Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ижевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ижевске, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
На машине
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
«закончим экскурсию самым красивым храмом Удмуртии — Михаило-Архангельским кафедральным собором — если вам захочется, обязательно зайдём внутрь полюбоваться его убранством»
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
8 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
«Свято-Михайловский собор на Красной площади — здание в неовизантийском и псевдорусском стиле»
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    25 сентября 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
    читать дальше

    2 часа пролетели так быстро, что осталось впечатления не завершенности и мы условились на еще и зимнюю экскурсию. С нетерпением ждем Нового года и…

    Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними
  • Л
    Лиля
    12 августа 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин
    читать дальше

    увлекательно и доступно рассказала об удивительном крае и выдающихся личностях. Она прекрасно владеет материалом, а также очень внимательный водитель. Большое спасибо за замечательную экскурсию, мы остались очень довольны.

  • И
    Ирина
    6 августа 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.
    Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличныйОсновные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличныйОсновные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный
  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️
    Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, обОтличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, обОтличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об
  • А
    Анна
    20 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.
    Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. РекомендуюОчень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию
    Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетилиОчень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетилиОчень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетилиОчень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили
  • К
    Кочнева
    23 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
    читать дальше

    Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую!

    Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы
  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
    читать дальше

    договорённости нас забрали от гостиницы и привезлии обратно (за что отдельное спасибо!). Автомобиль комфортный, Екатерина очень хороший и внимательный водитель. Несомненно я рекомендую!

  • О
    Ольга
    7 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Выбор пал на эту экскурсию из-за авто 😅
    Боялись, что замерзнем и были правы)
    В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный, в общем - 👌🏼
    читать дальше

    в общем - 👌🏼

    А вот экскурсия сама достаточно короткая, как мне показалось, либо время летело молниеносно, но заявленные часы откатали)
И ко всему все пожелания учли)
Оценивайте сами.

    И ко всему все пожелания учли)

    Оценивайте сами.

  • Л
    Леонид
    1 февраля 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Все прекрасно, рекомендую!
  • Л
    Любовь
    11 декабря 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Замечательная автопрогулка. Екатерина очень увлеченно рассказывала о городе, об истории города. И очень комфортный вариант прогулки. Машина удобная. Получили огромное удовольствие. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    От души рекомендую Катерину как гида по Ижевску: живо, захватывающе, интересно очень!
  • В
    Вероника
    26 августа 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Прекрасный гид,очень приятная девушка,интересно и легко преподносит информацию,однозначно рекомендуем,нам очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    24 августа 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Прекрасная экскурсия! Екатерина интересно рассказывает, отлично владеет материалом, сам материал структурирован. Экскурсия удачно составлена и замечательно, что она проходит на машине, при переменчивой ветреной погоде прочувствовали все прелести именно такого формата. За время экскурсии посетили объекты в разных частях города.
  • О
    Ольга
    22 августа 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. Много узнали о городе. Красивый, интересный город.
    Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. МногоОтличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. МногоОтличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. Много
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо за прекрасную прогулку Екатерине! Познавательно, интересно, с душой!
  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Благодарим Екатерину за отличную экскурсию и первое знакомство с городом! Очень интересно и познавательно! Осмотрели основные достопримечательности, узнали историю освоения региона, получили ответы на все наши вопросы и отлично провели время!
  • Н
    Надежда
    21 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия! Отличный формат: на комфортном авто за два часа посетили все основные достопримечательности центральной части Ижевска. Заглянули даже
    читать дальше

    туда, о чем не рассказывают туристические сайты и буклеты. Екатерина в доступной, но интересной форме рассказала об истории города, архитектуре, исторических личностях. Всё было супер! Рекомендуем всем. Екатерина, еще раз огромное спасибо!

  • В
    Виктор
    14 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень понравилась экскурсия, особенно в тех местах, где был раньше, и новые знания приобрёл
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Очень благодарна Екатерине за содержательную, динамичную и очень информативную экскурсию! В Ижевске первый раз, надо было за достаточно короткое время получить «Максимум». Екатерине это удалось)

