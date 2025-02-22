Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом

Пообедать ухой прямо на льду, прокатиться на необычном транспорте и исследовать удалённые уголки
Зимой «священное море» словно превращается во владения Снежной королевы: сверкающий на солнце лёд пленяет живописными узорами и застывшими внутри пузырьками; скалы и гроты покрываются блестящими кристаллами снега; пещеры удивляют необычными
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наледями.

Мы будем жить в отеле премиум-класса, завтракать и ужинать в уютном ресторане с видом на застывшую поверхность озера и исследовать морозное царство.

Вы покатаетесь на катере на воздушной подушке, проедете на коньках по природному катку и побываете на заповедном мысе Арал.

Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «Хивусе» — катере на воздушной подушке. Наш «Хивус» очень тёплый и тихий, шум не будет мешать вам слушать гида и делиться впечатлениями друг с другом.

Проживание. На Ольхоне в гостинице «Ольхон Шоколад» в 2-3-местных номерах с удобствами (3 ночи). Номера оформлены в экостиле, на территории есть баня. В номере: одна двуспальная или 2-3 односпальные кровати, балкон-терраса, ванная комната, TV, wi-fi, шкаф, фен, полотенца.
В Листвянке в гостинице «Крестовая Падь» в 2-3-местных номерах с удобствами (2 ночи). В номере: двуспальная кровать или две односпальные, санузел с душевой кабиной, TV, электрический чайник, фен, полотенца.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение на турбазах или постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Включены все завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни, обеды в 1-й и 4-й дни и все ужины по программе.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, скала Шаманка

Встречаемся и переезжаем на остров Ольхон — священное место Байкала. Дорога займёт около 5-6 часов. На обед остановимся в традиционной бурятской юрте: вы попробуете блюда традиционной национальной кухни.

В Хужире разместимся в гостинице, поужинаем и отправимся любоваться ледяной поверхностью озера к мысу Бурхан и скале Шаманке, где, по преданиям, обитает главный дух Байкала, за что это место чтят шаманы Бурятии и Якутии. Посмотрим на оранжевые блики закатного солнца в льдинках и вернёмся отдыхать.

Переезд на Ольхон, скала ШаманкаПереезд на Ольхон, скала ШаманкаПереезд на Ольхон, скала ШаманкаПереезд на Ольхон, скала ШаманкаПереезд на Ольхон, скала Шаманка
2 день

Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»

Утром по льду озера едем к священному для местных мысу Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык — название так и переводится. Некоторые сравнивают форму мыса с головой женщины — решите сами, на что он похож больше. По дороге увидим памятники природы Байкала — остров Харанцы и мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора.

Пообедаем наваристой ухой прямо на льду, погреемся ароматным травяным чаем и поедем дальше, останавливаясь в живописных местах и рассматривая сверкающие на солнце скалы, гроты и утёсы. Вы узнаете, что такое «Поцелуй Байкала» и испытаете его на себе. Вечером после ужина — свободное время. Желающие могут посетить баню в гостинице — здесь большой выбор оздоровительных программ (оплачивается отдельно).

Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и «Поцелуй Байкала»
3 день

Мыс Арал, ледяная пещера

Позавтракав, едем на западное побережье, на мыс Арал на Малом Море. Это удалённый и малолюдный уголок — спокойно и не спеша всё осмотрим. По пути увидим знаковые достопримечательности: остров Еленку — 14-метровую скалу, Сурхайте — место силы, известное целебными источниками с ионами серебра, мыс Зундук, напоминающий гриву лошади, и мыс Зама.

Доберёмся до Аральской пещеры-грота, самой крупной на Байкале: 37 метров в длину и 5 метров в ширину. Зимой пещера становится похожа на дворец Снежной королевы и блестит на свету, словно драгоценные камни. Полюбуемся наледями необычных форм и фактурой льда — считается, что именно здесь он самый чистый и прозрачный.

Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Мыс Арал, ледяная пещераМыс Арал, ледяная пещераМыс Арал, ледяная пещераМыс Арал, ледяная пещераМыс Арал, ледяная пещера
4 день

На «Хивусе» в Листвянку

Сегодня едем кататься по естественному катку на особом виде транспорта — катере на воздушной подушке. Полюбуемся ледяными узорами, наплесками и зимними пейзажами. Доберёмся до Листвянки, сделав по пути несколько остановок. На самом большом острове Малого Моря — Огой загадаем желание у белоснежной буддистской ступы Просветления. Заглянем на мысы Большой и Малый Колокольный, в бухты Бабушка и Песчаная, где растут ходульные деревья, стоящие на обнажённых корнях.
В Листвянке разместимся в гостинице и отдохнём.

На «Хивусе» в ЛиствянкуНа «Хивусе» в ЛиствянкуНа «Хивусе» в ЛиствянкуНа «Хивусе» в ЛиствянкуНа «Хивусе» в Листвянку
5 день

Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»

Утром будет свободное время. Можно подняться на подъёмнике на камень Черского и посмотреть, как в Байкал впадает знаменитая Ангара (входит в стоимость); покататься в собачьих упряжках (от 1200 рублей с человека) или на снегоходах (от 5000 рублей в час).

После обеда едем в музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Сначала экскурсовод расскажет историю экспонатов, а затем вы сможете прогуляться по территории самостоятельно.

Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»Развлечения на выбор, экскурсия в «Тальцы»
6 день

Отъезд

После завтрака — самостоятельный трансфер из Листвянки в аэропорт Иркутска.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет116 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Все переезды по программе
  • Переезды на «Хивусе» - катере с воздушной подушкой
  • Проживание в 2-3-местных номерах в отеле класса «премиум»
  • Все завтраки, обеды в 1-4 дни, ужины
  • Все экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно (от Москвы в обе стороны - от 24 000 руб.)
  • Трансфер Листвянка - Иркутск в 6-й день тура ~ 2000 руб
  • Обеды в 1-й и 5-й дни
  • Посещение бани и SPA, дополнительные развлечения
  • Одноместное размещение - 23 700 руб
  • Прокат коньков
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30. Вас встретят у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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