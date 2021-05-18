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Полезная информация об Ижевске

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Местное время в Ижевске
22:3435
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИжевск
По-английскиIzhevsk
Столица регионаИжевск является столицей региона
Население города631 038 чел.
АэропортИжевск IJK
Часовой поясEurope/Samara
Средняя высота166 м. от уровня моря

Где находится Ижевск на карте

Ижевск фото города
Ижевск

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