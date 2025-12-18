Мои заказы

Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности

Посетить обсерваторию, покататься на хивусе и трэколах, поучаствовать в обрядах и погреться в баньке
Этот тур — настоящее приключение, наполненное ледяными узорами, легендами и местной культурой. Вы побываете в сердце Сибири — старинном Иркутске — и посетите священный остров Ольхон. Увидите хрустальные гроты и
читать дальше

наплески, знаменитую скалу Дракона и бескрайние снежные просторы.

Вас ждут путешествия на хивусе и вездеходах-трэколах, обряды и горловое пение, бурятская кухня и уют лучших отелей на берегу озера.

Сотни невероятных кадров, «Поцелуй Байкала», ходульные деревья и редкий телескоп, каких всего 2 в целом мире, — только часть чудес, которые случатся с вами в нашей поездке!

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится в комфортном формате с проживанием в лучших отелях у озера.
Все маршруты и трансферы организованы — багаж переносить не нужно.
Возможны дополнительные трансферы:
• 2000 ₽ — встреча (3–4 места в одну сторону);
• 7000 ₽ — трансфер на вылет (3–4 места в одну сторону).

Программа тура по дням

1 день

Иркутск: первые шаги в сибирскую историю

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в уютный отель. После заселения отправимся на обзорную прогулку по Иркутску. Вы увидите купеческие особняки, соседствующие с современной архитектурой. Мы пройдём по главным улицам, а гид расскажет легенды и неожиданные факты о сибирском характере города.

Вечером познакомимся с местной кухней — вы попробуете сочные буузы, таёжные травы и блюда Прибайкалья — и оставим время на акклиматизацию к разнице во времени с Москвой (+5 часов), чтобы спокойно настроиться на предстоящее приключение.

Иркутск: первые шаги в сибирскую историю
2 день

К Ольхону через «Золотую орду»

После завтрака направимся к сакральному центру Байкала — острову Ольхон, сделав остановку в этнопарке «Золотая орда», где совершим путешествие сквозь эпохи. Примем участие в обряде очищения огнём, услышим загадочное горловое пение и звучание хомуса, познакомимся с традициями коренных народов Прибайкалья, станцуем в круговых хороводах и заглянем на мастер-класс.

За обедом попробуем бурятские деликатесы, затем продолжим путь к проливу Ольхонские Ворота. Здесь разместимся на 2 дня, встретим закат над Байкалом, поужинаем и отдохнём в тёплой атмосфере гостевого комплекса.

К Ольхону через «Золотую орду»
3 день

Ольхон: по льду на трэколах, привал, баня

В этот день отправимся изучать Ольхон — место силы, где ещё свежи шаманские сказания. Наш транспорт на сегодня — вездеходные трэколы на огромных колёсах, легко проходящие по льду и торосам. На них мы доберёмся до ключевых локаций. Увидим кристальные «замершие волны» на скалах, гроты с фантастическими сосульками-сокуями и знаменитую скалу Дракона — один из самых фотогеничных символов Байкала. Заедем и в секретные места, чтобы в полной тишине насладиться красотой.

Посреди маршрута устроим привал с горячим обедом прямо на льду, будет время покататься на коньках по прозрачной глади и сделать кадры-открытки. Обратно вернёмся на закате, когда небо, солнце и лёд сливаются в единый световой спектакль. Вечером — ужин и расслабляющая баня у берега.

Ольхон: по льду на трэколах, привал, баня
4 день

По Байкалу на хивусах, «Поцелуй Байкала», ходульные деревья, прибытие в Листвянку

После завтрака выселимся из гостиницы, сядем на хивус — судно на воздушной подушке — и проскользим по Байкалу примерно треть его длины, туда, куда почти не добираются другие путешественники. Увидим бескрайние поля «пузырькового» льда, услышим треск и «песню» озера.

На берегу нас ждёт аутентичный обед в бурятском чуме и участие в обряде «Поцелуй Байкала». Затем мы поднимемся на скалу к смотровой площадке и пройдёмся среди загадочных ходульных деревьев. К вечеру прибудем в Листвянку, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

По Байкалу на хивусах, «Поцелуй Байкала», ходульные деревья, прибытие в Листвянку
5 день

Листвянка, камень Черского, обсерватория, возвращение в Иркутск

Позавтракав, отправимся на экскурсию по Листвянке — самому известному байкальскому посёлку. Поднимемся на кресельном подъёмнике к камню Черского, откуда открывается захватывающий вид на озеро и исток Ангары — единственной реки, незамерзающей зимой.

Затем посетим солнечную обсерваторию с крупнейшим в России вакуумным телескопом (во всём мире их всего 2). В свободное время вы сможете прокатиться на багги, в собачьей упряжке или заглянуть на рынок за омулём, деликатесами и сувенирами.

К вечеру вернёмся в Иркутск: в 18:00 прибытие в город, после чего организуем трансфер в аэропорт или отвезём в гостиницу, если ваш вылет запланирован на следующий день.

Листвянка, камень Черского, обсерватория, возвращение в Иркутск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет127 960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, включая горячие обеды во время экскурсий (в том числе на льду Байкала и в бурятском чуме)
  • Встреча в аэропорту и все трансферы по программе
  • Экскурсия по Иркутску
  • Посещение этнопарка «Золотая орда» с обрядами, мастер-классами и дегустацией
  • Экскурсии на острове Ольхон (трэколы, гроты, скала Дракона и др.)
  • Путешествие на хивусе
  • Экскурсия по Листвянке (камень Черского, солнечная обсерватория)
  • Все входные билеты по программе
  • Профессиональное сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до и из Иркутска
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний
  • Дополнительные активности (катание в собачьих упряжках, багги и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 12:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, вылет в 19:45 или 22:15 (в зависимости от даты)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 4 туристов
Я — Настя, автор и организатор путешествий. Более 10 лет в дороге, из них 5 лет создаю авторские маршруты. В моих турах — сочетание комфорта, заботы и ярких впечатлений. Я подбираю отели, атмосферу и гидов так, чтобы ваше путешествие было лёгким, красивым и запоминающимся.

