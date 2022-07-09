Полезная информация об Изборске
Что нужно знать об Изборске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Изборске
13:2604
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Изборск
|По-английски
|Izborsk
|Население города
|1 003 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Изборск на карте
Популярные экскурсии в Изборске
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Экскурсия включает подробный осмотр всех Изборских и Печорских локаций с информативной содержательной экскурсией
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Этот маршрут очень творческий и включает подробный осмотр всех Изборских локаций с информативной содержательной экскурсией
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Изборск - это зеленые холмы
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Изборск - место удивительное. Это музей средневековья под открытым небом
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Одна из главных достопримечательностей Изборска
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Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью
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Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
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