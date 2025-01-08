4 дня
На зимний Байкал с профессиональным фотографом: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
Проводить закат на льду, покататься на коньках по Байкалу и получить снимки с квадрокоптера
Начало: Аэропорт Иркутска или ваш отель в городе, 10:00
4 фев в 10:00
12 фев в 10:00
64 000₽ за человека
4 дня
Роскошное зимнее приключение на Байкале с фотографом, вкуснейшей кухней и волшебным льдом
Поучиться народному танцу ёхор, покататься на коньках и испытать «поцелуй» Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00, вы можете прилететь в ден...
13 фев в 09:00
27 фев в 09:00
109 000₽ за человека
9 дней
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться на упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
17 фев в 10:00
3 мар в 10:00
188 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван8 января 2025Отличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги со всем справился! Самое главное
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Этнопарк «Золотая Орда»»
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