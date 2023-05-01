Фотосессия в замке Нессельбек

Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Нессельбек — одна из самых ярких достопримечательностей Калининграда.

Это единственный действующий замок в городе, созданный в наши дни, но по канонам средневекового зодчества. Я запечатлею вас на фоне стилизованной крепости Тевтонского ордена.

А для завершения образа вы можете взять напрокат платья с длинным шлейфом, исторические костюмы, мечи и крылья.
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотосессия в замке Нессельбек
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях, во внутреннем дворике и тронном зале. После фотосессии вы сможете остаться на обед в местном ресторане и посмотреть конное рыцарское шоу. Через неделю вы получите все фотографии в цветокоррекции (150-250 снимков) и 15 фото в ретуши.

Организационные детали

  • До замка вам нужно добраться самостоятельно, он находится в 2 км от Калининграда, в посёлке Орловка
  • В стоимость входит часовая фотосесессия на территории замка и во внутреннем дворике
  • Дополнительно можно заказать прокат платья (1000-2000 руб. за один наряд) и реквизита, макияж и укладку (3000 руб.), трансфер на такси (около 500 руб. туда-обратно)
  • При условии раннего бронирования есть возможность организовать съёмку в самых красивых тематических номерах замка-отеля (если они не будут заняты постояльцами), а также съёмку с птицами и лошадьми

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Орловка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Дворцы, замки и особняки
В помещении
Замок Нессельбек
Популярные места

Похожие туры из Калининграда

Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
113 отзывов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Калининград
Сегодня
15 мая
16 мая
17 мая
7 900 за всё до 3 чел.
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
в удобном вам месте в Калининграде
10 мая
12 мая
16 мая
17 мая
116509 903 за всё до 5 чел.
Тевтонские замки Великих магистров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Тевтонские замки Великих магистров
Погрузиться в прошлое, исследуя старинные резиденции, и услышать историю средневекового ордена
на Центральной площади Калининграда
Завтра
3 мая
7 мая
8 мая
9 990 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ