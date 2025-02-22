Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.

Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «Хивусе» — катере на воздушной подушке. Наш «Хивус» очень тёплый и тихий, шум не будет мешать вам слушать гида и делиться впечатлениями друг с другом.

Проживание. На Ольхоне в гостинице «Ольхон Шоколад» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). Номера оформлены в экостиле, на территории есть баня. В номере: одна двуспальная или 2-3 односпальные кровати, балкон-терраса, ванная комната, TV, wi-fi, шкаф, фен, полотенца.

В Листвянке в гостинице «Крестовая Падь» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен, полотенца.

Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах или постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Включены все завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни, обеды в 1-й и 4-й дни и все ужины по программе.