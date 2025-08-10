Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
12 дек в 10:45
13 дек в 10:45
2800 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Территория винодельни пролегает вдоль северной крепостной стены, которая спускается от Нарын-Кала с высоты прямо к берегам Каспия»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 августа 2025Крепость шикарная, ради неё стоит поехать. Экраноплан Лунь стоял в лесах, вокруг велась стройка парка Патриот, что смазало впечатление. Мечеть закрыта к посещению. Фонтаны не работали. Набережная обычная:)
Мой совет: выбирать менее жаркий день для этой экскурсии.
- ККонстантин27 июля 2025Вчера были на экскурсии.
Гид Татьяна настоящий профессионал своего дела. Рассказывала очень интересно об исторических фактах,
культуре и обычаях Дагестана.
Отвечала на все
- ИИндира13 июня 2025Огромное спасибо организаторам, а также нашему вежливому и внимательному гиду Тамерлану! Виды просто невероятные, обед был тоже вкусный. Особые эмоции от старого города и его квартала. Обязательно вернемся в Дагестан еще раз.
- ЕЕсения29 сентября 2024Ребята всем привет! Мы побывали в этом чудном городе Дербенте! Попали на шоу поющих фонтанов, они играют только с пт
- ЕЕлена20 августа 2024👍👍👍
- ДДари6 августа 2024Экскурсия замечательная. Гид, Софья, всю дорогу рассказывала очень интересно и увлекательно про Дагестан в целом и про Дербент. Очень позитивная
- ТТатьяна2 августа 2024София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
- ООксана29 июля 2024Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
