Мои заказы

Туры в обсерваторию Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Обсерватория» в Иркутске, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
На машине
6 дней
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 10:00
130 000 ₽ за человека
У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке
На машине
5 дней
У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке
Увидеть нерпу в Музее Байкала, открыть тайны в обсерватории и полюбоваться Ангарой с Камня Черского
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
62 000 ₽ за человека
Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
На машине
5 дней
Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
Посетить обсерваторию, покататься на хивусе и трэколах, поучаствовать в обрядах и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Иркутска, 12:00
13 фев в 12:00
127 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обсерватория»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
  2. У берегов Байкала: экскурсии и отдых в Листвянке
  3. Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Озеро Байкал
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Обсерватория" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 130 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Обсерватория», цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь