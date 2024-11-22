Приглашаем на вкусную экскурсию по «волшебной стране» — Калининградской области! Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению марципана, продегустируете вкуснейшие местные сыры и шоколад. А ещё погуляете по руинам средневекового замка и познакомитесь с петушком Ляликом на агроферме.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Калининграде

Ирина Ваш представитель в Калининграде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание мастер-класса

Марципановая фабрика. Вы понаблюдаете за процессом изготовления марципана. А также попробуете себя в роли кондитеров: «нарядите» марципан в шоколад, просушите его и получите готовое изделие в подарок.

Замок Шаакен. Гуляя по руинам средневекового замка времён Тевтонского ордена, вы представите себя рыцарями и принцессами.

Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы продегустируете сыр и шоколад местного производства.

Агроферма «Некрасово поле». Вы познакомимся с петушком Ляликом и его друзьями: кроликами и козочками.

Организационные детали