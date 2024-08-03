Фототур по замкам Кёнигсберга

На комфортабельном автомобиле мы отправимся с вами в путешествие за прекрасными фотографиями в стиле средневековой эпохи.

Вас ждут экскурсии и фотопрогулки в местах с удивительной архитектурой, где история тесно переплетается с современностью.
5
2 отзыва
Фототур по замкам Кёнигсберга
Фототур по замкам Кёнигсберга
Фототур по замкам Кёнигсберга
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание фото-прогулки

Начнем наше увлекательное путешествие с замка Нессельбек. Этот средневековый рыцарский замок был воссоздан по старинным чертежам и является точной копией крепости Тевтонского ордена. Здесь по-прежнему витает дух рыцарства, и вы сможете ощутить атмосферу тех времен.

Замок Шаакен

Следующей остановкой станет замок Шаакен. Это одно из немногих сохранившихся исторических зданий, которое вновь обретает свою жизнь. Мы проведем экскурсию, где вы сможете узнать больше о замке, его истории и значимых событиях, которые здесь происходили. Среди интересных мест:

  • Музей инквизиции
  • Каминный зал
  • Собственная конюшня

Каждое из этих мест предлагает множество возможностей для создания потрясающих фотографий.

Замковое имение «Лангендорф»

Следующая остановка — уникальное замковое имение «Лангендорф», расположенное на берегу реки Преголя. Здесь история и современность переплетаются, создавая атмосферу утонченной эстетики и удивительной архитектуры. Нас ждет обед в ресторане замкового имения, где:

  • Просторный зал с панорамными окнами
  • Элегантные стилизованные светильники в форме старинных подсвечников

Авторское меню сочетает в себе элементы европейской, русской и восточной кухни, предлагая изысканные вкусы и ароматы, которые удовлетворят даже самых требовательных гурманов.

Фото-прогулка и возвращение

После обеда мы отправимся на фото-прогулку по территории замкового имения. Уставшие, но довольные, с множеством фотографий в стиле средневековой эпохи, мы вернемся в Калининград. Все наше путешествие будет проходить на комфортабельном автомобиле, что добавит удобства и комфорта в наше приключение.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Нессельбек - Тевтонский орден и рыцарский вайб
  • Этот средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, - точная копия крепости Тевтонского ордена. Прогуливаясь в его окрестностях, вы представите, как здесь мог бы витать рыцарский дух
  • Замок Шаакен - экскурсия по музею
  • Это один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Здесь вас ждёт экскурсия, которую проведёт местный гид. Вы услышите о событиях, которые происходили в замке, побываете в музее инквизиции, каминном зале и конюшне. В каждой локации можно сделать красивые снимки
  • Замковое имение «Лангендорф» - авторская кухня и эстетичные интерьеры
  • Уникальное место на берегу реки Преголя, где история тесно переплетается с современностью. Здесь царит атмосфера утончённой эстетики и удивительной архитектуры. По желанию вы пообедаете в ресторане с европейской, русской и восточной кухнями. А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка
Что включено
  • Трансфер
  • 30 фото (делаются на камеру телефона) в обработке для каждого участника
  • Красивые короткие видео (готовность 7-10 дней)
Что не входит в цену
  • Аренда платьев (от 3000 руб.)
  • Билет в замковое имение Лангендорф 500 руб/чел (если обедаем в имении, вход бесплатный)
  • Входные билеты в замок Шаакен (400 руб/чел)
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
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Ж
3 авг 2024
Приобрела фототур по замкам Калиниградской области в конце июля 2024. На очень комфортабельном автомобиле посмотрели насколько замков и старую кирху. Юля прекрасный собеседник и фотограф. Замечательные впечатления! Фото и видео
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были сделаны даже раньше, чем обещала. Локации уже были подобраны, фотосессия проходила быстро и без напряжения. Юля творит красоту. Если желаете оставить на память прекрасные моменты в окружении старинной невероятной архитектуры, присущей Калининградской области, обязательно приобретите этот тур, рекомендую.

Н
16 мая 2024
Добрый день. Хочу поблагодарить Юлю за путешествие по замкам Кёнигсберга, за эмоции, настроение, отлично проведенное время и классные фото.
Рекомендую….

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