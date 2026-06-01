Побываете в священных местах, где сможете загадать желания, полюбуетесь панорамами зимнего озера, узнаете о традициях бурят посмотрите на ледовые скульптуры, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest. Также будет возможность прокатиться на коньках и отведать уху из свежей байкальской рыбы.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите:
Пауэрбанк
Очки от солнца
В марте — крем от загара для лица (для тех, у кого повышенная чувствительность к солнечным лучам)
Ледоступы (необязательно)
Обувь с нескользящей подошвой
Шарф-бафф или другой вариант закрыть лицо от мороза и ветра
Программа тура по дням
Путь до ледовой переправы, переправа на Ольхон, мыс Бурхан
Встречаемся и едем в направлении Ольхона. Путь до ледовой переправы на остров займёт около 5 часов с остановками. По дороге вы полюбуетесь живописными пейзажами. Мы увидим места, где живут коренные жители — буряты, степные просторы с пасущимися на них табунами лошадей, горные перевалы, покрытые тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. Гид расскажет о местных традициях. По пути в Тажераны мы заедем на один из байкальских мысов, где вас ждёт потрясающий панорамный вид озера.
После обеда выезжаем на ледовую переправу до Ольхона. Протяжённость переправы — около 10 км. По пути будем делать остановки, чтобы пофотографироваться в замёрзших гротах и на прозрачном льду. Подъедем к мысам Кобылья Голова, Шебетский, Хоргойский.
Посетим остров Огой, самый большой на Малом Море, южный мыс которого очень популярен и известен в народе как «Хвост дракона». На вершине Огоя находится буддийская ступа Просветления. Если обойти её по часовой стрелке и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Завершим день на мысе Бурхан острова Ольхон. Здесь находятся знаменитые священная скала Шаманка и 13 столбов сэрге. Мы почтим местных духов и снова загадаем желания.
Мыс Хобой, пикник, ледовые скульптуры и обратный путь в Иркутск
Сегодня мы отправимся к мысу Хобой и исследуем побережье северной части Ольхона. Будет возможность прокатиться на хивусе — судне на воздушной подушке (за доплату). Вас ждут популярные локации: мыс Харанцы, скала Три брата, сам Хобой и остановки в местах с живописным льдом. Вы полюбуетесь ледовыми гротами и наплесками, увидите торосы, Приморский и Байкальские хребты. Желающие смогут прокатиться на коньках (за доплату).
На обед вы отведаете горячую уху из свежей байкальской рыбы и чай с ароматной выпечкой (за доплату). Вторую половину дня займёт обратный путь в Иркутск с остановкой в кафе на ужин. На обратном пути в период с 15 февраля по 15 марта заедем посмотреть на ледовые скульптуры у берега Ольхона, созданные к фестивалю Baikal Ice Fest. В город прибудем около 22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт, топливо
- Услуги гида-водителя, его проживание и питание
- По бутылке воды на человека в день
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- Проживание
- Питание
- Сбор нацпарка - 600 ₽ с чел
- Пикник - 1000 ₽ с чел
- Аренда коньков - 600-1000 ₽ за пару
- Алкогольный аперитив «Поцелуй Байкала» - 500 ₽ на группу
- Аренда хивуса - 11 000 ₽ на группу в час
- Можно провести ночёвку на льду в палатке (информация по запросу)
- Минимальное количество участников - 2 человека. Возможно проведение для 1 участника. В этом случае стоимость составит 63 000 ₽