Хунзахский район в Дагестане предлагает уникальное сочетание природных красот и исторических мест.
Участники экскурсии увидят величественный водопад Тобот, плато Матлас с его водопадами и природный памятник Каменная чаша.
Программа включает транспортировку из Избербаша и обратно, что делает путешествие комфортным и незабываемым.
Прекрасные горные пейзажи и свежий воздух оставят яркие впечатления и позволят почувствовать единение с природой
Участники экскурсии увидят величественный водопад Тобот, плато Матлас с его водопадами и природный памятник Каменная чаша.
Программа включает транспортировку из Избербаша и обратно, что делает путешествие комфортным и незабываемым.
Прекрасные горные пейзажи и свежий воздух оставят яркие впечатления и позволят почувствовать единение с природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 💧 Водопады Тобот и Итлятляр
- 🏞️ Уникальное плато Матлас
- 🗺️ Исторические места Аварского ханства
- 🚐 Комфортная транспортировка
Что можно увидеть
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Плато Матлас
- Каменная Чаща
Описание экскурсии
Приглашаем Вас отправиться в захватывающее путешествие по Хунзахскому району Дагестана — краю с удивительной природой, насыщенной историей и уникальными пейзажами! Наш маршрут проходит по историческим местам на Хунзахском плато — бывшей столице Аварского ханства и родине легендарного Хаджи-Мурата. Здесь Вы увидите величественный водопад Тобот с высотой падения воды 70 метров, насладитесь живописными панорамами Матласа с его зелеными долинами и пятью водопадами, а также исследуете природный памятник Каменная чаша — уникальное ущелье с узкими проходами и сводчатыми залами. Хунзахский район очарует Вас своими великолепными горными пейзажами, чистейшей водой и свежим воздухом, а также подарит неповторимые впечатления и атмосферу единения с природой. Что вы увидите:
Хунзахское плато • Водопады «Тобот» и «Итлятляр» • Плато Матлас • Матласские водопады • Каменная Чаща Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Избербаш мы забираем и привозим людей с точки сбора.
По понедельникам и пятницам в 07:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопады "Тобот" и "Итлятляр"
- Плато Матлас
- Матласские водопады
- Каменная Чаща
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и пятницам в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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