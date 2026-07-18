Лучшее время для фотосессии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время замок и природа вокруг него выглядят особенно живописно. В октябре и ноябре можно насладиться атмосферой осени, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной также возможны съёмки, но необходимо подготовиться к холодной погоде и учесть, что природа будет менее зелёной.

Фотосессия на коне у замка Нессельбек подарит яркие эмоции и уникальные кадры. Замок, созданный по старинным чертежам, станет идеальным фоном для вашего образа. Подберите наряд из готических платьев или костюмов

рыцарей, чтобы полностью погрузиться в эпоху. В процессе съёмки опытный инструктор обеспечит комфорт и безопасность. В результате вы получите 300 профессиональных снимков с цветокоррекцией и 20 с ретушью. Незабываемые впечатления и фотографии, которые захочется пересматривать снова и снова, гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Брутальный замок

Мы отправимся в Средневековье, но не за тридевять земель. Замок Нессельбек расположен всего в 7 минутах езды от Калининграда. Он создан современными архитекторами по старинным чертежам. Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии.

Мужественные рыцари и их прекрасные дамы

Я помогу подобрать образ, созвучный вашему настроению. А может, вы захотите поэкспериментировать и полностью перевоплотиться? В гардеробе проката есть готические платья с длинным шлейфом, колоритные летящие наряды, костюмы наездниц, плащи, накидки и даже роскошные крылья. Для мужчин найдётся костюм тевтонского рыцаря и внушительный меч.

Эффектные кадры на коне Дельфине

От вас не потребуется ни особая ловкость, ни отвага. Съёмки пройдут в комфортном вольере. Рядом будет опытный инструктор. Красавец Дельфин — чистокровный тракенен. Он покладист и терпелив. Спокойно переносит громкие звуки и лязганье доспехов. Отлично позирует. За ласковое слово повернётся удачным ракурсом. А других у него и нет.

Лёгкость общения и профессионализм

Это неизменные спутники моих фотосессий. Я помогу вам с позированием. Но самое главное — я умею видеть и подсвечивать внутреннюю красоту. Кстати, часто фотосъёмка имеет терапевтический эффект.

Организационные детали