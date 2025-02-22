Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «Хивусе» — катере на воздушной подушке. Наш «Хивус» очень тёплый и тихий, шум не будет мешать вам слушать гида и делиться впечатлениями друг с другом.
Проживание. На Ольхоне в гостинице «Ольхон Шоколад» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). Номера оформлены в экостиле, на территории есть баня. В номере: одна двуспальная или 2-3 односпальные кровати, балкон-терраса, ванная комната, TV, wi-fi, шкаф, фен, полотенца.
В Листвянке в гостинице «Крестовая Падь» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен, полотенца.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах или постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. Включены все завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни, обеды в 1-й и 4-й дни и все ужины по программе.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон, скала Шаманка
Встречаемся и переезжаем на остров Ольхон — священное место Байкала. Дорога займёт около 5-6 часов. На обед остановимся в традиционной бурятской юрте: вы попробуете блюда традиционной национальной кухни.
В Хужире разместимся в гостинице, поужинаем и отправимся любоваться ледяной поверхностью озера к мысу Бурхан и скале Шаманке, где, по преданиям, обитает главный дух Байкала, за что это место чтят шаманы Бурятии и Якутии. Посмотрим на оранжевые блики закатного солнца в льдинках и вернёмся отдыхать.
Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»
Утром по льду озера едем к священному для местных мысу Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык — название так и переводится. Некоторые сравнивают форму мыса с головой женщины — решите сами, на что он похож больше. По дороге увидим памятники природы Байкала — остров Харанцы и мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора.
Пообедаем наваристой ухой прямо на льду, погреемся ароматным травяным чаем и поедем дальше, останавливаясь в живописных местах и рассматривая сверкающие на солнце скалы, гроты и утёсы. Вы узнаете, что такое «Поцелуй Байкала» и испытаете его на себе. Вечером после ужина — свободное время. Желающие могут посетить баню в гостинице — здесь большой выбор оздоровительных программ (оплачивается отдельно).
Мыс Арал, ледяная пещера
Позавтракав, едем на западное побережье, на мыс Арал на Малом Море. Это удалённый и малолюдный уголок — спокойно и не спеша всё осмотрим. По пути увидим знаковые достопримечательности: остров Еленку — 14-метровую скалу, Сурхайте — место силы, известное целебными источниками с ионами серебра, мыс Зундук, напоминающий гриву лошади, и мыс Зама.
Доберёмся до Аральской пещеры-грота, самой крупной на Байкале: 37 метров в длину и 5 метров в ширину. Зимой пещера становится похожа на дворец Снежной королевы и блестит на свету, словно драгоценные камни. Полюбуемся наледями необычных форм и фактурой льда — считается, что именно здесь он самый чистый и прозрачный.
Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
На «Хивусе» в Листвянку
Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами, наплесками и зимними пейзажами. Доберёмся до Листвянки, сделав по пути несколько остановок. На самом большом острове Малого Моря — Огой загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут ходульные деревья, стоящие на обнажённых корнях.
В Листвянке разместимся в гостинице и отдохнём.
Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»
Утром будет свободное время. Можно подняться на подъёмнике на камень Черского и посмотреть, как в Байкал впадает знаменитая Ангара (входит в стоимость); покататься в собачьих упряжках (от 1200 рублей с человека) или на снегоходах (от 5000 рублей в час).
После обеда едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Сначала экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете прогуляться по территории самостоятельно.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный трансфер из Листвянки в аэропорт Иркутска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|116 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Все переезды по программе
- Переезды на «Хивусе» - катере с воздушной подушкой
- Проживание в 2-3-местных номерах в отеле класса «премиум»
- Все завтраки, обеды в 1-4 дни, ужины
- Все экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно (от Москвы в обе стороны - от 24 000 руб.)
- Трансфер Листвянка - Иркутск в 6-й день тура ~ 2000 руб
- Обеды в 1-й и 5-й дни
- Посещение бани и SPA, дополнительные развлечения
- Одноместное размещение - 23 700 руб
- Прокат коньков
- Медицинская страховка