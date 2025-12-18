Описание тура
Организационные детали
Тур проводится в комфортном формате с проживанием в лучших отелях у озера.
Все маршруты и трансферы организованы — багаж переносить не нужно.
Возможны дополнительные трансферы:
• 2000 ₽ — встреча (3–4 места в одну сторону);
• 7000 ₽ — трансфер на вылет (3–4 места в одну сторону).
Программа тура по дням
Иркутск: первые шаги в сибирскую историю
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в уютный отель. После заселения отправимся на обзорную прогулку по Иркутску. Вы увидите купеческие особняки, соседствующие с современной архитектурой. Мы пройдём по главным улицам, а гид расскажет легенды и неожиданные факты о сибирском характере города.
Вечером познакомимся с местной кухней — вы попробуете сочные буузы, таёжные травы и блюда Прибайкалья — и оставим время на акклиматизацию к разнице во времени с Москвой (+5 часов), чтобы спокойно настроиться на предстоящее приключение.
К Ольхону через «Золотую орду»
После завтрака направимся к сакральному центру Байкала — острову Ольхон, сделав остановку в этнопарке «Золотая орда», где совершим путешествие сквозь эпохи. Примем участие в обряде очищения огнём, услышим загадочное горловое пение и звучание хомуса, познакомимся с традициями коренных народов Прибайкалья, станцуем в круговых хороводах и заглянем на мастер-класс.
За обедом попробуем бурятские деликатесы, затем продолжим путь к проливу Ольхонские Ворота. Здесь разместимся на 2 дня, встретим закат над Байкалом, поужинаем и отдохнём в тёплой атмосфере гостевого комплекса.
Ольхон: по льду на трэколах, привал, баня
В этот день отправимся изучать Ольхон — место силы, где ещё свежи шаманские сказания. Наш транспорт на сегодня — вездеходные трэколы на огромных колёсах, легко проходящие по льду и торосам. На них мы доберёмся до ключевых локаций. Увидим кристальные «замершие волны» на скалах, гроты с фантастическими сосульками-сокуями и знаменитую скалу Дракона — один из самых фотогеничных символов Байкала. Заедем и в секретные места, чтобы в полной тишине насладиться красотой.
Посреди маршрута устроим привал с горячим обедом прямо на льду, будет время покататься на коньках по прозрачной глади и сделать кадры-открытки. Обратно вернёмся на закате, когда небо, солнце и лёд сливаются в единый световой спектакль. Вечером — ужин и расслабляющая баня у берега.
По Байкалу на хивусах, «Поцелуй Байкала», ходульные деревья, прибытие в Листвянку
После завтрака выселимся из гостиницы, сядем на хивус — судно на воздушной подушке — и проскользим по Байкалу примерно треть его длины, туда, куда почти не добираются другие путешественники. Увидим бескрайние поля «пузырькового» льда, услышим треск и «песню» озера.
На берегу нас ждёт аутентичный обед в бурятском чуме и участие в обряде «Поцелуй Байкала». Затем мы поднимемся на скалу к смотровой площадке и пройдёмся среди загадочных ходульных деревьев. К вечеру прибудем в Листвянку, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Листвянка, камень Черского, обсерватория, возвращение в Иркутск
Позавтракав, отправимся на экскурсию по Листвянке — самому известному байкальскому посёлку. Поднимемся на кресельном подъёмнике к камню Черского, откуда открывается захватывающий вид на озеро и исток Ангары — единственной реки, незамерзающей зимой.
Затем посетим солнечную обсерваторию с крупнейшим в России вакуумным телескопом (во всём мире их всего 2). В свободное время вы сможете прокатиться на багги, в собачьей упряжке или заглянуть на рынок за омулём, деликатесами и сувенирами.
К вечеру вернёмся в Иркутск: в 18:00 прибытие в город, после чего организуем трансфер в аэропорт или отвезём в гостиницу, если ваш вылет запланирован на следующий день.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|127 960 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание, включая горячие обеды во время экскурсий (в том числе на льду Байкала и в бурятском чуме)
- Встреча в аэропорту и все трансферы по программе
- Экскурсия по Иркутску
- Посещение этнопарка «Золотая орда» с обрядами, мастер-классами и дегустацией
- Экскурсии на острове Ольхон (трэколы, гроты, скала Дракона и др.)
- Путешествие на хивусе
- Экскурсия по Листвянке (камень Черского, солнечная обсерватория)
- Все входные билеты по программе
- Профессиональное сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до и из Иркутска
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний
- Дополнительные активности (катание в собачьих упряжках, багги и т. п.)