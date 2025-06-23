О Ольга Наш экскурсовод Юлия, приехала за нами на комфортабельном авто, по дороге очень приятно общались и узнавали что-то новое, Юля показывала, рассказывала, подсказывала, останавливались где нам было интересно, не торопила и была очень любезна, что создавало комфортную атмосферу, нам всем все понравилось, день пролетел незаметно, много ходили конечно и очень устали😀но это приятная усталость и впечатления! Рекомендую Юлию!

П Пхан 15 мая 2025 года я побывал на экскурсии по Зеленоградску, Светлогорску и Янтарный с замечательным гидом Юлией. Это было незабываемое путешествие!

Юлия — настоящий профессионал своего дела. Очень доброжелательная, внимательная и невероятно эрудированная. Огромное спасибо Юлии за этот чудесный день! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Калининградской областью поближе — вы точно не пожалеете!