«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области

Групповая экскурсия в Калининграде
Мы с вами окажемся в стенах рыцарского, а затем герцогского замка Тапиау, увидим невероятно красивые, живописные кирхи XIV века и прогуляемся по атмосферным средневековым, старинным городам и посёлкам!
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Ближайшие даты:
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мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Поселок Ушаково (кирха Хайлигенвальде)
  • Город Гвардейск (замок «Тапиау»)
  • Поселок Знаменск (бывшая психиатрическая больница Алленберг)
  • Поселок Большая Поляна (кирха Патерсвальде)
  • Поселок Железнодорожный (руины замка Гердауэна)
  • Город Правдинск (Храм Святого Георгия Победоносца)

Описание

Наш маршрут:

  • Поселок Ушаково, где находится кирха Хайлигенвальде, построенная в XIV веке;
  • Город Гвардейск, где вы увидите знаменитый замок «Тапиау» – замок Тевтонского ордена, один из наиболее сохранившихся в первозданном виде замков Европы. Вы неспеша осмотрите необычное строение и узнаете интересные факты из его длинной истории;
  • Поселок Знаменск, где расположена бывшая психиатрическая больница Алленберг, основанная в 1852 году в Восточной Пруссии. Вы пройдетесь по заброшенному зданию и узнаете мистические легенды, связанные с ней;
  • Поселок Большая Поляна. Увидите первую в Патерсвальде кирху, построенную в Орденские времена;
  • Поселок Железнодорожный. Сможете побродить по руинам замка Гердауэна – замка Тевтонских рыцарей, построенного в 1315 году;

• Правдинск. Наконец, посетим Храм Святого Георгия Победоносца, ранее кирху Святого Георга, основанную в XIV веке. Организационные детали:

  • надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • экскурсия проводится, если набирается группа; точную дату и время выезда гид сообщит после бронирования.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, улица Шевченко 2 к 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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