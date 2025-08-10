читать дальше

по вск. В будние дни вы такое шоу не увидите. Очень красиво! Мы были в крепости, видели экраноплан лунь- вот это мощь, а не машина! Стоит на берегу Каспийского моря. Наш гид Тамерлан большой молодец! Шутил, все интересно рассказывал. Предупреждаю сразу, что в основном экскурсия ПЕШЕХОДНАЯ! Но это стоит того. Просто столкнулись с тем, что многие люди долго ходить не могут по состоянию здоровья, либо по возрасту. Приходилось их всем ждать, меня это не напрягает, потому что я к этому отношусь с уважением, а вот есть люди, которые были недовольны. Так что сразу рассчитывайте свои силы. В стоимость входит обед в ресторанчике в Дербенте. Вкусно, сытно. Шампиньоны жареные на огне вообще бомба! Про остальное говорить не буду, попробуйте сами! Автобус гос номер 101 просто отличный, внутри с телевизором, мы смотрели сериал когда ехали туда и обратно. Берите с собой теплые вещи, так как возвращаться домой будете уже около 20.00 часов вечера. Прохладно может быть. Вид с крепости просто чудный- весь Дербент как на ладони. Потом будете спускаться с крепости пешком по старым улицам Дербента, там вам предложат для дегустации домашнее вино, можете купить. Улочки узкие, старые, что-то напоминало Иерусалим. Отличные эмоции мы получили. Советую! Да, кстати, обязательно побывайте на экскурсии сулакский каньон и бархан… о них в другом отзыве… просто незабываемые локации! Прям Пушка!