Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»

Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню

В меню и интерьерах калининградских ресторанов все чаще можно найти отсылки к рыцарским сюжетам.

Как краевед я не могла не обратить на это внимание — и начала подробно изучать тему еды, Кенигсберга и Средневековья.

Это легло в основу моей авторской экскурсии! На ней вы узнаете, где находились знаменитые заведения в стиле короля Артура, и попробуете местные гастрономические специалитеты.
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
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Описание

Что вас ожидает

Кенигсберг и Дворы Артура

Как говорил Кант: «Чтобы увидеть весь мир, необязательно уезжать из Кенигсберга». Это всегда был мультикультурный город, легко впитывающий традиции разных стран. Вы узнаете, как и почему несколько веков назад здесь распространилась мода на Дворы Артура. Так назывались элитные рестораны, посвященные главному герою британских рыцарских романов — королю Артуру. Я расскажу, что в них подавали, как они выглядели и что находится на их месте сегодня.

Кенигсбергские клопсы, галета королей и не только

Искать следы Дворов Артура мы будем в самом сердце Калининграда. По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь. Я раскрою, что ели и пили в Средневековье рыцари и оруженосцы, советники и судьи, пивовары и судовладельцы. А затем отведу вас в самые колоритные местные рестораны, где можно отведать настоящих кенигсбергских клопсов, ароматный сидр, галету королей и многое другое.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у маяка в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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