Приехав в Дербент, не упустите шанс отправиться в путешествие к Сулакскому каньону.
Это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам возможность насладиться величественными видами без спешки.
Вы увидите второй по величине бархан в мире - Сарыкум, а также посетите Чиркейское водохранилище и его живописные окрестности. Потрясающие панорамы каньона и каменный выступ Тёщин язык не оставят вас равнодушными. Включены трансфер и услуги гида
Это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам возможность насладиться величественными видами без спешки.
Вы увидите второй по величине бархан в мире - Сарыкум, а также посетите Чиркейское водохранилище и его живописные окрестности. Потрясающие панорамы каньона и каменный выступ Тёщин язык не оставят вас равнодушными. Включены трансфер и услуги гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📸 Потрясающие фотомоменты
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌿 Неспешное изучение природы
Время начала: 08:00, 08:01, 08:30, 08:31, 09:00, 09:01
Что можно увидеть
- Бархан Сарыкум
- Чиркейская ГЭС
- Тёщин язык
- Смотровая площадка в Дубках
Описание экскурсии
Бархан Сарыкум — официально признан вторым по величине в мире. Крупнее него лишь бархан Большой эрг, находящийся в пустыне Сахара.
Чиркейское водохранилище на реке Сулак. Крупнейший водоём на Северном Кавказе, образованный для строительства Чиркейской ГЭС. На берегах водохранилища раскинулись живописные посёлки Чиркей и Дубки.
Тёщин язык — каменный выступ, с которого открывается великолепный вид на Чиркейскую ГЭС.
Смотровая площадка в Дубках — лучшее место, чтобы полюбоваться панорамой Сулакского каньона.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно: в Дагестане женщинам не рекомендуется носить шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено
- Поездка возможна с детьми от 5 лет
- В стоимость входят: трансфер от места вашего размещения в Дербенте на комфортабельных авто Kia, Toyota, Volkswagen или Honda, услуги гида
Дополнительные расходы
Бархан Сарыкум — 200 ₽
По желанию:
- Прогулка на катере — от 4 000 ₽ до 8 000 ₽ за катер
- Квадроцикл, прогулки на лошадях — цены по запросу
- Обед — в среднем 600 ₽ за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников — до 7 человек. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 245 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялисьЗадать вопрос
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