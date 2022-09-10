Вы посетите Королевский бор с девственной природой и Танцующий лес с причудливо изогнутыми деревьями. Подниметесь на высоту Мюллера и насладитесь фантастическим видом на Балтийское море, озеро Чайка и поселок Рыбачий. А также полюбуетесь одной из самых высоких дюн Европы — дюной Пешт. По желанию посетите орнитологическую станцию Фрингилла и понаблюдаете за процессом кольцевания птиц.
В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами. Я расскажу, как складывалась история города, в чем его самобытность и какие известные люди в нем бывали.