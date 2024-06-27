Я заберу вас на комфортном автомобиле Mitsubishi Outlander и отвезу обратно в нужное место в городе Калининграде.

Дополнительные расходы: Куршская коса: экологический сбор — 300 руб. /чел. (дети до 18 лет бесплатно), 450 руб. /авто; обед и входные билеты в музеи (посещение по желанию), платные парковки (по необходимости).

На нашей экскурсии вы сможете корректировать маршрут и вносить в него любые изменения.

Замок Шаакен — место, где оживает история! Мы побываем в музейно-историческом комплексе «Замок Шаакен», где когда-то останавливался сам Петр I. Этот рыцарский замок XIII века пережил пожары и войны. По желанию, вы посетите музей инквизиции, расположенный в подвальных помещениях, где сможете примерить и сфотографироваться в рыцарских одеяниях и нарядах той эпохи. «Гастрономическое средневековье» — сыроварня Шаакен Дорф Сыроварня Шаакен Дорф — это место, где вы окунетесь в мир сыроделия и насладитесь изысканным вкусом крафтовых сыров. Во время экскурсии вас угостят шоколадом, зефиром и марципаном. За стеклом вы увидите процесс изготовления сыра и его созревание. Рядом находится магазин, в котором можно купить вкусные гостинцы для родственников и друзей. Лучшие фотолокации на побережье Куршской косы Знакомство с Куршской косой начнется с покорения дюны Эфа. С самой высокой точки заповедника перед вами откроется панорама Куршского залива, песчаных дюн и поселка Морское. Затем мы отправимся в мистический Танцующий лес, место силы и природной аномалии, где причудливыми изгибами переплетаются стволы хвойных деревьев, окутанные легендами и тайнами. Завершим путешествие по заповеднику посещением высоты Мюллера. По склону этой дюны проходит туристический маршрут, который знакомит с природным комплексом дюны Брухберг. Внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк Куршская Коса — один из интересных и впечатляющих туристических маршрутов в России! Город кошек Зеленоградск Нам предстоит увлекательная пешая прогулка по мощеным улочкам исторического Кранца, основанного в 1252 году, ныне известного как Зеленоградск. В прошлом здесь бывали викинги, а рыцари-крестоносцы строили свои замки. Это небольшой и уютный городок с шикарными пляжами, немецкая архитектура ХIХ века исторической части Зеленоградска не пострадала во время второй мировой войны. Город-курорт Светлогорск Ещё одно прекрасное место Калининградского взморья — город-курорт Светлогорск. Туда мы отправимся по живописной дороге вдоль побережья, с видом на Балтийское море и корабельные сосны. Проедем через город Пионерский и окажемся в необыкновенно уютном и зеленом Светлогорске. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам со старинными зданиями с черепичными крышами, разнообразными башенками и флюгерами. Светлогорск очарует вас красотой старинной курортной архитектуры начала XIX века и обилием зелени, которая даёт ему статус «города-сада». Важная информация: