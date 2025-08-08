Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На ул. ул. Буйнакского
Расписание: в пятницу в 07:15
12 дек в 07:15
19 дек в 07:15
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 августа 2025Замечательная по своей красоте экскурсия! У нас был очень милый гид - Беслан. ✨ Очень интересно рассказывал, видно, что человек знает и может этими знаниями поделиться. Спасибо большое за организацию!
- ККалинина26 июля 2025Съездили на прекрасную экскурсию!
Места красивейшие 😍
Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃
Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉
- ООльга21 июля 2025Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Севиль знающая и любящая свою работу. Экскурсия очень понравилась: локации, захватывающие дух и великолепная природа! Советую к посещению
- ААлексей7 января 2025Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях, особенно, ледяные водопады😍. У
- ММарина7 января 2025Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По дороге наша группа насладилась
- ТТатьяна1 октября 2024Экскурсией остались довольны на все 100%. Комфортабельный транспорт, вкусный и сытный обед и профессиональный гид Мирзегасан, отвечал на любые вопросы касательно истории, обычаев и подробностей обозреваемых достопримечательностей.
- ААНДРЕЙ21 сентября 2024Оценивать достопримечательности бессмысленно - их надо видеть! Хунзах, Матлас и Каменная чаша - конечно же, главный топ Дагестана наряду с
- ЛЛюбовь3 августа 2024Однозначно поездка очень понравилась.
Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
- ЕЕкатерина3 июля 2024Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
- ААйнур30 июня 2024Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!
- ззая13 мая 2024второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
- ААнна26 октября 2023Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.
- ВВладимир2 октября 2023Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.
- ЛЛина2 октября 2023Поездка очень понравилась, при чем экскурсия рассчитана на любой возраст.
- ЕЕвгения27 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. На все локации хватило времени. Гид Ольга интересно рассказывала про любимый Дагестан.
Минус был один. Организаторам надо перестать
- ИИлья22 сентября 2023Хорошая экскурсия. Грамотный гид Лилия. Отличные локации. Масса впечатлений. Приятные воспоминания. Всем рекомендую посетить данный тур.
- ИИрина13 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас своего дела. Сама экскурсия
- ООльга7 апреля 2023Чудесная экскурсия! Замечательный гид! Интересно и познавательно!
- ЯЯна15 сентября 2022Заказала эту экскурсию для пожилой мамы, и переживала, так как отзывы разные. Но после того как со мной связался гид
- ММария7 сентября 2022Очень понравилось! Потрясающие виды, интересный и нескучный рассказ гида о Дагестане, вкуснейшая еда!!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Каменная чаша»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в декабре 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Каменная чаша" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 16 400. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Избербаше на 2025 год по теме «Каменная чаша», 47 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль