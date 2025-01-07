Из аэропорта - в Калининград: душевный трансфер с фотографом

Первое впечатление о городе — самое важное. Я встречу вас в аэропорту и довезу до нужной точки. По пути вы услышите историю Калининграда и поймёте, как эти места превратились в Германию. Я расскажу, где вкусно поесть и что обязательно нужно посетить. А ещё прогуляемся по острову Канта — вы познакомитесь с сердцем города, а я сделаю для вас памятные атмосферные кадры!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Никаких автобусов и такси — вы начнёте своё путешествие на комфортабельном минивэне бизнес-класса с гидом. Я заберу вас в аэропорту и довезу до отеля или квартиры.

По пути мы заглянем на остров Канта — вы увидите его главные достопримечательности. Узнаете, как Кёнигсберг образовался, почему Кафедральный собор выжил и как это связано с Кантом. И правда ли, что остров когда-то был городом с населением больше чем в Зеленоградске и Светлогорске.

А ещё я расскажу:

что пруссы и прусаки это не одно и то же

о том, что когда-то это место было первым в Европе с лютеранской верой

почему здесь так распространена рыба пеламида и почему о ней нигде больше неизвестно

и многое-многое другое!

На прогулке я сделаю для вас атмосферные кадры и поймаю лучшие моменты вашего первого знакомства с городом!

Организационные детали