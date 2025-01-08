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Валентина отличный Гид, расскажет вам от биоразнообразия Байкала до отличных легенд о Байкале! Самое главное все отлично организовано, практически не сидишь на месте! Отличная еда! Спасибо, вам, большое, все по семейному с душой! Приедем к вам еще!