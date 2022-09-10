На Куршскую косу и в Зеленоградск

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день

5
1 отзыв
Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, изумительными панорамами Балтийского моря, свежим воздухом и загадочным Танцующим лесом.

Я расскажу, как она образовалась, кто такие Мюллер и Эфа, как люди боролись с «наступлением» песков и как жили курши.

А еще проведу вас по идиллическому курортному городу Зеленоградск с милыми котиками и старинными зданиями.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На Куршскую косу и в Зеленоградск
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Описание

Что вас ожидает

Все достопримечательности Куршской косы

Вы посетите Королевский бор с девственной природой и Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. Подниметесь на высоту Мюллера и насладитесь фантастическим видом на Балтийское море, озеро Чайка и поселок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.

Зеленоградск

В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами. Я расскажу, как складывалась история города, в чем его самобытность и какие известные люди в нем бывали.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор за въезд на Куршскую косу — 450 р. за автомобиль и водителя и 300 р. с человека, орнитологическая станция (посещение по желанию) — 200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 сен 2022
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно проведённый день!
Мы посетили самые красивые места и узнали столько новой и интересной информации.
Дорога была комфортной, время пролетело незаметно.
Не смотря на то, что экскурсия продолжительная - это совершено не ощущалось.
Без сомнения - рекомендую. Лучший гид!!

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