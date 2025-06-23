Вас ждут три курорта Балтийского побережья. Янтарный с его широкими, белоснежными пляжами. Светлогорск — фешенебельный курорт с роскошными виллами, утопающими в сосновом лесу.
Зеленоградск — красивый и уютный городок с колоритными улочками и домами, милыми котиками и с большим количеством немецкой архитектуры. Так же вас ждет живописная бухта, где открываются потрясающие виды на Балтийское море.
Описание экскурсииТри курорта Балтийского побережья • Янтарный с его широкими, белоснежными пляжами.
- Светлогорск — фешенебельный курорт с роскошными виллами, утопающими в сосновом лесу.
- Зеленоградск — красивый и уютный городок с колоритными улочками и домами, милыми котиками и с большим количеством немецкой архитектуры.
• Так же вас ждет живописная бухта, где открываются потрясающие виды на Балтийское море. Вы увидите:
- Кирху в Янтарном;
- Парк Морица Беккера;
- Янтарное производство;
- Пляж, получивший награду Голубой флаг;
- Кирху Раушена;
- Виллу Malepartus и виллу Хартман;
- Водонапорную башню и здание грязелечебницы;
- Сквер королевы Луизы;
- Курортный проспект;
- Зеленоградский променад.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты на панорамный лифт (100 руб. с человека)
- Билеты на колесо обозрения (500 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 июн 2025
Наш экскурсовод Юлия, приехала за нами на комфортабельном авто, по дороге очень приятно общались и узнавали что-то новое, Юля показывала, рассказывала, подсказывала, останавливались где нам было интересно, не торопила и была очень любезна, что создавало комфортную атмосферу, нам всем все понравилось, день пролетел незаметно, много ходили конечно и очень устали😀но это приятная усталость и впечатления! Рекомендую Юлию!
П
Пхан
16 мая 2025
15 мая 2025 года я побывал на экскурсии по Зеленоградску, Светлогорску и Янтарный с замечательным гидом Юлией. Это было незабываемое путешествие!
Юлия — настоящий профессионал своего дела. Очень доброжелательная, внимательная и невероятно эрудированная. Огромное спасибо Юлии за этот чудесный день! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Калининградской областью поближе — вы точно не пожалеете!
Г
Герасимова
2 мая 2025
Экскурсия прошла очень легко и на одной волне с экскурсоводом. Юля очень милая, лёгкая в общении и готовая ответить на любой вопрос и просьбу. Интересно рассказывает историю края, хорошо владеет информацией. Всё прошло отлично, только приятные впечатления о проведённом дне.
Входит в следующие категории Калининграда
