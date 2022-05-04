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Национальный парк «Куршская коса» индивидуально

Дегустация местной кухни и рыбалка на Куршской косе: экскурсия из Калининграда
Вы увидите все самое интересное на Куршской косе и по пути к ней.

Отдых на пляже, водные прогулки, дегустация местной кухни, рыбалка, магазинчики с изделиями из янтаря — вы сами выберете то, что вас интересует, а я составлю насыщенную и запоминающуюся программу по вашим пожеланиям.
5
23 отзыва
Национальный парк «Куршская коса» индивидуально
Национальный парк «Куршская коса» индивидуально
Национальный парк «Куршская коса» индивидуально

Описание экскурсии

Куршская коса по максимуму По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и истории Восточной Пруссии. На территории Национального парка вас ждут известные и нетуристические места Куршской косы. Мы сможем разнообразить и дополнить путешествие исходя из ваших пожеланий — пляжный отдых, гастрономические изыски, ювелирные изделия из янтаря, водные прогулки, рыбалка. Что вас ожидает: Первая остановка — Королевский бор, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы. В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма. В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века. Мы заедем на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла». Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой. Вы прогуляетесь по экологической тропе высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц! Следующая остановка — Рыбачий, небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк. Конечно же вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные. Вас также ждет популярный маршрут высота Эфа — это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры и ароматную копченую рыбку. Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде. Летом вы сможете искупаться и позагорать на диком пляже, где нет или очень мало людей, сделать великолепные фото, слиться с морем и природой. Начало экскурсии — в любое удобное время. Куршская коса прекрасна вечером, на закате, ночью и ранним утром на восходе солнца. Организационные детали: Важная информация:
  • Заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно.
  • Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе.
  • Возможны любые изменения и дополнения программы за доп. плату (посещение Светлогорска, Балтийска, Янтарного, Зеленоградска, обзорная экскурсия по Калининграду).
  • Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класса до 3-х пассажиров и Mercedes V-класса до 7 пассажиров за доп. плату.

ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куршская коса
  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Музей Куршской косы
  • Стационар кольцевания птиц «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Поселок Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Национальный парк «Куршская коса» - 300 руб. /чел. + 450 руб. /автомобиль
  • Билет с экскурсией на орнитологической станции «Фрингилла» - 300 руб./чел.
  • Личные расходы
  • Питание
  • Доплата за каждый дополнительный час экскурсии составит от 1500 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно
  • Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе
  • Возможны любые изменения и дополнения программы за доп. плату (посещение Светлогорска, Балтийска, Янтарного, Зеленоградска, обзорная экскурсия по Калининграду)
  • Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класса до 3-х пассажиров и Mercedes V-класса до 7 пассажиров за доп. плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
А
У входа в отель нас встретила прекрасная экскурсовод Наталья и наше путешествие началось. За увлекательным рассказом о достопремечательностях и уголках Калининграда по дороге, мы доехали до Куршской косы, где Наталья
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рассказала нам всю историю, начиная с ледникового периода и показала лучшие смотровые площадки с отличными видами и пляжи сливающиеся с горизонтом с солнечными камушками у кромки моря! После экскурсии Наталья поделилась с нами вкусными и интересными местами Калининграда, которые мы порекомендовали бы и Вам! Обязательно вернёмся!

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А
У входа в отель нас встретила прекрасная экскурсовод Наталья и наше путешествие началось. За увлекательным рассказом о достопремечательностях и уголках Калининграда по дороге, мы доехали до Куршской косы, где Наталья
читать дальшеуменьшить

рассказала нам всю историю, начиная с ледникового периода и показала лучшие смотровые площадки с отличными видами и пляжи сливающиеся с горизонтом с солнечными камушками у кромки моря! После экскурсии Наталья поделилась с нами вкусными и интересными местами Калининграда, которые мы порекомендовали бы и Вам! Обязательно вернёмся!

Вам был полезен этот отзыв?
А
У входа в отель нас встретила прекрасная экскурсовод Наталья и наше путешествие началось. За увлекательным рассказом о достопремечательностях и уголках Калининграда по дороге, мы доехали до Куршской косы, где Наталья
читать дальшеуменьшить

рассказала нам всю историю, начиная с ледникового периода и показала лучшие смотровые площадки с отличными видами и пляжи сливающиеся с горизонтом с солнечными камушками у кромки моря! После экскурсии Наталья поделилась с нами вкусными и интересными местами Калининграда, которые мы порекомендовали бы и Вам! Обязательно вернёмся!

Вам был полезен этот отзыв?
A
У входа в отель нас встретила прекрасная экскурсовод Наталья и наше путешествие началось. За увлекательным рассказом о достопремечательностях и уголках Калининграда по дороге, мы доехали до Куршской косы, где Наталья
читать дальшеуменьшить

рассказала нам всю историю, начиная с ледникового периода и показала лучшие смотровые площадки с отличными видами и пляжи сливающиеся с горизонтом с солнечными камушками у кромки моря! После экскурсии Наталья поделилась с нами вкусными и интересными местами Калининграда, которые мы порекомендовали бы и Вам! Обязательно вернёмся!

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С
Экскурсия понравилась. Впечатлила природа, экскурсовод Наталья учла все наши пожелания и спланировала поездку так, чтобы мы посмотрели максимум того, что хотели за отведённое время.
Но за 5 часов по максимуму мы,
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конечно, не успели. Если Вы так называете экскурсию и заранее перечисляете места для посещения, закладывайте время побольше. Лес и орнитологическую станцию, а тем более искупаться мы не успели. Это расстроило. Везде все быстро. Так что название по максимуму не соответствует действительности. Экскурсоводу-5!!!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась. Впечатлила природа, экскурсовод Наталья учла все наши пожелания и спланировала поездку так, чтобы мы посмотрели максимум того, что хотели за отведённое время.
Но за 5 часов по максимуму мы,
читать дальшеуменьшить

конечно, не успели. Если Вы так называете экскурсию и заранее перечисляете места для посещения, закладывайте время побольше. Лес и орнитологическую станцию, а тем более искупаться мы не успели. Это расстроило. Везде все быстро. Так что название по максимуму не соответствует действительности. Экскурсоводу-5!!!

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