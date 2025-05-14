Лучшее время для экскурсии-фотосессии на Куршской косе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться природой и сделать отличные снимки. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, а количество туристов уменьшается, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но даже зимой можно насладиться уединением и красотой этого уникального места.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Танцующий лес
Высота Эфа
Королевский бор
Описание фото-прогулки
Вы пройдёте среди вековых сосен и через питомник гигантских туй из Северной Америки, узнаете, как раньше здесь проходила королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья. Я расскажу почему жители называют местный маяк «Торшер Любви».
На Высоте Эфа, пока вы любуетесь потрясающей панорамой, я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.
Куршская коса — это и Танцующий лес, и дюна Эфа, и Королевский бор, и всевозможные музейные комплексы. В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное об этом уникальном уголке. Вы узнаете об истории, экологии и природных особенностях этой земли.
В чем уникальность этой узкой полоски суши?
Как образовалась Куршская коса?
Какие народы здесь жили?
Почему здесь бывали викинги?
По пути будем останавливаться и выходить в приглянувшихся вам точках. Я покажу самые живописные локации и поймаю в кадр самые яркие эмоции. Затем передам исходники для выбора на обработку. Уже через неделю вы получите все удачные кадры, 10 кадров в цветокоррекции и 4 выбранных вами фото в ретуши.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле бизнес класса Toyota Vellfaer (вместимость до 5 человек). В наличии есть одно детское кресло от 9 до 36 кг.
Дополнительные расходы: обед (оплачивается по меню) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (150 руб. с человека, в т. ч. за гида + 300 руб. за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 80D
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде, Зеленоградске или аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3945 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и читать дальшеуменьшить
края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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3
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2
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Татьяна
Утром 5 мая 2025 года мы прилетели в аэропорт г. Калининграда, где нас встретил наш прекрасный гид Артём (экскурсию на минивэне мы забронировали заранее). Нас было четыре человека, поэтому мы читать дальшеуменьшить
с комфортом разместились в автомобиле и поехали на экскурсию. Подача информации лёгкая, ненавязчивая, на наши вопросы Артём с удовольствием и очень подробно отвечал, и не только касаемо экскурсии. Сразу видно, что родные места свои он не только очень любит, но и хорошо знает. Много интересных исторических справок, но воспринимается всё очень легко. Места очень красивые, советую для посещения. Изумрудное море, белоснежный песок, чистый воздух, танцующий лес. Кто пишет, что скучно и неинтересно, не верьте, им просто не повезло с гидом. Артём позаботился и о том, чтобы мы сытно пообедали в очень популярном заведении, забронировал заранее для нас столик. Мы посетили несколько посёлков, город Зеленоградск. Проезжая мимо ярко жёлтых полей, попросили Артёма остановиться и сделать пару фото на память, узнали, что это рапс так цветёт, очень красиво. Очень рекомендую экскурсии именно у Артёма, так как всё было супер классно. В следующий раз приедем на подольше, поедем в другие места области только с ним.
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Г
Галина
Ездили на экскурсию по Куршской косе + Зеленоградск с Артемом. Понравилось все! Начиная от комфортного автомобиля (нас было 4 взрослых + 2 подростка), заканчивая приятной атмосферой и неспешной прогулкой, именно читать дальшеуменьшить
такой у нас был запрос и Артем прекрасно подстроился, вся информация доносилась очень интересно. Посетили основные туристические локации, но Артем всегда старался избегать толп из автобусов, а также места куда эти толпы не доезжают:) встретили лису и насладились морем, заливом и природой! P.S. А по итогу еще отличный бонус - фото нашей компании, сделаные Артемом на его фотоаппарат.
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Роман
Экскурсия получилась невероятной, по дороге из центра Калининграда до Куршской косы Артём, плавно управляя автомобилем, провел нам глубокий экскурс в историю города и области, рассказал массу интересных вещей, а позже читать дальшеуменьшить
показал красивейшие места Косы - Танцующий лес, высоту Эфа, пляж, по просьбе завёз в магазин в поселке Рыбачьем, так ещё и сделал более 200 фотографий великолепного качества на память. Безмерное спасибо, это было великолепно, Артём - чудесный гид и фотограф
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М
Марина
Отметили день рождения экскурсией- фотосессией, на косе и завершили ужином в Альтримо. Артем постарался сделать наше путешествие прекрасным. Моим гостям понравился Артем, автомобиль, маршрут и в целом весь День Рождения.
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Семён
Коротко можно описать так: прекрасно проведенный день! Во-первых, очень удобно, что Артём - гид и водитель - встречает там, где нам удобно. Машина позволяет с комфортом разместиться большой семьёй или читать дальшеуменьшить
дружной компанией. Во-вторых, Артём чрезвычайно вежливый, тактичный и интеллигентный парень. Хочу выделить грамотную речь и приятную манеру общения. Экскурсионное сопровождение очень познавательное, гид умело удерживает внимание группы живым увлекательным рассказом. В-третьих, локации и хронометраж выбраны со знанием дела: успели посмотреть и "танцующий лес", и "высоту Эфа", и пляж на косе до прибытия огромных автобусов с толпами туристов. В-четвёртых, отменный обед в кафе. Уха, оливье с лососем - пальчики оближешь!
В итоге мы посмотрели и узнали много нового, получили яркие впечатления как от посещения знаковых мест Куршской косы, так и гастрономические впечатления от обеда.
И это всё ещё дополнено фотосъёмкой!
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Екатерина
Большое спасибо за экскурсию! Приехали компанией (нас пять студентов), Артем нас очень душевно встретил, были всю дорогу на одной волне. Экскурсия просто шедевральная, началось все ещё в машине: нам рассказали читать дальшеуменьшить
про не туристические места Калининграда, на обратном пути показали фильм с его историей. Также у гида был микрофон, поэтому все было хорошо слышно в каждой части машины, это огромный плюс! Затем нам поведали о Зеленоградске и его достопримечательностях (а позже мы туда заехали). На самой Куршской косе мы посетили Высоту Эфа, Танцующий лес и искупались в море! Очень вкусно поели в местном заведении по рекомендации Артёма. Все блюда просто восхитительные, алкоголь тоже не подкачал) Помимо интересной экскурсии, нам устроили фотосессию: на каждом интересном и запоминающемся месте Артем фотографировал на зеркалку, (фотки практически сразу прислал). В общем, экскурсия - шик, гид - отличный, всем рекомендуем!)
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