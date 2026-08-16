Фотосессия в замке Нессельбек

Погрузитесь в атмосферу средневековья на индивидуальной фотосессии в замке Нессельбек. Уникальные снимки и исторические костюмы ждут вас
Замок Нессельбек в Калининграде - это единственный действующий замок, построенный по канонам средневекового зодчества. Здесь можно провести незабываемую фотосессию на фоне стилизованной крепости Тевтонского ордена. В стоимость входит часовая съёмка
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на территории замка и во внутреннем дворике. Через две недели вы получите 150-250 фотографий в цветокоррекции и 15 снимков в ретуши. После фотосессии можно насладиться обедом в местном ресторане и посмотреть конное рыцарское шоу

5
25 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 📸 Уникальные снимки в средневековом стиле
  • 🏰 Атмосфера настоящего замка
  • 👗 Возможность аренды исторических костюмов
  • 🍽️ Обед в ресторане замка
  • 🐴 Конное рыцарское шоу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для фотосессии в замке Нессельбек - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться яркими красками и зеленью вокруг замка. В октябре и ноябре атмосфера становится более загадочной, что придаёт снимкам особый шарм. Зимой и ранней весной, хотя и холоднее, замок выглядит особенно величественно под снегом, но следует учесть возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек

Что можно увидеть

  • Замок Нессельбек

Описание билета

Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях и во внутреннем дворике. После фотосессии вы сможете остаться на обед в местном ресторане и посмотреть конное рыцарское шоу. Через 2 недели вы получите все фотографии в цветокоррекции (150-250 снимков) и 15 фото в ретуши.

Организационные детали

  • До замка вам нужно добраться самостоятельно, он находится в 2 км от Калининграда, в посёлке Орловка
  • В стоимость входит часовая фотосесессия на территории замка и во внутреннем дворике
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
  • Дополнительно можно заказать прокат платья (2000 ₽ за один наряд) и реквизита, макияж и укладку (3000 ₽), крыльев (2000₽) трансфер на такси (около 500 ₽ туда-обратно), аренда коня (2500 ₽).
  • При условии раннего бронирования есть возможность организовать съёмку в самых красивых тематических номерах замка-отеля (если они не будут заняты постояльцами), а также съёмку с птицами и лошадьми

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Орловка
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1116 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать ещё на плёночные фотоаппараты. Мой опыт работы более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю расслабиться и сделать шикарные кадры!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Юлия
С мужем были на фотосессии у Юлии в замке Нессельбек. Все прошло очень замечательно, Юля подсказывала как встать, куда смотреть. Сегодня получили фотки, их очень много и все классные. Если еще раз надумаем фотосессию в Калининграде, то только к Юле.
С мужем были на фотосессии у Юлии в замке Нессельбек. Все прошло очень замечательно, Юля подсказывала
С мужем были на фотосессии у Юлии в замке Нессельбек. Все прошло очень замечательно, Юля подсказывала
С мужем были на фотосессии у Юлии в замке Нессельбек. Все прошло очень замечательно, Юля подсказывала
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Мария
Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
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Татьяна
Фотосессия в замке на 4 человека. Учтены все наши пожелания, предоставлены образы. Пока мы не видели фото (еще не прошло оговоренное с Юлей время), но положительные эмоции с нами. Спасибо Юле за прекрасно проведенное время.
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Н
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали колличества платьев, она подобрала под наряды украшения, заказали визажиста, и жеребца для фотосессии.
Юлия на
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протяжении всего периода отвечала на интересующие вопросы, старалась помочь, сориентировать. Сам процесс съемок проходил легко и увлекательно. С Юлией интересно и весело. Образы на фотографиях очень понравились. Красочные, яркие, запоминающиеся, с необычным погружением в средневековье. Сейчас у нас на память о поездке в Калининград с фотосессии есть много фотографий+видео со съемок. Благодарим Юлию за ее работу и желаем творческих успехов!

Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали+2
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали
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Нина
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать этот день сказочным и красивым! Для этого мы с подругой выбрали замок Нессельбек и
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фотосессию в этом замке. Юлия сделала этот день незабываемым!!! Таких фотосессий у нас еще не было, хотя мы часто бываем на различных фотосессиях в красивых местах! Юлия помогла с организацией макияжа и причесок, подобрала украшения и реквизит, провела съемку на высочайшем профессиональном уровне, быстро прислала фото и даже сделала в подарок клип со съемок. Было видно, как ей самой интересно и нравится её работа, она человек с поразительной неиссякаемой энергией и энтузиазмом! Её работа выше всяких похвал, а фото получились действительно сказочные и атмосферные, мы почувствовали себя королевами. Огромное спасибо Юлии за её работу и всем рекомендую обязательно хоть раз в жизни примерить королевские платья и короны, взять в руки меч и выпить вина из кубков. Кстати, на обед мы остались в замке (кухня там великолепная), а потом 3 часа провели в СПА, которое также находится в замке.

Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать+2
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать
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Елена
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!

Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей.
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У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары.
Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо!

Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски.
В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле.

В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно)

Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии.
На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно.
У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго.
У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке)
К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся.
В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки.

А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история.
Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию.
Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!

Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!+2
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
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Входит в следующие категории Калининграда

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