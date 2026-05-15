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результате общения получилось так, что трансфер нам не понадобился, а вот на две экскурсии мы с удовольствием поехали. Это была индивидуальная обзорная экскурсия по Калининграду и экскурсия на Куршскую косу. За два дня мы узнали о городе и об области больше, чем знаем о своем родном Нижнем Новгороде. Было интересно, было увлекательно, красиво и очень вкусно! Артем рассказал о местной кухне, рекомендовал лучшие рестораны и места, которые можно посетить самостоятельно. До поездки благодаря его советам составили маршрут на 4 дня и каждый день получился насыщенным и не утомительным. Классно разработанный и продуманный маршрут позволил нам избежать многолюдности во всех туристических местах, а это майские праздники и огромные автобусы туристов по нашим следам) За два дня мы узнали историю, посетили военные объекты, объекты религии, побывали на море, в лесу, познакомились с местной лисой, отведали свежие рыбные блюда, побывали на границе России, побывали на могиле Канта и местной Рублевке. Так много всего, что и не упомнить. Артем, спасибо большое! Смело будем тебя рекомендовать и надеюсь вернемся еще ни раз в замечательный и такой гостеприимный Калининград!