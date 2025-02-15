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Приехав в Дербент, не упустите шанс отправиться в путешествие к Сулакскому каньону.



Это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам возможность насладиться величественными видами без спешки.



Вы увидите второй по величине бархан в мире - Сарыкум, а также посетите Чиркейское водохранилище и его живописные окрестности. Потрясающие панорамы каньона и каменный выступ Тёщин язык не оставят вас равнодушными. Включены трансфер и услуги гида