Наше путешествие мы начнём по реке Преголя, дойдём до Калининградского залива и входа в судоходный морской канал. Помимо визитных карточек города — Кафедрального собора, Рыбной деревни, кораблей Музея Мирового океана — вы увидите много неожиданного: рыболовецкие траулеры, парусные барки «Седов» и «Крузенштерн», фабрику холода и льда, старейшую судоверфь России и вальцовую мельницу начала 20 века. Обо всём расскажу подробно!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встретимся на Ленинском проспекте. На автомобиле проедем до места швартовки катера. По дороге вы услышите, как был основан Кёнигсберг и увидите Закхаймские ворота, входившие в систему 2-го вального кольца.

По главной водной артерии Калининграда — реке Преголя — мы отправимся в исторический центр города. Пройдём под мостом, который раньше назывался Дровяной. Вы увидите величественный Кафедральный собор, а я расскажу, как возникло поселение на острове Кнайпхоф и почему сегодня здесь нет жилой застройки.

Побываем у набережной, где в 14 веке располагался порт и фахверковые склады Ластадие. Сюда вели маршруты из Польши и Литвы, отсюда уходили торговые суда в Швецию, Данию и Норвегию. Вы узнаете, как создавался Ганзейский союз и что привело к его закату.

Пройдём вдоль набережной Музея Мирового океана. Я расскажу о кораблях-экспонатах и подводной лодке Б-413. Поговорим о рыболовецкой промышленности, первых сельдяных экспедициях и пионерах океанического лова.

Посетим морской торговый порт. Подойдём к морозильным рыболовецким траулерам. У причалов Индустриальной гавани пришвартованы контейнеровозы, сухогрузы, научно-исследовательские суда и одни из самых больших парусных барков в мире — «Крузенштерн» и «Седов».

Я покажу кёнигсбергскую фабрику холода и льда. Объясню, что её связывало с гостиницей «Астория» в Санкт-Петербурге. Вы посмотрите на некогда самые большие в Европе элеваторы, здание вальцовой мельницы начала 20 века, старейшую судоверфь России, военные корабли и одну секретную яхту.

В заключение нашей прогулки я угощу вас настоящим прусским напитком, сделанным мной лично по рецепту 15 века.

Организационные детали

Катер укомплектован спасательными жилетами. На борту есть пледы и дождевики. Перед посадкой — инструктаж

Не допускается посадка в катер в обуви, обработанной чёрным кремом

В случае дождя и ветра можем использовать закрытый катер с тентом — согласуем дополнительно

Обратите внимание

Причины возможной отмены прогулки: плохая погода, запреты органов исполнительной власти. Поэтому до бронирования прошу написать мне, чтобы согласовать время и организационные моменты.