Мы с вами окажемся в стенах рыцарского, а затем герцогского замка Тапиау, увидим невероятно красивые, живописные кирхи XIV века и прогуляемся по атмосферным средневековым, старинным городам и посёлкам!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Поселок Ушаково (кирха Хайлигенвальде)
- Город Гвардейск (замок «Тапиау»)
- Поселок Знаменск (бывшая психиатрическая больница Алленберг)
- Поселок Большая Поляна (кирха Патерсвальде)
- Поселок Железнодорожный (руины замка Гердауэна)
- Город Правдинск (Храм Святого Георгия Победоносца)
Описание
Наш маршрут:
- Поселок Ушаково, где находится кирха Хайлигенвальде, построенная в XIV веке;
- Город Гвардейск, где вы увидите знаменитый замок «Тапиау» – замок Тевтонского ордена, один из наиболее сохранившихся в первозданном виде замков Европы. Вы неспеша осмотрите необычное строение и узнаете интересные факты из его длинной истории;
- Поселок Знаменск, где расположена бывшая психиатрическая больница Алленберг, основанная в 1852 году в Восточной Пруссии. Вы пройдетесь по заброшенному зданию и узнаете мистические легенды, связанные с ней;
- Поселок Большая Поляна. Увидите первую в Патерсвальде кирху, построенную в Орденские времена;
- Поселок Железнодорожный. Сможете побродить по руинам замка Гердауэна – замка Тевтонских рыцарей, построенного в 1315 году;
• Правдинск. Наконец, посетим Храм Святого Георгия Победоносца, ранее кирху Святого Георга, основанную в XIV веке. Организационные детали:
- надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- экскурсия проводится, если набирается группа; точную дату и время выезда гид сообщит после бронирования.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Калининград, улица Шевченко 2 к 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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