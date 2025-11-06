Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от села к столице текстиля
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
11 дек в 09:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 дек в 17:30
12 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм
Прогулка по Иваново раскроет перед вами тайны конструктивизма, познакомит с уникальными зданиями и их историей. Оцените архитектурные метафоры
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 ноября 2025Спасибо Александру за замечательную, познавательную прогулку! У Иваново потрясающая история! И благодаря Александру мы узнали, что город славен не только текстилем и архитектурой. Но и сырами! Очень рекомендую всем погулять с Александром!
- ННаталья4 ноября 2025Благодарим Елену за увлекательную прогулку! Узнали много интересных фактов и историй. Будем рекомендовать знакомым))
- ДДенис3 ноября 2025Спасибо Елене за прекрасную качественную экскурсию по Иваново. Учитывая, что сам город мягко говоря не богат достопримечательностями, надо иметь большой профессионализм, чтобы здесь провести настолько хорошую экскурсию. Рекомендую Елену в качестве гида.
- ЮЮлиана2 ноября 2025Прекрасный рассказчик! Историю города знает вплоть до мельчайших деталей. Очень приятно, когда впервые попавшего в Иваново путешественника с городом знакомит именно такой гид👍
- ЛЛена31 октября 2025Спасибо за приятную экскурсию!
- ООльга29 октября 2025Александр опытный и начитанный рассказчик. Понравилось, без проволОчек, по делу рассказал.
- ННаталья27 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно взрослым и детям.
- РРоман6 октября 2025Забегая вперед скажу, что пятерку поставил в знак моего почтения и уважения о коллоасальном историческом пласте, которым владеет гид Александр
- ААнна6 октября 2025Александр, нас покорил. Мы готовы были ходить по улицам города и слушать экскурсию, еще пару-тройку часов.
Александр, очень интересная личность с которой можно рассуждать, на исторические события проводить параллели, с другими городами и событиями.
- ННаталья12 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик с глубоким знанием истории своего города. Он перевернул мое представление о г. Иваново и его жителях. Хочется отметить грамотную речь экскурсовода. Было не только очень интересно, но и приятно слушать:). Однозначно рекомендую!
- ААнжела27 августа 2025Прекрасный экскурсовод. Очень интересно все рассказал и показал. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо.
- ЕЕкатерина12 августа 2025Отличная экскурсия с Александром! Постоянно ездили в Иваново к родственникам, но наконец-то впервые узнали историю самого города, которая, как оказалась,
- ССергей5 августа 2025Очень интересная экскурсия, нестандартный подход, много неизвестных фактов о городе и познавательных историй.
- ВВладимир29 июля 2025Прекрасный гид!!! Мастер своего дела!!!
2 часа пролетели незаметно.
Великолепная подача материала.
Низкий поклон за любовь к истории своего города!!!
- ННаталья21 июля 2025Когда мы собирались в Иваново, друзья удивлялись: «Что там смотреть?». После этой экскурсии стало понятно – здесь есть на что
- ООльга20 июля 2025Спасибо, очень понравилось. Иваново, открылось с новой стороны. Экскурсовод даёт, информацию и для самостоятельного ознакомления в виде буклета для дальнейшего
- ввера13 июля 2025Все прошло прекрасно. Елена очень интересный рассказывает про родной город Иваново. Много знает фактов про другие города. Очень приятно, что
- ММаксим30 июня 2025Это просто прекрасно! Александр знает город очень хорошо и искренне его любит, это было полноценное погружение в его историю. Искренне рекомендую и буду советовать всем друзьям!
- ООльга29 июня 2025Спасибо Александру за очень живую и детальную экскурсию:) Прогулка пролетела незаметно и мы увидели Иваново с другой стороны:) однозначно рекомендуем!
- ММарина27 июня 2025Иваново
Город моего детства, но район, по которому мы ходили с Александром, был мне мало знаком, также, как оказалось, и сама
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Церковь Троицы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в декабре 2025
Сейчас в Иваново в категории "Церковь Троицы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2700 до 9200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 619 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Иваново на 2025 год по теме «Церковь Троицы», 619 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль