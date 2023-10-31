Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом

С комфортом добраться до отеля, а по пути познакомиться с городом и его историей

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мое предложение отличается от аналогичных тем, что это трансфер-экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательную встречу с городом и краем.

Как водитель я с комфортом доставлю вас до указанной точки, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многовекового города.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вам не придётся самостоятельно искать такси или автобус и ехать с пересадками. Я встречу вас у выхода из аэропорта с именной табличкой, помогу загрузить вещи и отвезу в отель на комфортабельном минивэне бизнес-класса.

По пути вы откроете страницы истории Калининграда и узнаете интересные факты о Восточной Пруссии. Я с радостью отвечу на любые вопросы о городе и посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле.

Организационные детали

  • Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire в любое время суток
  • За рулём буду лично я, опыт вождения более 10 лет
  • При бронировании укажите, пожалуйста, имя, фамилию, дату, время прибытия и номер рейса

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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