Куршская коса по максимуму.

По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и об истории 📖 Восточной Пруссии— и мы въедем на территорию национального парка. Вас ждут и известные, и нетуристические места Куршской косы. Мы сможем разнообразить и дополнить путешествие исходя из ваших пожеланий. Пляжный 🏖️ отдых, гастрономические изыски, ювелирные изделия из янтаря, водные прогулки, рыбалка 🐟 остановка — Королевский бор, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес 🌳 избежал песчаной катастрофы.

В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря 🌊 до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.

В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.

Мы заедем и на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла». Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.

Вы прогуляетесь 👣 по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!

Следующая остановка — Рыбачий, небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк.

Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.

Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры 🎁 и ароматную копченую рыбку.

Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.

Летом вы сможете искупаться и позагорать на диком пляже, где нет или очень мало людей. сделать великолепные фото, слиться с морем и природой.

Полный пляжный сервис, зонтики столики шезлоги, с ранней весны до поздней осени — увидеть цветущие париковые деревья, и в любой сезон — попробовать Куршскую косу на вкус (например, отведать вкуснейшую строганину из пеламиды в Рыбачьем).

Начало экскурсии 🧭 в любое удобное время с 0 до 24 часов, Куршская коса не менее прекрасна вечером, на закате, ночью и ранним утром на восходе солнца.

Описание экскурсии как основа, всегда можно что-то убрать или добавить, исходя из Ваших пожеланий и возможностей.

Организационные детали

Я заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно.