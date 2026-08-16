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У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары.

Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо!



Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски.

В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле.



В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно)



Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии.

На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно.

У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго.

У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке)

К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся.

В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки.



А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история.

Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию.

Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!