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Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму

5
5 отзывов
Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму

Что вы увидите

  • Королевский бор
  • променад в поселке Лесной
  • музейный комплекс Визит
  • высота Мюллера
  • Альтримо в поселке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • высота Эфа
  • и еще некоторые локации
  • пляжный отдых
Куршская коса по максимуму.
По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и об истории 📖 Восточной Пруссии— и мы въедем на территорию национального парка. Вас ждут и известные, и нетуристические места Куршской косы. Мы сможем разнообразить и дополнить путешествие исходя из ваших пожеланий. Пляжный 🏖️ отдых, гастрономические изыски, ювелирные изделия из янтаря, водные прогулки, рыбалка 🐟 остановка — Королевский бор, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес 🌳 избежал песчаной катастрофы.
В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря 🌊 до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.
В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.
Мы заедем и на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла». Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.
Вы прогуляетесь 👣 по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!
Следующая остановка — Рыбачий, небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк.
Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.
Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры 🎁 и ароматную копченую рыбку.
Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.
Летом вы сможете искупаться и позагорать на диком пляже, где нет или очень мало людей. сделать великолепные фото, слиться с морем и природой.
Полный пляжный сервис, зонтики столики шезлоги, с ранней весны до поздней осени — увидеть цветущие париковые деревья, и в любой сезон — попробовать Куршскую косу на вкус (например, отведать вкуснейшую строганину из пеламиды в Рыбачьем).
Начало экскурсии 🧭 в любое удобное время с 0 до 24 часов, Куршская коса не менее прекрасна вечером, на закате, ночью и ранним утром на восходе солнца.
Описание экскурсии как основа, всегда можно что-то убрать или добавить, исходя из Ваших пожеланий и возможностей.
Организационные детали
Я заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно.
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳ расходы:
  • въезд на косу (150 руб. с человека + 300 руб. за автомобиль)
  • билет в музей 🖼 Куршской косы (100 руб. с человека)
  • билет с экскурсией на орнитологической станции «Фрингилла» (200 руб. с человека)
Доплата за каждый дополнительный час экскурсии составит от 1000 рублей
Что не входит
  • Билеты в нацпарк Куршская коса — 150 рублей с человека + 300 рублей автомобиль
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
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5 отзывов оставили туристы

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