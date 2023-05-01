Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Нессельбек — одна из самых ярких достопримечательностей Калининграда.
Это единственный действующий замок в городе, созданный в наши дни, но по канонам средневекового зодчества. Я запечатлею вас на фоне стилизованной крепости Тевтонского ордена.
А для завершения образа вы можете взять напрокат платья с длинным шлейфом, исторические костюмы, мечи и крылья.
Это единственный действующий замок в городе, созданный в наши дни, но по канонам средневекового зодчества. Я запечатлею вас на фоне стилизованной крепости Тевтонского ордена.
А для завершения образа вы можете взять напрокат платья с длинным шлейфом, исторические костюмы, мечи и крылья.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях, во внутреннем дворике и тронном зале. После фотосессии вы сможете остаться на обед в местном ресторане и посмотреть конное рыцарское шоу. Через неделю вы получите все фотографии в цветокоррекции (150-250 снимков) и 15 фото в ретуши.
Организационные детали
- До замка вам нужно добраться самостоятельно, он находится в 2 км от Калининграда, в посёлке Орловка
- В стоимость входит часовая фотосесессия на территории замка и во внутреннем дворике
- Дополнительно можно заказать прокат платья (1000-2000 руб. за один наряд) и реквизита, макияж и укладку (3000 руб.), трансфер на такси (около 500 руб. туда-обратно)
- При условии раннего бронирования есть возможность организовать съёмку в самых красивых тематических номерах замка-отеля (если они не будут заняты постояльцами), а также съёмку с птицами и лошадьми
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Орловка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать еще на пленочные фотоаппараты. Большой опыт работы, более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю вам расслабиться и сделать шикарные кадры!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Дворцы, замки и особняки
В помещении
Замок Нессельбек
Популярные места
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Калининград
Сегодня
15 мая
16 мая
17 мая
7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
в удобном вам месте в Калининграде
10 мая
12 мая
16 мая
17 мая
116509 903₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тевтонские замки Великих магистров
Погрузиться в прошлое, исследуя старинные резиденции, и услышать историю средневекового ордена
на Центральной площади Калининграда
Завтра
3 мая
7 мая
8 мая
9 990₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду