4.5
4 отзыва
Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Экскурсия ⛳ на автобусе 🚌 по историческим местам Калининградской области: Багратионовск (до 1946 Г.

Прейсиш-Эйлау) — Правдинск (Фридланд) — Железнодорожный (Гердауэн) — пос.

Озерки (до 1947 Георгенфельде) — Калининград.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 350 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
История в веках
История в веках

Что вы увидите

  • Кирха Мюльхаузена
  • Музей истории края Багратионовска
  • Памятник трем генералам
  • Форбург замка Прейсиш-Эйлау
  • Кирха Святого Георгия в Правдинске
  • Открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни
  • Железнодорожный (бывш. Гердауен)
  • Шлюз №5 Мазурского канала

Маршрут:

  • Кирха Мюльхаузена
  • Музей истории 📖 края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года)
  • Памятник трем генералам
  • Памятник-обелиск — Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау
  • Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде) и открытая панорама на город 🏙️ с высоты 60-метровой колокольни
  • Средневековый Железнодорожный (бывш. Гердауен): старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками
  • Самый большой шлюз №5 Мазурского канала, впечатляющий своими размерами
  • Возвращение в Калининград.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Гостиница «Калининград»
История в веках
История в веках
История в веках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Королевский З.
Королевский З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

Королевский З. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
680
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга» (пн 10:00, 14:00, ср, пт. 14:00)
189 отзывов
Огни ночного Калининграда
680
2 часа
Огни ночного Калининграда
125 отзывов
Форты Кенигсберга
790
3 часа
Форты Кенигсберга
78 отзывов
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
1 050
6 часов
В поисках пропавших сокровищ «Янтарной комнаты». Балтийск и Янтарный.
54 отзыва
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
1 950
4 часа
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
37 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау