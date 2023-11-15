Верхом в Средневековье

Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне

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Ответы на вопросы
Фотосессия на коне — это всегда про эмоции. Искренние, живые, только ваши.

А на фоне рыцарского замка в образе прекрасной дамы или смелого рыцаря это ещё и незабываемые впечатления, атмосферные и яркие кадры, которые захочется пересматривать снова и снова. Самое главное — вам не нужно тратить время на подготовку фотосессии. Я учту все ваши пожелания и организую процесс от и до.
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Брутальный замок

Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.

Мужественные рыцари и их прекрасные дамы

Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.

Эффектные кадры на коне Дельфине

От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.

Лёгкость общения и профессионализм

Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.

Организационные детали

  • В стоимость программы включена работа фотографа и профессиональные снимки — 150 кадров в цветокоррекции и 10 в ретуши
  • Дополнительно оплачиваются: аренда лошади — 2000 руб. /час, аренда наряда — 2000 руб., макияж и укладка — 3000 руб.
  • Вы получите ссылку на фотографии уже через 2 недели после съёмки
  • При необходимости за дополнительную плату могу организовать трансфер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в замке Нессельбек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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