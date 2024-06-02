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10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 июня 2024Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!
- ННаталья2 июня 2024Огромное спасибо. Замечательная экскурсия с потрясающим гидом!
- ААнтон2 июня 2024Очень рекомендую. Артем отличный гид!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!
- ААнна22 мая 2024наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,
- ЛЛюдмила21 мая 2024Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.
- ЛЛариса14 мая 2024Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!
- ККарина3 апреля 2024Отлично провели время с Игорем. Очень интересный и насыщенный маршрут
- ННаталья20 февраля 2024Поездка понравилась. Приятный рассказчик, хороший экскурсовод. Всё отлично!!!
- ААлександр5 февраля 2024Лариса - грамотный, эрудированный профессионал, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 250 до 12 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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