Что вы увидите
- Кирха Мюльхаузена
- Музей истории края Багратионовска
- Памятник трем генералам
- Форбург замка Прейсиш-Эйлау
- Кирха Святого Георгия в Правдинске
- Открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни
- Железнодорожный (бывш. Гердауен)
- Шлюз №5 Мазурского канала
Маршрут:
- Кирха Мюльхаузена
- Музей истории 📖 края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года)
- Памятник трем генералам
- Памятник-обелиск — Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау
- Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде) и открытая панорама на город 🏙️ с высоты 60-метровой колокольни
- Средневековый Железнодорожный (бывш. Гердауен): старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками
- Самый большой шлюз №5 Мазурского канала, впечатляющий своими размерами
- Возвращение в Калининград.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница «Калининград»
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
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