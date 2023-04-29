Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша

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Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и на первозданной природе. Увидите горное озеро Мочох.

Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите.
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
2
мая
4
мая
6
мая
7
мая
9
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Хундерилтляр
  • Цолотлинский каньон
  • Аранийская крепость
  • Матласские водопады
  • Ущелье Каменная чаша
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Хунзахское плато.
  • Водопад Тобот.
  • Водопад Итлятляр.
  • Водопад Хундерилтляр.
  • Цолотлинский каньон.
  • Аранийская крепость.
  • Матласские водопады.
  • Ущелье Каменная чаша.
  • Озеро Мочох.

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и не просвечивающая одежда (брюки можно).
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.

С собой рекомендуется взять:

  • удобная обувь.
  • головной убор.
  • солнцезащитный крем.
  • наличные средства.
  • вода.
  • перекус.

Важно знать:

  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
  • Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность.

Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит
  • Лличные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Перекус
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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