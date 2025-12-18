Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в уютный отель. После заселения отправимся на обзорную прогулку по Иркутску. Вы увидите купеческие особняки, соседствующие с современной архитектурой. Мы пройдём по главным улицам, а гид расскажет легенды и неожиданные факты о сибирском характере города.

Вечером познакомимся с местной кухней — вы попробуете сочные буузы, таёжные травы и блюда Прибайкалья — и оставим время на акклиматизацию к разнице во времени с Москвой (+5 часов), чтобы спокойно настроиться на предстоящее приключение.