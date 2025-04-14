Приглашаем Вас отправиться в захватывающее путешествие по Хунзахскому району Дагестана — краю с удивительной природой, насыщенной историей и уникальными пейзажами! Наш маршрут проходит по историческим местам на Хунзахском плато — бывшей столице Аварского ханства и родине легендарного Хаджи-Мурата. Здесь Вы увидите величественный водопад Тобот с высотой падения воды 70 метров, насладитесь живописными панорамами Матласа с его зелеными долинами и пятью водопадами, а также исследуете природный памятник Каменная чаша — уникальное ущелье с узкими проходами и сводчатыми залами. Хунзахский район очарует Вас своими великолепными горными пейзажами, чистейшей водой и свежим воздухом, а также подарит неповторимые впечатления и атмосферу единения с природой. Что вы увидите:

Хунзахское плато • Водопады «Тобот» и «Итлятляр» • Плато Матлас • Матласские водопады • Каменная Чаща Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». С города Избербаш мы забираем и привозим людей с точки сбора.