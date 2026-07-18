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Верхом в Средневековье

Окунитесь в атмосферу Средневековья на фото-прогулке у замка Нессельбек. Профессиональные снимки на коне и уникальные образы ждут вас
Фотосессия на коне у замка Нессельбек подарит яркие эмоции и уникальные кадры. Замок, созданный по старинным чертежам, станет идеальным фоном для вашего образа. Подберите наряд из готических платьев или костюмов
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рыцарей, чтобы полностью погрузиться в эпоху. В процессе съёмки опытный инструктор обеспечит комфорт и безопасность. В результате вы получите 300 профессиональных снимков с цветокоррекцией и 20 с ретушью.

Незабываемые впечатления и фотографии, которые захочется пересматривать снова и снова, гарантированы

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные снимки
  • 🏰 Атмосфера Средневековья
  • 🐴 Фотосессия на коне
  • 👗 Уникальные образы
  • 🎨 Цветокоррекция и ретушь

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для фотосессии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время замок и природа вокруг него выглядят особенно живописно. В октябре и ноябре можно насладиться атмосферой осени, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной также возможны съёмки, но необходимо подготовиться к холодной погоде и учесть, что природа будет менее зелёной.
Сейчас август — это идеальное время.
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье
Верхом в Средневековье

Что можно увидеть

  • Замок Нессельбек

Описание фото-прогулки

Брутальный замок

Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.

Мужественные рыцари и их прекрасные дамы

Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.

Эффектные кадры на коне Дельфине

От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.

Лёгкость общения и профессионализм

Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.

Организационные детали

  • В стоимость программы включена работа фотографа и профессиональные снимки — 300 кадров в цветокоррекции и 20 в ретуши
  • Дополнительно оплачиваются: аренда лошади — 2500 ₽/час, аренда наряда — 3000 ₽, макияж и укладка — 3000 ₽
  • Вы получите ссылку на фотографии уже через 2 недели после съёмки
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
  • При необходимости за дополнительную плату могу организовать трансфер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В замке Нессельбек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1085 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать ещё на плёночные фотоаппараты. Мой опыт работы более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю расслабиться и сделать шикарные кадры!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Елена
Это была чудесная фотосессия в замечательной компании! Фотографии получились отличные, Юлия профессиональный фотограф, лошадка послушная, время пролетело незаметно…. Рекомендую с костюмом или платьем.
Юлия, спасибо, Ваши фотографии станут украшением моего дома ♥️
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Любовь
Юля нашу компанию покорила своим позитивом! Очень рады,что познакомились с ней. Много интересных фактов услышали. На фотосессия Юля помогала нам,подсказывала как лучше будет смотреться.
Конь Дельфин- отдельная любовь. Не хотелось с ним расставаться))
С нетерпением ждём фото. Надеюсь,что в следующем году удастся повторить наше путешествие и снова обратимся к Юле и всем друзьям будем советовать.
Спасибо за МЕГАПОЗИТИВ!!!
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Вероника
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь – Юлия, СПАСИБО! Ты просто чудо из чудес!:)
Как человек, который не любит фотографироваться от
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слова абсолютно (не говоря уже о том, чтобы позировать как-то на камеру), и который Бог знает сколько раз обдумывал, а получится ли, а как это вообще будет, а стоит ли оно того, со всей ответственностью заверяю – стоит, однозначно и без вариантов.
Юлия просто один сплошной источник позитива и энергии, который внимательно отнесётся ко всем вашим идеям, капризам и пожеланиям. И визажиста организует, и образ проработает, и трансфер сообразит, а главное – ракурс нужный поймает (пересматривая фотографии я до сих пор удивляюсь тому, как и когда был пойман тот или иной кадр). Не человек, а просто праздник какой-то:)
И даже несмотря на то, что погода держала интригу в течение всего времени съемок (но всё-таки под лёгкий дождь мы попали, но считаю, что это был хороший знак), нам всё-таки удалось сделать кучу прекрасных фотографий, которые мне неимоверно просто греют душу (я правда до последнего не представляла, что может получиться такая красота). Близкие так вообще в восторге.
Дельфин вызвал, конечно, бурю восторга, и надо отдать ему и инструктору должное за их золотое просто терпение. Знаю, я была тяжёлым случаем:)))))
В общем, если вы, как и я когда-то, в раздумьях – смело отметайте сомнения в топку, иначе рискуете пропустить не только самые яркие эмоции, но и прекраснейшие снимки на память о поездке в Калининград и замок Нессельбек.

Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
Начну, пожалуй, со слов благодарности человеку, который смог воплотить одну из моих давних мечтаний в жизнь
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Баранова
Неописуемый восторг. Спасибо нашему фотографу Юлии, инструктору Роману и самому милому коню на свете Дельфину. Замок красивый, подошёл к моему образу. Конь потрясающий, послушный, было совсем не страшно. Восторг! Услугами Юлии пользуемся не первый раз. Безмерно доверяем.
(Фото в отзыве сделаны со стороны).
Неописуемый восторг. Спасибо нашему фотографу Юлии, инструктору Роману и самому милому коню на свете Дельфину. Замок
Неописуемый восторг. Спасибо нашему фотографу Юлии, инструктору Роману и самому милому коню на свете Дельфину. Замок
Неописуемый восторг. Спасибо нашему фотографу Юлии, инструктору Роману и самому милому коню на свете Дельфину. Замок
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Айгуль
Юля просто девушка огонь!! Позитивная, лучезарная и профессионал с большой буквы!! Фотосессия прошла на одном дыхание. Впервые я близко подошла к коню и села верхом!! Но и Дельфин просто милашка конь!! Юля подобрала образ фантастический!! Огромное ей спасибо за море ярких эмоций и шикарные фото!!!
Юля просто девушка огонь!! Позитивная, лучезарная и профессионал с большой буквы!! Фотосессия прошла на одном дыхание.
Юля просто девушка огонь!! Позитивная, лучезарная и профессионал с большой буквы!! Фотосессия прошла на одном дыхание.
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