). Погрузив часть продуктов и группового снаряжения на сани-волокуши, выйдем на лёд самого глубокого озера планеты и вдоль берега пройдём до мыса Средние Хомуты. Тут поставим палатку, приготовим ужин на костре и останемся на ночёвку.

Первый переход к мысу Средние ХомутыПервый переход к мысу Средние ХомутыПервый переход к мысу Средние ХомутыПервый переход к мысу Средние Хомуты
3 день

Переход к Песчаной бухте

Утром позавтракаем и согреемся ароматным кофе. За день пройдём 17-20 км к живописной бухте Песчаная, окружённой горами. Её берега считаются красивейшими на Байкале.

Переход к Песчаной бухтеПереход к Песчаной бухтеПереход к Песчаной бухтеПереход к Песчаной бухте
4 день

Идём к мысу Золотой утёс

Стартуем в сторону величественного скалистого мыса Золотой утёс (15-17 км). Будем идти по максимально открытому льду, по желанию можно передвигаться на озёрных коньках.

Идём к мысу Золотой утёсИдём к мысу Золотой утёсИдём к мысу Золотой утёсИдём к мысу Золотой утёс
5 день

Деревня Бугульдейка

За сегодняшний день доберёмся до деревни Бугульдейка. Здесь готовят вкуснейшие бурятские буузы, их можно заказать с доставкой прямо на лёд. Поблизости обитает много диких лис, и обычно они приходят к нам в гости.

Деревня БугульдейкаДеревня БугульдейкаДеревня БугульдейкаДеревня Бугульдейка
6 день

Треккинг к реке Зун-Кужиртуй

Утром начнём треккинг к месту, где река Зун-Кужиртуй впадает в озеро (17 км). Прибудем к вечеру, разобьём палаточный лагерь и соберёмся на ужин у костра.

Треккинг к реке Зун-КужиртуйТреккинг к реке Зун-КужиртуйТреккинг к реке Зун-КужиртуйТреккинг к реке Зун-Кужиртуй
7 день

Отдых на турбазе и баня

Отправимся на туристическую базу, расположенную на мысе Крестовский, откуда хорошо просматривается всё побережье Байкала. После размещения в номерах хозяева приготовят нам ужин и растопят жаркую баньку. Напарившись, соберёмся возле открытого огня, чтобы обсудить наш поход.

Отдых на турбазе и баняОтдых на турбазе и баняОтдых на турбазе и баняОтдых на турбазе и баня
8 день

Завершающий день

Вернёмся в Иркутск и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы Иркутск - Большое Голоустное и мыс Крестовский - Иркутск
  • Проживание на туристических базах в первый и предпоследний дни маршрута
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Услуги двух гидов-инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
  • Экстренная спутниковая связь
  • Групповое снаряжение (зимняя палатка с печкой, походная кухня, радиосвязь, пила, топор, набор для ремонта)
  • Сани-волокуши
  • Групповая аптечка
  • Баня (2 часа на группу)
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Питание в дороге, алкоголь
  • Личное снаряжение (рюкзак, спальник, пенополиуретановые коврики, треккинговые или лыжные палки, ледоходы, налобный фонарик с запасными батарейками, посуда и столовые приборы, термос, коньки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Иркутск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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