В Валерия Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!

Н Наталья Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом Огромное спасибо. Замечательная экскурсия с потрясающим гидом!

А Антон Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом Очень рекомендую. Артем отличный гид!

Е Екатерина Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!

А Анна Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу читать дальше дополненные большим количеством исторических фактов. все очень понравилось. также Игорь подсказал, где можно вкусно покушать и попробовать местную и европейскую кухню наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,

Л Людмила Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.

Л Лариса Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!

К Карина Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск Отлично провели время с Игорем. Очень интересный и насыщенный маршрут

Н Наталья Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу Поездка понравилась. Приятный рассказчик, хороший экскурсовод. Всё отлично!!!