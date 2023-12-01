Экскурсия-фотосессия на Куршской косе

Индивидуальная фото-прогулка в Калининграде

Автомобильная поездка по заповедным местам за яркими впечатлениями и памятными снимками

Недалеко от Калининграда находится одна из главных природных достопримечательностей области — Куршская коса.

Этот уникальный уголок природы объединяет одновременно несколько природных зон: песчаные дюны, верховые болота и смешанные леса. Я покажу вам места, где можно часами бродить и наслаждаться девственной природой. По пути расскажу о феноменах здешней флоры и фауны. А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия.
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Куршская коса — это и Танцующий лес, и дюна Эфа, и Королевский бор, и всевозможные музейные комплексы. В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное об этом уникальном уголке. Вы узнаете об истории, экологии и природных особенностях этой земли.

  • В чем уникальность этой узкой полоски суши?
  • Как образовалась Куршская коса?
  • Какие народы здесь жили?
  • Почему здесь бывали викинги?

По пути будем останавливаться и выходить в приглянувшихся вам точках. Я покажу самые живописные локации и поймаю в кадр самые яркие эмоции. Фотосессия продлится на протяжении всей прогулки, после чего я передам исходники для выбора на обработку. Уже через неделю вы получите все удачные кадры, 10 кадров в цветокоррекции и 4 выбранных вами фото в ретуши.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле бизнес класса Toyota Vellfaer (вместимость до 5 человек). В наличии есть одно детское кресло от 9 до 36 кг.
  • Дополнительные расходы: обед (оплачивается по меню) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (150 руб. с человека, в т. ч. за гида + 300 руб. за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Калининграде, Зеленоградске или аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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