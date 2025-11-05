По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 10:00
130 000 ₽ за человека
У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке
Увидеть нерпу в Музее Байкала, открыть тайны в обсерватории и полюбоваться Ангарой с Камня Черского
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
62 000 ₽ за человека
Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
Посетить обсерваторию, покататься на хивусе и трэколах, поучаствовать в обрядах и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Иркутска, 12:00
13 фев в 12:00
127 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обсерватория»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Обсерватория" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 130 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Обсерватория», цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь