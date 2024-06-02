Трансфер из аэропорта Калининграда

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Калининграде, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
97 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800 за всё до 7 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
  2. Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
  3. Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
  4. Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
  5. Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 250 до 12 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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