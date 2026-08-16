Замок Нессельбек в Калининграде - это единственный действующий замок, построенный по канонам средневекового зодчества. Здесь можно провести незабываемую фотосессию на фоне стилизованной крепости Тевтонского ордена. В стоимость входит часовая съёмка
5 причин купить этот билет
- 📸 Уникальные снимки в средневековом стиле
- 🏰 Атмосфера настоящего замка
- 👗 Возможность аренды исторических костюмов
- 🍽️ Обед в ресторане замка
- 🐴 Конное рыцарское шоу
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фотосессии в замке Нессельбек - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться яркими красками и зеленью вокруг замка. В октябре и ноябре атмосфера становится более загадочной, что придаёт снимкам особый шарм. Зимой и ранней весной, хотя и холоднее, замок выглядит особенно величественно под снегом, но следует учесть возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Нессельбек
Описание билета
Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях и во внутреннем дворике. После фотосессии вы сможете остаться на обед в местном ресторане и посмотреть конное рыцарское шоу. Через 2 недели вы получите все фотографии в цветокоррекции (150-250 снимков) и 15 фото в ретуши.
Организационные детали
- До замка вам нужно добраться самостоятельно, он находится в 2 км от Калининграда, в посёлке Орловка
- В стоимость входит часовая фотосесессия на территории замка и во внутреннем дворике
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
- Дополнительно можно заказать прокат платья (2000 ₽ за один наряд) и реквизита, макияж и укладку (3000 ₽), крыльев (2000₽) трансфер на такси (около 500 ₽ туда-обратно), аренда коня (2500 ₽).
- При условии раннего бронирования есть возможность организовать съёмку в самых красивых тематических номерах замка-отеля (если они не будут заняты постояльцами), а также съёмку с птицами и лошадьми
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Орловка
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1116 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать ещё на плёночные фотоаппараты. Мой опыт работы более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю расслабиться и сделать шикарные кадры!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С мужем были на фотосессии у Юлии в замке Нессельбек. Все прошло очень замечательно, Юля подсказывала как встать, куда смотреть. Сегодня получили фотки, их очень много и все классные. Если еще раз надумаем фотосессию в Калининграде, то только к Юле.
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Все прошло великолепно) Было здорово и даже забавно моментами); Всё очень круто, спасибо за атмосферу и фотографии)
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Фотосессия в замке на 4 человека. Учтены все наши пожелания, предоставлены образы. Пока мы не видели фото (еще не прошло оговоренное с Юлей время), но положительные эмоции с нами. Спасибо Юле за прекрасно проведенное время.
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Н
Заказывала фотосессию заранее. С Юлией обговорили детали, предпочтения, она с энтузиазмом поддержала и мои предложения. Выбрали колличества платьев, она подобрала под наряды украшения, заказали визажиста, и жеребца для фотосессии.
Юлия на
Юлия на
+2
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Находясь в отпуске в Калининграде, я решила отпраздновать свой день рождения в особенном месте. Хотелось сделать этот день сказочным и красивым! Для этого мы с подругой выбрали замок Нессельбек и
+2
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Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей.
Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей.
+2
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