Экскурсии по набережной Избербаша

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Избербаше, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
На автобусе
10 часов
12 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
12 дек в 10:45
13 дек в 10:45
2800 ₽ за человека
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Территория винодельни пролегает вдоль северной крепостной стены, которая спускается от Нарын-Кала с высоты прямо к берегам Каспия»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Крепость шикарная, ради неё стоит поехать. Экраноплан Лунь стоял в лесах, вокруг велась стройка парка Патриот, что смазало впечатление. Мечеть закрыта к посещению. Фонтаны не работали. Набережная обычная:)
    Мой совет: выбирать менее жаркий день для этой экскурсии.
  • К
    Константин
    27 июля 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Вчера были на экскурсии.
    Гид Татьяна настоящий профессионал своего дела. Рассказывала очень интересно об исторических фактах,
    культуре и обычаях Дагестана.
    Отвечала на все
    читать дальше

    интересующие вопросы, было также предоставлено личное время погулять и сделать красивые фото. Все локации экскурсии супер, действительно, если не были в Дербенте, значит не видели Дагестан.

  • И
    Индира
    13 июня 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Огромное спасибо организаторам, а также нашему вежливому и внимательному гиду Тамерлану! Виды просто невероятные, обед был тоже вкусный. Особые эмоции от старого города и его квартала. Обязательно вернемся в Дагестан еще раз.
  • Е
    Есения
    29 сентября 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Ребята всем привет! Мы побывали в этом чудном городе Дербенте! Попали на шоу поющих фонтанов, они играют только с пт
    читать дальше

    по вск. В будние дни вы такое шоу не увидите. Очень красиво! Мы были в крепости, видели экраноплан лунь- вот это мощь, а не машина! Стоит на берегу Каспийского моря. Наш гид Тамерлан большой молодец! Шутил, все интересно рассказывал. Предупреждаю сразу, что в основном экскурсия ПЕШЕХОДНАЯ! Но это стоит того. Просто столкнулись с тем, что многие люди долго ходить не могут по состоянию здоровья, либо по возрасту. Приходилось их всем ждать, меня это не напрягает, потому что я к этому отношусь с уважением, а вот есть люди, которые были недовольны. Так что сразу рассчитывайте свои силы. В стоимость входит обед в ресторанчике в Дербенте. Вкусно, сытно. Шампиньоны жареные на огне вообще бомба! Про остальное говорить не буду, попробуйте сами! Автобус гос номер 101 просто отличный, внутри с телевизором, мы смотрели сериал когда ехали туда и обратно. Берите с собой теплые вещи, так как возвращаться домой будете уже около 20.00 часов вечера. Прохладно может быть. Вид с крепости просто чудный- весь Дербент как на ладони. Потом будете спускаться с крепости пешком по старым улицам Дербента, там вам предложат для дегустации домашнее вино, можете купить. Улочки узкие, старые, что-то напоминало Иерусалим. Отличные эмоции мы получили. Советую! Да, кстати, обязательно побывайте на экскурсии сулакский каньон и бархан… о них в другом отзыве… просто незабываемые локации! Прям Пушка!

  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    👍👍👍
  • Д
    Дари
    6 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Экскурсия замечательная. Гид, Софья, всю дорогу рассказывала очень интересно и увлекательно про Дагестан в целом и про Дербент. Очень позитивная
    читать дальше

    девушка! Накормили очень вкусно, хозяева кафе приготовили быстро все при нас, сразу всем раздали воду. Очень вкусная чуду в этом кафе!!! После обеда уже пошли в крепость, как раз было уже не очень жарко и, соответственно, экскурсия прошла на все 100%, далее старый Дербент и великолепное шоу на фонтане! Очень рекомендую!!!

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    София-прекрасный гид и любит то, что делает! Поездка была насыщенная, интересная! София ещё и суперфотограф-нам с дочерью все очень понравилось! Спасибо🌸
  • О
    Оксана
    29 июля 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
    Экскурсия интересная, охватывает самые интересные объекты, молодцы организаторы! Рекомендую.
