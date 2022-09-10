Куршская коса запомнится вам песчаными дюнами, изумительными панорамами Балтийского моря, свежим воздухом и загадочным Танцующим лесом. Я расскажу, как она образовалась, кто такие Мюллер и Эфа, как люди боролись с «наступлением» песков и как жили курши. А еще проведу вас по идиллическому курортному городу Зеленоградск с милыми котиками и старинными зданиями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все достопримечательности Куршской косы

Вы посетите Королевский бор с девственной природой и Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. Подниметесь на высоту Мюллера и насладитесь фантастическим видом на Балтийское море, озеро Чайка и поселок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.

Зеленоградск

В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами. Я расскажу, как складывалась история города, в чем его самобытность и какие известные люди в нем бывали.

Организационные детали