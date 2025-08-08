А Анна Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Замечательная по своей красоте экскурсия! У нас был очень милый гид - Беслан. ✨ Очень интересно рассказывал, видно, что человек знает и может этими знаниями поделиться. Спасибо большое за организацию!

К Калинина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Съездили на прекрасную экскурсию!

Места красивейшие 😍

Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃

Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉

О Ольга Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Севиль знающая и любящая свою работу. Экскурсия очень понравилась: локации, захватывающие дух и великолепная природа! Советую к посещению

А Алексей Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях, особенно, ледяные водопады😍. У нас был замечательный гид Заур, с большим интересом рассказывал историю своего родного края. Был очень внимателен ко всей нашей группе, все прошло просто супер👍🏻. Однозначно приедем еще раз в Дагестан и теперь только с данным туроператором. Рекомендую!

М Марина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша читать дальше красивейшими видами заснеженных гор, на локациях гид все подробно описывал, душевно общался с каждым из нас и оберегал. Хоть и поездка однодневная, но благодаря гиду, мы будто ехали маленькой семьей! Спасибо ему!



Ну а обед вне всяких похвал)) Наелись досыта) Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По дороге наша группа насладилась

Т Татьяна Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Экскурсией остались довольны на все 100%. Комфортабельный транспорт, вкусный и сытный обед и профессиональный гид Мирзегасан, отвечал на любые вопросы касательно истории, обычаев и подробностей обозреваемых достопримечательностей.

А АНДРЕЙ Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Оценивать достопримечательности бессмысленно - их надо видеть! Хунзах, Матлас и Каменная чаша - конечно же, главный топ Дагестана наряду с Сулакским каньоном и Карадахской тесниной. Гид Мирзегасан великолепно образован и умеет отлично подать материал. А его пробег под струями водопада Матлас навсегда останется в моём сердце, потому что щёлкнуть фото/видео я не успел. Мирзегасан, спасибо за экскурсию, Вы - красавчик!

Л Любовь Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша

Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с читать дальше Избербаша)



По времени было все четко.

Комфортный автобус, грамотный, аккуратный водитель.

Гид, профессионал своего дела, очень к себе располагает, чувствуется доброжелательность к людям.



Места и природа, не забываемо. Очень вкусный обед, состоял из национальных блюд, уехали все сытые👍



На следующие экскурсии только с вами🤗. Спасибо, что показываете такую красоту вашего края. Однозначно поездка очень понравилась.Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с

Е Екатерина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!

А Айнур Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!

з зая Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль

А Анна Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Все было замечательно несмотря на хмурое небо. Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным. Многие фото были размещены в группе вотцапа, для распространения среди участников. Спасибо за всё.

В Владимир Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.

Л Лина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Поездка очень понравилась, при чем экскурсия рассчитана на любой возраст.

Е Евгения Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша

Е Евгения Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Экскурсия очень понравилась. На все локации хватило времени. Гид Ольга интересно рассказывала про любимый Дагестан. Минус был один. Организаторам надо перестать продавать билеты на последний ряд в автобусе. Мы сидели именно на последнем ряду. Сидишь согнувшись, чтобы хоть чуть-чуть увидеть картинку из окна. Ужасно. Все красоты по пути маршрута мы пропустили

И Илья Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Хорошая экскурсия. Грамотный гид Лилия. Отличные локации. Масса впечатлений. Приятные воспоминания. Всем рекомендую посетить данный тур.

И Ирина Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас своего дела. Сама экскурсия очень насыщенная, хотя мы посетили не все заявленные места, не заехали в Гонох и не было Аранинской крепости, нам хватило впечатлений. Великолепные горы Дагестана просто всех покорили, а после сытного обеда из 5-ти блюд на озере Мочох, все экскурсанты хотели там и остаться! Прекраснейший гид Мая не смотря на жару заряжала нас своей энергией. Мы узнали от нее много интересного из истории Дагестана. Ей отдельное спасибо за хорошо проведенное время. Советую всем этот маршрут.

О Ольга Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Чудесная экскурсия! Замечательный гид! Интересно и познавательно!

Я Яна Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Заказала эту экскурсию для пожилой мамы, и переживала, так как отзывы разные. Но после того как со мной связался гид Денис, сомнений не осталось, что все будет круто!!! Надо сказать, что мама объехала пол мира))) и видела ооочень много. Она осталась в ВОСТОРГЕ!!! Денис супер гид, локации Дагестана бесподобны, обед на высоте. Вообщем я целый вечер по телефону слушала, как она круто провела время. Спасибо большое команде за заботу, внимание и организацию. Денис лучший🤘👌🙌!!!