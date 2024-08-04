Калининград — город с двумя историями, но и область не отстает. Во Фридланде (Правдинске) вас ждут ожившие уроки литературы. А в развалинах замка в Гердауэне (Железнодорожном) — эхо пиров и сражений. Вы увидите самую высокую кирху Восточной Пруссии, научитесь разбираться в патефонах и граммофонах и сделаете фото у дома из романа «Война и мир».

Описание экскурсии

Правдинск

Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним героев былых времён, но и поднимемся на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии, с которой военачальники наблюдали за сражениями. А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.

Железнодорожный

Одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Сотни лет сюда приезжали люди насладиться чудесными видами. Мы тоже полюбуемся нарядными улочками, кирхой, замковой мельницей и посетим антуражное кафе-музей «Патефон». Здания в Гердауэне восстанавливали после Первой мировой, но атмосфера Средневековья сохранилась. И вы её почувствуете.

Шлюз Мазурского канала

Величественное сооружение, буквально воспевающее гений человеческой мысли. Это недостроенный водный путь, который должен был связать Большие Мазурские озёра с Балтийским морем. Вы узнаете, почему проекту было не суждено воплотиться в жизнь.

Организационные детали