Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
А на фоне рыцарского замка в образе прекрасной дамы или смелого рыцаря это ещё и незабываемые впечатления, атмосферные и яркие кадры, которые захочется пересматривать снова и снова. Самое главное — вам не нужно тратить время на подготовку фотосессии. Я учту все ваши пожелания и организую процесс от и до.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Брутальный замок
Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.
Мужественные рыцари и их прекрасные дамы
Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.
Эффектные кадры на коне Дельфине
От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.
Лёгкость общения и профессионализм
Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.
Организационные детали
- В стоимость программы включена работа фотографа и профессиональные снимки — 150 кадров в цветокоррекции и 10 в ретуши
- Дополнительно оплачиваются: аренда лошади — 2000 руб. /час, аренда наряда — 2000 руб., макияж и укладка — 3000 руб.
- Вы получите ссылку на фотографии уже через 2 недели после съёмки
- При необходимости за дополнительную плату могу организовать трансфер
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в замке Нессельбек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.