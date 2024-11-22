Приглашаем на вкусную экскурсию по «волшебной стране» — Калининградской области! Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению марципана, продегустируете вкуснейшие местные сыры и шоколад. А ещё погуляете по руинам средневекового замка и познакомитесь с петушком Ляликом на агроферме.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание мастер-класса
Марципановая фабрика. Вы понаблюдаете за процессом изготовления марципана. А также попробуете себя в роли кондитеров: «нарядите» марципан в шоколад, просушите его и получите готовое изделие в подарок.
Замок Шаакен. Гуляя по руинам средневекового замка времён Тевтонского ордена, вы представите себя рыцарями и принцессами.
Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы продегустируете сыр и шоколад местного производства.
Агроферма «Некрасово поле». Вы познакомимся с петушком Ляликом и его друзьями: кроликами и козочками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Audi А6
- Дополнительные расходы: Марципановая фабрика — 800 ₽ за человека, дегустация сыра и шоколада — 350 ₽ за человека, агроферма — 200 ₽ за человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Зоопарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 4309 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых детям будет очень интересно! Мои экскурсии как по старинному Кёнигсбергу, так и по экзотическомуЗадать вопрос
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