Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, увидите самый глубокий каньон в Европе, длиной более 50 км., пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. И многое другое в нашей экскурсии!

Али Ваш гид в Избербаше Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Каждый день 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Сулакский каньон Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами и удивитесь его грандиозным масштабом. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше впечатлений. Смотровая площадка Дубки С нее вам откроется впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище Увидите пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото. Чиркейское водохранилище Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое удивляет своими видами. Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере. Обед Вас ждет знакомство с национальной кухней Дагестана Пещеры Нохъо и подвесной мост Комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак. Бархан Сарыкум Отправимся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Здесь мы окажемся в окружении бескрайних песков и чарующих видов. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Каждый день Выбрать дату