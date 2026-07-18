5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные снимки
- 🏰 Атмосфера Средневековья
- 🐴 Фотосессия на коне
- 👗 Уникальные образы
- 🎨 Цветокоррекция и ретушь
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Нессельбек
Описание фото-прогулки
Брутальный замок
Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.
Мужественные рыцари и их прекрасные дамы
Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.
Эффектные кадры на коне Дельфине
От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.
Лёгкость общения и профессионализм
Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.
Организационные детали
- В стоимость программы включена работа фотографа и профессиональные снимки — 300 кадров в цветокоррекции и 20 в ретуши
- Дополнительно оплачиваются: аренда лошади — 2500 ₽/час, аренда наряда — 3000 ₽, макияж и укладка — 3000 ₽
- Вы получите ссылку на фотографии уже через 2 недели после съёмки
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
- При необходимости за дополнительную плату могу организовать трансфер
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Юлия, спасибо, Ваши фотографии станут украшением моего дома ♥️
Конь Дельфин- отдельная любовь. Не хотелось с ним расставаться))
С нетерпением ждём фото. Надеюсь,что в следующем году удастся повторить наше путешествие и снова обратимся к Юле и всем друзьям будем советовать.
Спасибо за МЕГАПОЗИТИВ!!!
Как человек, который не любит фотографироваться от
(Фото в отзыве сделаны со стороны).