Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Калининградскому Балтрайону передались по наследству не только здания, но и вольный нрав немецкого Понарта.
Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас. Всё это — в формате интеллектуально-развлекательной игры. Академические знания для участия не нужны, но пригодятся логика и внимательность.
Вы узнаете, кого заселяли сюда после войны, почему калининградцы в 90-е боялись ездить в «Балтон» и каков он сейчас. Всё это — в формате интеллектуально-развлекательной игры. Академические знания для участия не нужны, но пригодятся логика и внимательность.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, вам представится уникальная возможность побывать внутри её неотреставрированной части. А ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами. А также в игровом формате раскроете:
- Почему Понарт «воевал» с Кёнигсбергом
- Чем развлекались понартцы и как учились их дети
- Как калининградцы контактировали с местным населением
- Как обустраивались в немецких домах первые переселенцы, что их поразило и о чём они позже сожалели
- Как пиво усмирило жителей Понарта, а спорт спас кирху от разрушения
- Куда делать брусчатка с улиц и что нашли строители при реконструкции пивоварни
Кроме того, я покажу вам архивные видеоматериалы 50-х годов и другие ролики прошлых лет — вы сможете увидеть, как здания Понарта выглядели до ремонта.
Организационные детали
- В стоимость включены небольшие сувениры, которыми вас наградят за правильные ответы
- По желанию вы продегустируете нескольких сортов пива и лимонада — 200 рублей за человека
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у культурно-досугового центра в Понарте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Евгения, я региональная журналистка. Почти всю жизнь живу в Калининграде. С радостью покажу вам его известные и тайные места!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
29 июля 2023
Спасибо за интересную экскурсию. Было приятно общаться. Узнала интересные факты из истории Понарта, увидела красивые здания
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