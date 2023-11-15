Фотосессия на коне — это всегда про эмоции. Искренние, живые, только ваши. А на фоне рыцарского замка в образе прекрасной дамы или смелого рыцаря это ещё и незабываемые впечатления, атмосферные и яркие кадры, которые захочется пересматривать снова и снова. Самое главное — вам не нужно тратить время на подготовку фотосессии. Я учту все ваши пожелания и организую процесс от и до.

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Описание

Что вас ожидает

Брутальный замок

Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.

Мужественные рыцари и их прекрасные дамы

Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.

Эффектные кадры на коне Дельфине

От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.

Лёгкость общения и профессионализм

Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.

Организационные детали