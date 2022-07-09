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Полезная информация об Изборске

Что нужно знать об Изборске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Изборске
13:2604
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИзборск
По-английскиIzborsk
Население города1 003 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Изборск на карте

Популярные экскурсии в Изборске

Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
5000
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Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
Изборск и Печоры - Пограничье Земли Русской
от
8400
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Экскурсия включает подробный осмотр всех Изборских и Печорских локаций с информативной содержательной экскурсией
Легендарные Изборск и Печоры
Легендарные Изборск и Печоры
5
3 отзыва
6000
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Вас ждут легенды псковского края
Изборск - или откуда началась наша история
Изборск - или откуда началась наша история
от
4560
за всё
Этот маршрут очень творческий и включает подробный осмотр всех Изборских локаций с информативной содержательной экскурсией
Треккинг в Мальской долине: в поисках былинного русского пейзажа
Треккинг в Мальской долине: в поисках былинного русского пейзажа
5
1 отзыв
7500
за всё
Изборск - это зеленые холмы
Изборск за 2 часа: история и красота
Изборск за 2 часа: история и красота
5
1 отзыв
от
4900
за всё
Изборск - место удивительное. Это музей средневековья под открытым небом
Псков и Изборск
Псков и Изборск
5
1 отзыв
от
4800
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Увидим Труворово городище - куда по преданию сел княжить один из братьев Рюрюка
Железный град - Крепость «Изборск»
Железный град - Крепость «Изборск»
5
2 отзыва
от
4100
за всё
Одна из главных достопримечательностей Изборска
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
5
1 отзыв
от
5000
за всё
Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
4.5
2 отзыва
5900
за всё
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
5
11 отзывов
7800
за всё
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
5
50 отзывов
4940
за всё
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
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