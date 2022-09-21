В меню и интерьерах калининградских ресторанов все чаще можно найти отсылки к рыцарским сюжетам. Как краевед я не могла не обратить на это внимание — и начала подробно изучать тему еды, Кенигсберга и Средневековья. Это легло в основу моей авторской экскурсии! На ней вы узнаете, где находились знаменитые заведения в стиле короля Артура, и попробуете местные гастрономические специалитеты.

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Описание

Что вас ожидает

Кенигсберг и Дворы Артура

Как говорил Кант: «Чтобы увидеть весь мир, необязательно уезжать из Кенигсберга». Это всегда был мультикультурный город, легко впитывающий традиции разных стран. Вы узнаете, как и почему несколько веков назад здесь распространилась мода на Дворы Артура. Так назывались элитные рестораны, посвященные главному герою британских рыцарских романов — королю Артуру. Я расскажу, что в них подавали, как они выглядели и что находится на их месте сегодня.

Кенигсбергские клопсы, галета королей и не только

Искать следы Дворов Артура мы будем в самом сердце Калининграда. По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь. Я раскрою, что ели и пили в Средневековье рыцари и оруженосцы, советники и судьи, пивовары и судовладельцы. А затем отведу вас в самые колоритные местные рестораны, где можно отведать настоящих кенигсбергских клопсов, ароматный сидр, галету королей и многое другое.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно