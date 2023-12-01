Недалеко от Калининграда находится одна из главных природных достопримечательностей области — Куршская коса. Этот уникальный уголок природы объединяет одновременно несколько природных зон: песчаные дюны, верховые болота и смешанные леса. Я покажу вам места, где можно часами бродить и наслаждаться девственной природой. По пути расскажу о феноменах здешней флоры и фауны. А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия.

Описание

Что вас ожидает

Куршская коса — это и Танцующий лес, и дюна Эфа, и Королевский бор, и всевозможные музейные комплексы. В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное об этом уникальном уголке. Вы узнаете об истории, экологии и природных особенностях этой земли.

В чем уникальность этой узкой полоски суши?

Как образовалась Куршская коса?

Какие народы здесь жили?

Почему здесь бывали викинги?

По пути будем останавливаться и выходить в приглянувшихся вам точках. Я покажу самые живописные локации и поймаю в кадр самые яркие эмоции. Фотосессия продлится на протяжении всей прогулки, после чего я передам исходники для выбора на обработку. Уже через неделю вы получите все удачные кадры, 10 кадров в цветокоррекции и 4 выбранных вами фото в ретуши.

Организационные детали