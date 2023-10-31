Мое предложение отличается от аналогичных тем, что это трансфер-экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательную встречу с городом и краем. Как водитель я с комфортом доставлю вас до указанной точки, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многовекового города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вам не придётся самостоятельно искать такси или автобус и ехать с пересадками. Я встречу вас у выхода из аэропорта с именной табличкой, помогу загрузить вещи и отвезу в отель на комфортабельном минивэне бизнес-класса.

По пути вы откроете страницы истории Калининграда и узнаете интересные факты о Восточной Пруссии. Я с радостью отвечу на любые вопросы о городе и посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле.

Организационные детали