Автомобильная поездка по заповедным местам за яркими впечатлениями и памятными снимками
Недалеко от Калининграда находится одна из главных природных достопримечательностей области — Куршская коса.
Этот уникальный уголок природы объединяет одновременно несколько природных зон: песчаные дюны, верховые болота и смешанные леса. Я покажу вам места, где можно часами бродить и наслаждаться девственной природой. По пути расскажу о феноменах здешней флоры и фауны. А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия.
Этот уникальный уголок природы объединяет одновременно несколько природных зон: песчаные дюны, верховые болота и смешанные леса. Я покажу вам места, где можно часами бродить и наслаждаться девственной природой. По пути расскажу о феноменах здешней флоры и фауны. А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Куршская коса — это и Танцующий лес, и дюна Эфа, и Королевский бор, и всевозможные музейные комплексы. В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное об этом уникальном уголке. Вы узнаете об истории, экологии и природных особенностях этой земли.
- В чем уникальность этой узкой полоски суши?
- Как образовалась Куршская коса?
- Какие народы здесь жили?
- Почему здесь бывали викинги?
По пути будем останавливаться и выходить в приглянувшихся вам точках. Я покажу самые живописные локации и поймаю в кадр самые яркие эмоции. Фотосессия продлится на протяжении всей прогулки, после чего я передам исходники для выбора на обработку. Уже через неделю вы получите все удачные кадры, 10 кадров в цветокоррекции и 4 выбранных вами фото в ретуши.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле бизнес класса Toyota Vellfaer (вместимость до 5 человек). В наличии есть одно детское кресло от 9 до 36 кг.
- Дополнительные расходы: обед (оплачивается по меню) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (150 руб. с человека, в т. ч. за гида + 300 руб. за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Калининграде, Зеленоградске или аэропорту «Храброво»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 60 туристов
Родился и вырос в Калининграде! С детства увлекаюсь историей города и края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Знаю много красивых и удивительных мест. Осуществляю экскурсии по всём уголкам области на комфортабельном микроавтобусе. Ко всему прочему, профессионально занимаюсь фотографией, на память у вас останутся потрясающие фотографии.
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