Спутник К. – Гид из Калининграда

Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду на комфортабельном автобусе 🚌.



Профессиональный гид расскажет подробную историю 📖 этого древнего города и проведет по самым знаменитым достопримечательностям.



Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта и Кафедральный собор XIV века, рассмотрите вблизи городские ворота, оборонительные сооружения города-крепости, разрушенные во время Второй Мировой войны.



Продолжайте путешествие в прошлое в районе старинных немецких особняков.