Этнопарк «Золотая Орда» – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Этнопарк «Золотая Орда»» в Иркутске, цены от 64 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
На зимний Байкал с профессиональным фотографом: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
На машине
1 отзыв
4 дня
На зимний Байкал с профессиональным фотографом: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
Проводить закат на льду, покататься на коньках по Байкалу и получить снимки с квадрокоптера
Начало: Аэропорт Иркутска или ваш отель в городе, 10:00
4 фев в 10:00
12 фев в 10:00
64 000 за человека
Роскошное зимнее приключение на Байкале с фотографом, вкуснейшей кухней и волшебным льдом
На машине
4 дня
Роскошное зимнее приключение на Байкале с фотографом, вкуснейшей кухней и волшебным льдом
Поучиться народному танцу ёхор, покататься на коньках и испытать «поцелуй» Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00, вы можете прилететь в ден...
13 фев в 09:00
27 фев в 09:00
109 000 за человека
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
На машине
На снегоходах
9 дней
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться на упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
17 фев в 10:00
3 мар в 10:00
188 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    8 января 2025
    На зимний Байкал с профессиональным фотографом: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
    Отличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги со всем справился! Самое главное
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    Валентина отличный Гид, расскажет вам от биоразнообразия Байкала до отличных легенд о Байкале! Самое главное все отлично организовано, практически не сидишь на месте! Отличная еда! Спасибо, вам, большое, все по семейному с душой! Приедем к вам еще!

    Отличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги соОтличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги соОтличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги со

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Этнопарк «Золотая Орда»»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На зимний Байкал с профессиональным фотографом: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
  2. Роскошное зимнее приключение на Байкале с фотографом, вкуснейшей кухней и волшебным льдом
  3. Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тальцы
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Ступа Просветления
Сколько стоит тур в Иркутске в январе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Этнопарк «Золотая Орда»" можно забронировать 3 тура от 64 000 до 188 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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