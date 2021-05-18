Полезная информация об Ижевске
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Ижевск
Популярные экскурсии в Ижевске
2500
₽
за чел.
5
37 отзывов
2210
₽
за чел.
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
4.8
6 отзывов
2300
₽
за чел.
Обзорная экскурсия без скуки и академизма — об истории и о людях
5
5 отзывов
4550
₽
за чел.
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
5
5 отзывов
4550
₽
за чел.
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии