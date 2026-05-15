Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом

Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Выбирая нашу услугу трансфера, вы получаете не просто поездку от аэропорта до места проживания, но и захватывающее знакомство с Калининградом.

Ваш личный гид-водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом
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и обеспечит комфортное путешествие на бизнес-класс минивэне Toyota Vellfire. Во время поездки вы узнаете множество фактов о богатой истории города, его архитектуре и культуре.

Это отличная возможность сделать первые шаги в изучении Калининграда, получить рекомендации от местного жителя о лучших местах для отдыха и гастрономических удовольствий.

Указывайте при бронировании все необходимые детали, чтобы ваша поездка была максимально комфортной и информативной

5
448 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка на минивэне бизнес-класса
  • 🛬 Встреча в аэропорту с именной табличкой
  • 🗺️ Интересные факты о Калининграде и Восточной Пруссии
  • ❓ Ответы на любые вопросы о городе
  • 💼 Помощь с багажом
  • 🕒 Доступность в любое время суток

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для трансфера с гидом - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами города и получить максимум информации от гида.
Сейчас август — это идеальное время.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом

Что можно увидеть

  • Калининград
  • Восточная Пруссия

Описание трансфер

Вам не придётся самостоятельно искать такси или автобус и ехать с пересадками. Я помогу загрузить вещи и отвезу в отель на комфортабельном минивэне бизнес-класса. По возможности заезжаю на парковку максимально близко к выходу

По пути вы откроете страницы истории Калининграда и узнаете интересные факты о Восточной Пруссии. Я с радостью отвечу на любые вопросы о городе и посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле.

Организационные детали

  • Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне Toyota Vellfire или Honda Stepwgn в любое время суток
  • За рулём буду лично я или мой коллега Иван, опыт вождения более 10 лет
  • При бронировании укажите, пожалуйста, имя, фамилию, дату, время прибытия и номер рейса
  • Трансфер можно дополнить обзорной экскурсией по городу (продолжительность 3-3,5 часа). Подробности уточняйте у гида в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4002 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
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края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 448 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
438
4
7
3
2
2
1
1
Д
Дата посещения: 15 мая 2026
Отлично!
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М
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были в Калининграде впервые и обратились к нему за услугой трансфера из аэропорта. Но в
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результате общения получилось так, что трансфер нам не понадобился, а вот на две экскурсии мы с удовольствием поехали. Это была индивидуальная обзорная экскурсия по Калининграду и экскурсия на Куршскую косу. За два дня мы узнали о городе и об области больше, чем знаем о своем родном Нижнем Новгороде. Было интересно, было увлекательно, красиво и очень вкусно! Артем рассказал о местной кухне, рекомендовал лучшие рестораны и места, которые можно посетить самостоятельно. До поездки благодаря его советам составили маршрут на 4 дня и каждый день получился насыщенным и не утомительным. Классно разработанный и продуманный маршрут позволил нам избежать многолюдности во всех туристических местах, а это майские праздники и огромные автобусы туристов по нашим следам) За два дня мы узнали историю, посетили военные объекты, объекты религии, побывали на море, в лесу, познакомились с местной лисой, отведали свежие рыбные блюда, побывали на границе России, побывали на могиле Канта и местной Рублевке. Так много всего, что и не упомнить. Артем, спасибо большое! Смело будем тебя рекомендовать и надеюсь вернемся еще ни раз в замечательный и такой гостеприимный Калининград!

Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были+2
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были
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А
Честно говоря, были сомнения в том - стоит ли заказывать отдельный трансфер из аэропорта "Храброво" в Калининград. Особенно учитывая тот факт, что последнее время наблюдаются постоянные задержки авиарейсов. Но мы
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решили рискнуть и не ошиблись. Всё время - от посадки в самолёт и по прилёту в аэропорт назначения, мы были на связи с организатором и как только мы вышли из здания аэропорта - машина нас уже ждала. Организатор не только предоставил нам транспорт, но и сопроводил дорогу интересным рассказом о Калиниградской области, её истории, обычаях и нравах. Поэтому получилось два в одном: и трансфер и интересная экскурсия. Спасибо организатору (Артём). Безусловно буду рекомендовать его и другим путешественникам.

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А
Хочу сказать большое спасибо Артему за прекрасный сервис, удобство,машина комфортабельная, рассказ по пути из аэропорта в точку заселения. Все время на связи! Нам Артём посоветовал достопримечательности, места где вкусно поесть. Ответил на кучу вопросов, менял маршрут по запросу. Рекомендую, не задумывайтесь. Ваш отдых будет потрясающим. Будем в Калининграде, только к вам.
Хочу сказать большое спасибо Артему за прекрасный сервис, удобство,машина комфортабельная, рассказ по пути из аэропорта в
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Яна
Впервые попробовала такой формат. Очень удобно. Артем - прекрасный рассказчик и очень открытый человек. помимо экскурсии получили рекомендации о городе и успели в день прилета еще много чего увидеть.

И в целом - Калининград в межсезонье прекрасен остутствием толп, рекомендую.
Впервые попробовала такой формат. Очень удобно. Артем - прекрасный рассказчик и очень открытый человек. помимо экскурсии
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Романова
«Отдельное спасибо Артёму нашему водителю! Не просто довёз из точки А в точку Б, а стал настоящим гидом по пути. Рассказал интересные факты о городе, посоветовал куда сходить и какие заведения посетить. Очень приятный и интеллигентный человек. Помог с тяжелыми сумками. Мы чувствовали себя в полной безопасности и получали удовольствие от поездки. Сервис высшего уровня!»
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