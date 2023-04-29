Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и на первозданной природе. Увидите горное озеро Мочох.
Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите.
Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
2
мая
мая
4
мая
мая
6
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Цолотлинский каньон
- Аранийская крепость
- Матласские водопады
- Ущелье Каменная чаша
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Хунзахское плато.
- Водопад Тобот.
- Водопад Итлятляр.
- Водопад Хундерилтляр.
- Цолотлинский каньон.
- Аранийская крепость.
- Матласские водопады.
- Ущелье Каменная чаша.
- Озеро Мочох.
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и не просвечивающая одежда (брюки можно).
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
С собой рекомендуется взять:
- удобная обувь.
- головной убор.
- солнцезащитный крем.
- наличные средства.
- вода.
- перекус.
Важно знать:
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность.
Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Что не входит
- Лличные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье в 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Перекус
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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