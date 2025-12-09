Мои заказы

Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша

Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Едем в сердце горного Дагестана — к Хунзахскому плато, родине воинов, поэтов и легенд. Хунзах встретит вас мощными водопадами, каньонами, домашней кухней и подлинным гостеприимством. Этот день будет наполнен чистым воздухом, вдохновением и красотой.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша© Аслан
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша© Аслан
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша© Аслан

Описание экскурсии

Водопады Тобот и Итлятляр

Огромные каскады воды, падающие со скал Хунзахского плато. Водопад Тобот — один из самых живописных в Дагестане, его высота более 70 метров.

Урбечовая фабрика

Посетите мастерскую, где делают знаменитый дагестанский урбеч. Вы увидите процесс приготовления, узнаете секреты технологии и сможете попробовать и приобрести натуральные лакомства.

Домашний обед в гостевом доме

Вас накормят традиционными блюдами горного Дагестана — здесь их готовят с любовью.

Каменная чаша и Матласские водопады

Природный амфитеатр и каскадные потоки воды среди скал — одно из самых красивых и романтичных мест маршрута. Идеальное место для отдыха и ярких фотографий.

Примерный тайминг маршрута

7:15— выезд из Избербаша
8:00 — короткая остановка для отдыха и фото
10:00 — водопады Тобот и Итлятляр
11:00 — посещение урбечовой фабрики
12:00 — домашний обед в гостевом доме
13:30 — каменная чаша Матласа
14:30 — Матласские водопады
15:30 — переезд обратно
18:30 — возвращение в Избербаша

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на авто с кондиционером, все входные билеты, дегустация урбеча, бутылка воды, фото и видео (по возможности)
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): сувениры, дегустации, катание на лошадях и профессиональная фотосессии (по договорённости).
  • Специальной физической подготовки не требуется — маршрут лёгкий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в пятницу в 07:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4200 ₽
Дети до 7 лет3500 ₽
Пенсионеры4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Входит в следующие категории Избербаша

Похожие экскурсии из Избербаша

Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
15 467 ₽ за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
На автобусе
12 часов
29 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
На автобусе
На катере
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Погрузитесь в мир Дагестана: захватывающие виды каньона, прогулка на катере и уникальный бархан Сарыкум ждут вас
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Избербаше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Избербаше