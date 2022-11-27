Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни
Эта историческая прогулка приведет вас на остров Канта — место, где встречаются прошлое и настоящее города, его средневековое наследие и яркие современные улочки.
Вы посетите Княжеский склеп и органный зал Кафедрального собора, восстановленную из пепла синагогу и пряничную Рыбную деревню.
А сопровождать вас будут сюжеты о рыцарях Тевтонского ордена, кёнигсбергских гномах и бароне Мюнхгаузене, без которых невозможно представить историю города.
Описание экскурсии
Кафедральный собор: звуки органа и тайны тевтонцев
Остров Канта — не только сердце Калининграда, но и сосредоточение его главных загадок. Вы посетите могилу Канта и узнаете, почему его можно назвать нашим земляком. В Кафедральном соборе узнаете, как выглядел Кёнигсберг в конце Второй мировой войны и почему было решено восстановить собор, а не Королевский замок. Княжеский склеп органного зала, куда редко ступает нога туриста, перенесет вас во времена немецкого Средневековья: вы услышите историю любви последнего рыцаря Тевтонского ордена, узнаете о прошлом прусской семьи Графов Кайзерлинг, прочтете старинные эпитафии и попробуете расшифровать римское исчисление. И, конечно, не обойдем стороной величественный соборный орган: его история тоже хранит немало тайн.
Синагога, восстановленная из пепла
Затем Кёнигсберг откроется с другой стороны: вы посетите недавно восстановленную Кёнигсбергскую новую синагогу, крупнейшую в Европе. Рассматривая воссозданный фасад, купол и красивейшее внутренне убранство синагоги, вы узнаете о жизни еврейской общины Кёнигсберга и событиях «Хрустальной ночи» 1938 года, когда здание было полностью уничтожено огнем. А после услышите трогательную историю восстановления этого духовного центра города.
Рыбная деревня вдоль и поперек
В завершение мы прогуляемся мимо пряничных домиков Рыбной деревни — современного туристического центра Калининграда, стилизованного под старую Пруссию. Приготовьтесь встретиться с кёнигсбергскими гномами на Медовом мосту, рассмотреть памятник Сому, сфотографироваться на фоне сказочного маяка и отыскать домик барона Мюнхгаузена.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Органный Зал с посещением Княжеского склепа: 350 ₽/взрослый, 250 ₽/ребёнок; билет на органный концерт (по желанию).
Экскурсия пешеходная.
Для детей до 5 лет экскурсия бесплатна, детям от 6 до 12 — скидка 20%.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5033 туристов
Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых взрослым и детям будет очень интересно! Мои экскурсии по старинному Кёнигсбергу и экзотическому Маврикию наполнены страстью к открытиям, читать дальше
уникальны и безопасны.
Калининград — это тайны Тевтонского ордена, прогулки по Куршской косе, поиск янтаря и встречи с хомлинами. Маврикий — плавание с китами, встречи с дельфинами, путешествия на необитаемые острова.
Авторские маршруты, душевный подход и яркие эмоции гарантированы!
Отзывы и рейтинг
И
Иван
27 ноя 2022
Шикарная экскурсия, которая погрузила нашу группу туристов в историю острова канта!
Е
Елена
2 авг 2020
Все понравилось
Е
Елена
29 мая 2019
В середине апреля прилетали с мужем на выходные в Калининград. Спасибо Ирине за прекрасную возможность познакомиться с историей города. Всегда интересно слушать человека, который не только знает историю и легенды, но и с энтузиазмом рассказывает и показывает достопримечательности родного города. 2 часа пролетели незаметно.
Н
Наталья
2 мая 2019
Экскурсия охватывает только кафедральный собор, ну и прошлись вокруг одного дома в рыбацкой деревне (новостной). В самом соборе усидели посмотреть органный зал, да вообще и все. Все это можно посмотреть самим без экскурсии. Вообщем впечатления не произвели.
Е
Евгений
9 апр 2019
Экскурсия очень понравилась, было очень увлекательно и интересно. Так же нам посчастливилось услышать игру органа, это было незабываемо.
И
Ирина
9 янв 2019
Все было хорошо. Историческая справка была разбавлена историями и легендами жителей. Показывали исторические фотографии мест.