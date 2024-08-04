Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Калининград — город с двумя историями, но и область не отстает. Во Фридланде (Правдинске) вас ждут ожившие уроки литературы. А в развалинах замка в Гердауэне (Железнодорожном) — эхо пиров и сражений.
Вы увидите самую высокую кирху Восточной Пруссии, научитесь разбираться в патефонах и граммофонах и сделаете фото у дома из романа «Война и мир».
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5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Правдинск
Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним героев былых времён, но и поднимемся на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии, с которой военачальники наблюдали за сражениями. А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Железнодорожный
Одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Сотни лет сюда приезжали люди насладиться чудесными видами. Мы тоже полюбуемся нарядными улочками, кирхой, замковой мельницей и посетим антуражное кафе-музей «Патефон». Здания в Гердауэне восстанавливали после Первой мировой, но атмосфера Средневековья сохранилась. И вы её почувствуете.
Шлюз Мазурского канала
Величественное сооружение, буквально воспевающее гений человеческой мысли. Это недостроенный водный путь, который должен был связать Большие Мазурские озёра с Балтийским морем. Вы узнаете, почему проекту было не суждено воплотиться в жизнь.
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, услуги гида
Отдельно по желанию оплачивается обед
Оплата остатка стоимости — на посадке по QR коду, который будет у вашего гида
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 111 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
4 авг 2024
Отличная команда. Очень ответственный и замечательный гид Станислав. Экскурсия была 03.08.2024 в Правдинск, Железнодорожный пос. Дорожный. получила огромное удовольствие. Большое СПАСИБО.
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Нина
22 июл 2024
Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
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Владислав
22 июл 2024
Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области!
Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!!
Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
Татьяна
21 июл 2024
Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
Маргарита
20 июл 2024
Как сказал гид: наша провинция как лоскутное разноцветное одеяло, ну а кто не любит пэчворк)) … на экскурсию попала по рекомендации друзей: за что особо им теперь благодарна!!! Мощенные улочки, частично отреставрированные дома, потрясные двери, вид сверху на ратуше особый восторг!!!!!!!!