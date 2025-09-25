О Олег Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше 2 часа пролетели так быстро, что осталось впечатления не завершенности и мы условились на еще и зимнюю экскурсию. С нетерпением ждем Нового года и… Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:

Л Лиля Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше увлекательно и доступно рассказала об удивительном крае и выдающихся личностях. Она прекрасно владеет материалом, а также очень внимательный водитель. Большое спасибо за замечательную экскурсию, мы остались очень довольны. Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин

И Ирина Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.

А Анна Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️

А Анна Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.

Д Дмитрий Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию

К Кочнева Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую! Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-

Е Елена Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше договорённости нас забрали от гостиницы и привезлии обратно (за что отдельное спасибо!). Автомобиль комфортный, Екатерина очень хороший и внимательный водитель. Несомненно я рекомендую! Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по

О Ольга Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску

Боялись, что замерзнем и были правы)

В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный, читать дальше в общем - 👌🏼



А вот экскурсия сама достаточно короткая, как мне показалось, либо время летело молниеносно, но заявленные часы откатали)



И ко всему все пожелания учли)



Оценивайте сами. Выбор пал на эту экскурсию из-за авто 😅Боялись, что замерзнем и были правы)В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный,

Л Леонид Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Все прекрасно, рекомендую!

Л Любовь Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Замечательная автопрогулка. Екатерина очень увлеченно рассказывала о городе, об истории города. И очень комфортный вариант прогулки. Машина удобная. Получили огромное удовольствие. Спасибо.

Н Наталья Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску От души рекомендую Катерину как гида по Ижевску: живо, захватывающе, интересно очень!

В Вероника Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Прекрасный гид,очень приятная девушка,интересно и легко преподносит информацию,однозначно рекомендуем,нам очень понравилось!

Д Дарья Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Прекрасная экскурсия! Екатерина интересно рассказывает, отлично владеет материалом, сам материал структурирован. Экскурсия удачно составлена и замечательно, что она проходит на машине, при переменчивой ветреной погоде прочувствовали все прелести именно такого формата. За время экскурсии посетили объекты в разных частях города.

О Ольга Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. Много узнали о городе. Красивый, интересный город.

О Ольга Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Большое спасибо за прекрасную прогулку Екатерине! Познавательно, интересно, с душой!

О Оксана Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Благодарим Екатерину за отличную экскурсию и первое знакомство с городом! Очень интересно и познавательно! Осмотрели основные достопримечательности, узнали историю освоения региона, получили ответы на все наши вопросы и отлично провели время!

Н Надежда Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску читать дальше туда, о чем не рассказывают туристические сайты и буклеты. Екатерина в доступной, но интересной форме рассказала об истории города, архитектуре, исторических личностях. Всё было супер! Рекомендуем всем. Екатерина, еще раз огромное спасибо! Очень понравилась экскурсия! Отличный формат: на комфортном авто за два часа посетили все основные достопримечательности центральной части Ижевска. Заглянули даже

В Виктор Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень понравилась экскурсия, особенно в тех местах, где был раньше, и новые знания приобрёл