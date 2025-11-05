Найдено 3 тура в категории « Обсерватория » в Иркутске, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обсерватория»

Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Обсерватория», цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь