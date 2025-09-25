Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
«закончим экскурсию самым красивым храмом Удмуртии — Михаило-Архангельским кафедральным собором — если вам захочется, обязательно зайдём внутрь полюбоваться его убранством»
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
8 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
«Свято-Михайловский собор на Красной площади — здание в неовизантийском и псевдорусском стиле»
Завтра в 09:00
8 ноя в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег25 сентября 2025Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
- ЛЛиля12 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Ижевску. Узнала много нового и интересного. Также мои дети остались под впечатлением от увиденного. Гид Катрин
- ИИрина6 августа 2025Основные ощущения от экскурсии: интересно и комфортно. Огромное спасибо Екатерине! Очень профессионально, грамотно провела экскурсию, отличный собеседник. Чувствуется, что человек искренне любит свое дело - это всегда добавляет красок к знакомству с городом.
- ААнна25 июня 2025Отличная экскурсия, живая, динамичная! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень интересный рассказ об Ижевске, об Удмуртии. Понравились проведённые параллели с другими регионами России! Екатерина очень милая, приятная, общительная! Желаем ей успехов, хороших туристов и всего наилучшего! ❤️
- ААнна20 июня 2025Очень понравилось. Спасибо Екатерине! Много интересных фактов и историй о городе. Рекомендую.
- ДДмитрий19 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, Катрин прекрасная рассказчица, много узнал об истории Ижевска, а главное посетили исторические места города. Большое спасибо за экскурсию
- ККочнева23 марта 2025Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
- ЕЕлена19 марта 2025Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
- ООльга7 марта 2025Выбор пал на эту экскурсию из-за авто 😅
Боялись, что замерзнем и были правы)
В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный,
- ЛЛеонид1 февраля 2025Все прекрасно, рекомендую!
- ЛЛюбовь11 декабря 2024Замечательная автопрогулка. Екатерина очень увлеченно рассказывала о городе, об истории города. И очень комфортный вариант прогулки. Машина удобная. Получили огромное удовольствие. Спасибо.
- ННаталья22 сентября 2024От души рекомендую Катерину как гида по Ижевску: живо, захватывающе, интересно очень!
- ВВероника26 августа 2024Прекрасный гид,очень приятная девушка,интересно и легко преподносит информацию,однозначно рекомендуем,нам очень понравилось!
- ДДарья24 августа 2024Прекрасная экскурсия! Екатерина интересно рассказывает, отлично владеет материалом, сам материал структурирован. Экскурсия удачно составлена и замечательно, что она проходит на машине, при переменчивой ветреной погоде прочувствовали все прелести именно такого формата. За время экскурсии посетили объекты в разных частях города.
- ООльга22 августа 2024Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Спасибо Екатерине за хорошую компанию, грамотный маршрут и познание в теме. Много узнали о городе. Красивый, интересный город.
- ООльга16 августа 2024Большое спасибо за прекрасную прогулку Екатерине! Познавательно, интересно, с душой!
- ООксана7 августа 2024Благодарим Екатерину за отличную экскурсию и первое знакомство с городом! Очень интересно и познавательно! Осмотрели основные достопримечательности, узнали историю освоения региона, получили ответы на все наши вопросы и отлично провели время!
- ННадежда21 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный формат: на комфортном авто за два часа посетили все основные достопримечательности центральной части Ижевска. Заглянули даже
- ВВиктор14 июля 2024Очень понравилась экскурсия, особенно в тех местах, где был раньше, и новые знания приобрёл
- ААнна2 июля 2024Очень благодарна Екатерине за содержательную, динамичную и очень информативную экскурсию! В Ижевске первый раз, надо было за достаточно короткое время получить «Максимум». Екатерине это удалось)
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в ноябре 2025
Сейчас в Ижевске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 5700. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 67 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь