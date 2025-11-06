Г Галина Знакомьтесь, Иваново Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))

Д Денис Добро пожаловать в Иваново Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.

Ю Юлиана Знакомьтесь, Иваново Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍

Л Лена Знакомьтесь, Иваново Спасибо за приятную экскурсию!

О Ольга Знакомьтесь, Иваново Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.

Н Наталья Добро пожаловать в Иваново Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.

Р Роман Знакомьтесь, Иваново читать дальше . Но за мои два года я впервые попал на такую фундаментальную подачу материала. Не подготовленным туриствам может быть немного сложновато воспринимать такую подачу. Даже я имея за плечами почти 90 прогулок слегка устал (( Однако, я теперь точно понимаю какое влияние во времена царской России имело село Иваново (тогда еще село).

Не хватило легкости и каких то интересных фактов. Но маршрут составлен идеально. Все знаковые дома и памятники вы увидите. Забегая вперед скажу, что пятерку поставил в знак моего почтения и уважения о коллоасальном историческом пласте, которым владеет гид Александр

А Анна Знакомьтесь, Иваново Александр, нас покорил. Мы готовы были ходить по улицам города и слушать экскурсию, еще пару-тройку часов.

Александр, очень интересная личность с которой можно рассуждать, на исторические события проводить параллели, с другими городами и событиями.

Н Наталья Знакомьтесь, Иваново Прекрасная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик с глубоким знанием истории своего города. Он перевернул мое представление о г. Иваново и его жителях. Хочется отметить грамотную речь экскурсовода. Было не только очень интересно, но и приятно слушать:). Однозначно рекомендую!

А Анжела Знакомьтесь, Иваново Прекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо.

Е Екатерина Знакомьтесь, Иваново читать дальше очень глубока и интересна. Прошлись по очень интересным местам и точкам города, узнали много нового о местных особенностях и развитии области. Для ознакомления с городом однозначно рекомендуем! Отличная экскурсия с Александром! Постоянно ездили в Иваново к родственникам, но наконец-то впервые узнали историю самого города, которая, как оказалась,

С Сергей Знакомьтесь, Иваново Очень интересная экскурсия, нестандартный подход, много неизвестных фактов о городе и познавательных историй.

В Владимир Знакомьтесь, Иваново Прекрасный гид!!! Мастер своего дела!!!



2 часа пролетели незаметно.



Великолепная подача материала.



Низкий поклон за любовь к истории своего города!!!

Н Наталья Знакомьтесь, Иваново читать дальше посмотреть и чем вдохновиться! Вместо «серого промышленного города» мы увидели место с потрясающей историей, архитектурой и особым характером. После прогулки захотелось приехать сюда еще раз – чтобы глубже изучить его дворы и фабрики.

Впечатлила глубина знаний гида – настоящий энциклопедист!

Мы узнали:

Как жили староверы в этих краях.

Историю богатых крепостных, которые стали фабрикантами и могли жить безбедно, даже оставаясь крепостными.

О том, почему Иваново стал текстильным мегаполисом, вторым "Манчестером".

Как производили лен, а в последствии и ситец.

Как жили рабочие в начале 20 века.

О создание первого университетского кампуса в советское время.



Нам очень понравилось. От души рекомендую. Когда мы собирались в Иваново, друзья удивлялись: «Что там смотреть?». После этой экскурсии стало понятно – здесь есть на что

О Ольга Добро пожаловать в Иваново читать дальше ознакомления с Иваново. Экскурсия проходит при использовании радиогида что удобно,если вас несколько человек. Ты не привязан к гиду и все слышно. В конце маленький презент,что приятно. Спасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления в виде буклета для дальнейшего

в вера Добро пожаловать в Иваново читать дальше до экскурсии предоставила информацию куда можно сходить самостоятельно. Не смотря на жару, мы были всегда в теньке и было комфортно. Спасибо за сувенир в конце прогулки. Все прошло прекрасно. Елена очень интересный рассказывает про родной город Иваново. Много знает фактов про другие города. Очень приятно, что

М Максим Знакомьтесь, Иваново Это просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружение в его историю. Искренне рекомендую и буду советовать всем друзьям!

О Ольга Знакомьтесь, Иваново Спасибо Александру за очень живую и детальную экскурсию:) Прогулка пролетела незаметно и мы увидели Иваново с другой стороны:) однозначно рекомендуем!