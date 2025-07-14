Вас ждет экскурсия на Куршскую косу.
Это уникальный природно-антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения, крупнейшее песчаное тело, входящее, наряду с Хельской и Балтийской косами, в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому нет в мире.
Это уникальный природно-антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения, крупнейшее песчаное тело, входящее, наряду с Хельской и Балтийской косами, в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому нет в мире.
Описание экскурсииНациональный парк Куршская коса Куршская коса — узкая и длинная песчаная полоса суши (коса) саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда (Смильтине, Литва). В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса содержит природные ареалы, наиболее представительные и важные для сохранения биологического разнообразия, включая те из них, где сохраняются исчезающие виды, имеющие выдающееся мировое значение с точки зрения науки и сохранения природы. Ежегодно весной и осенью над косой пролетает от 10 до 20 млн. птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых и кормежку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Куршская коса»
- Высота Эфа
- Танцующий лес
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Экологический сбор (по оплате уточняйте у организатора)
- Входные билеты по маршруту
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Смешанные впечатления от экскурсии на самом деле. Автобус комфортабельный и есть остановка на полноценный обед. Маршрут: Остановка около замка в деревне Орловка -> Орнитологическая станция-> Танцующий лес -> высота Эфа
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Интересная и одна из самых основных экскурсий в Калининграде! Рекомендую посмотреть это направление,есть несколько занятных локаций,где у вас будет свободное время для самостоятельного изучения и отдыха! Смотровая на дюнах классная, необычный пейзаж! Танцующий лес-тоже интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Комфортабельный автобус, интересный рассказ экскурсовода. Очень насыщенная программа, чтобы всё увидеть, нужно было шустро двигаться, чтобы успеть к отъезду автобуса на следующую точку маршрута. Какие же красивые виды, свежий вкусный воздух.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Куршская коса - это лучшее место! Прекрасно всё, начиная от лесов, заканчивая морем и заливом. Прекрасные специалисты на орнитологической станции. Отдельно хотел бы поблагодарить нашего экскурсовода, профессионал своего дела с многолетним опытом!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Гиду Жожоне Илларионовне отдельное спасибо 🤗. Все было замечательно, вид на море, на залив, красивейший город Зеленоградск, вкусный воздух соснового леса и тишина благодатная. Спасибо всем, кто организовывает такие экскурсии.. будем рекомендовать 👍
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ставлю пятёрку, но только за работу и компетенцию работников! Хотя за час до начала экскурсии готов был поставить 0. Экскурсия была заказана за несколько дней, накануне поступил звонок, я подтвердил
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Долгая дорога в дюны: национальный парк Куршская коса»
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
15 999 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости с гидом
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Тайны Куршской косы
Посетить главные места косы и понять, почему её так любят местные жители
Начало: По вашему адресу проживания в Калининграде
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
6500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
29 мая в 08:30
30 мая в 08:00
17 550 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
1860 ₽ за человека