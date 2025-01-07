Из аэропорта - в Калининград: душевный трансфер с фотографом

Первое впечатление о городе — самое важное. Я встречу вас в аэропорту и довезу до нужной точки. По пути вы услышите историю Калининграда и поймёте, как эти места превратились в Германию. Я расскажу, где вкусно поесть и что обязательно нужно посетить.
А ещё прогуляемся по острову Канта — вы познакомитесь с сердцем города, а я сделаю для вас памятные атмосферные кадры!
А ещё прогуляемся по острову Канта — вы познакомитесь с сердцем города, а я сделаю для вас памятные атмосферные кадры!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание трансфер
Никаких автобусов и такси — вы начнёте своё путешествие на комфортабельном минивэне бизнес-класса с гидом. Я заберу вас в аэропорту и довезу до отеля или квартиры.
По пути мы заглянем на остров Канта — вы увидите его главные достопримечательности. Узнаете, как Кёнигсберг образовался, почему Кафедральный собор выжил и как это связано с Кантом. И правда ли, что остров когда-то был городом с населением больше чем в Зеленоградске и Светлогорске.
А ещё я расскажу:
- что пруссы и прусаки это не одно и то же
- о том, что когда-то это место было первым в Европе с лютеранской верой
- почему здесь так распространена рыба пеламида и почему о ней нигде больше неизвестно
- и многое-многое другое!
На прогулке я сделаю для вас атмосферные кадры и поймаю лучшие моменты вашего первого знакомства с городом!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
- Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III
- В течение 10 дней после экскурсии вы получите ~30 кадров в цветокоррекции
- За доплату я могу отвезти вас к месту проживания в Балтийске, Светлогорске и Зеленоградске — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 19 туристов
Душевный и весёлый, расскажу коротко и интересно про Калининград и область. Со мной можно поговорить на любые темы, особенно о путешествиях! Дипломированный гид и фотограф со стажем более 10 лет:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
7 янв 2025
Всё прошло отлично! У нас поменялось время, но Илья смог оперативно подстроиться под нас и экскурсия состоялась. Спасибо!
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