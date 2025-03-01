Проживание. В первый и предпоследний дни остановимся на туристических базах, размещение по 4 человека в номере. На льду Байкала будем ночевать всей группой в зимней палатке, обогреваемой печкой.

Питание. 2 завтрака в гостевых домах, ужин в последний вечер. На активной части маршрута предусмотрено трёхразовое питание с разнообразными блюдами.