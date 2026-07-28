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На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка

На маршруте - парусные барки, военные корабли, верфь и вальцовая мельница
Наше путешествие мы начнём по реке Преголя, дойдём до Калининградского залива и входа в судоходный морской канал.

Помимо визитных карточек города — Кафедрального собора, Рыбной деревни, кораблей Музея Мирового океана — вы увидите много неожиданного: рыболовецкие траулеры, парусные барки «Седов» и «Крузенштерн», фабрику холода и льда, старейшую судоверфь России и вальцовую мельницу начала 20 века. Обо всём расскажу подробно!
На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка
На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка
На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка

Описание экскурсии

Встретимся на Ленинском проспекте. На автомобиле проедем до места швартовки катера. По дороге вы услышите, как был основан Кёнигсберг и увидите Закхаймские ворота, входившие в систему 2-го вального кольца.

По главной водной артерии Калининграда — реке Преголя — мы отправимся в исторический центр города. Пройдём под мостом, который раньше назывался Дровяной. Вы увидите величественный Кафедральный собор, а я расскажу, как возникло поселение на острове Кнайпхоф и почему сегодня здесь нет жилой застройки.

Побываем у набережной, где в 14 веке располагался порт и фахверковые склады Ластадие. Сюда вели маршруты из Польши и Литвы, отсюда уходили торговые суда в Швецию, Данию и Норвегию. Вы узнаете, как создавался Ганзейский союз и что привело к его закату.

Пройдём вдоль набережной Музея Мирового океана. Я расскажу о кораблях-экспонатах и подводной лодке Б-413. Поговорим о рыболовецкой промышленности, первых сельдяных экспедициях и пионерах океанического лова.

Посетим морской торговый порт. Подойдём к морозильным рыболовецким траулерам. У причалов Индустриальной гавани пришвартованы контейнеровозы, сухогрузы, научно-исследовательские суда и одни из самых больших парусных барков в мире — «Крузенштерн» и «Седов».

Я покажу кёнигсбергскую фабрику холода и льда. Объясню, что её связывало с гостиницей «Астория» в Санкт-Петербурге. Вы посмотрите на некогда самые большие в Европе элеваторы, здание вальцовой мельницы начала 20 века, старейшую судоверфь России, военные корабли и одну секретную яхту.

В заключение нашей прогулки я угощу вас настоящим прусским напитком, сделанным мной лично по рецепту 15 века.

Организационные детали

  • Катер укомплектован спасательными жилетами. На борту есть пледы и дождевики. Перед посадкой — инструктаж
  • Не допускается посадка в катер в обуви, обработанной чёрным кремом
  • В случае дождя и ветра можем использовать закрытый катер с тентом — согласуем дополнительно

Обратите внимание

Причины возможной отмены прогулки: плохая погода, запреты органов исполнительной власти. Поэтому до бронирования прошу написать мне, чтобы согласовать время и организационные моменты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 7507 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
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фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

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