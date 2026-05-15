Выбирая нашу услугу трансфера, вы получаете не просто поездку от аэропорта до места проживания, но и захватывающее знакомство с Калининградом.
Ваш личный гид-водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом
Ваш личный гид-водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка на минивэне бизнес-класса
- 🛬 Встреча в аэропорту с именной табличкой
- 🗺️ Интересные факты о Калининграде и Восточной Пруссии
- ❓ Ответы на любые вопросы о городе
- 💼 Помощь с багажом
- 🕒 Доступность в любое время суток
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для трансфера с гидом - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться видами города и получить максимум информации от гида.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Калининград
- Восточная Пруссия
Описание трансфер
Вам не придётся самостоятельно искать такси или автобус и ехать с пересадками. Я помогу загрузить вещи и отвезу в отель на комфортабельном минивэне бизнес-класса. По возможности заезжаю на парковку максимально близко к выходу
По пути вы откроете страницы истории Калининграда и узнаете интересные факты о Восточной Пруссии. Я с радостью отвечу на любые вопросы о городе и посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле.
Организационные детали
- Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне Toyota Vellfire или Honda Stepwgn в любое время суток
- За рулём буду лично я или мой коллега Иван, опыт вождения более 10 лет
- При бронировании укажите, пожалуйста, имя, фамилию, дату, время прибытия и номер рейса
- Трансфер можно дополнить обзорной экскурсией по городу (продолжительность 3-3,5 часа). Подробности уточняйте у гида в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4002 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 448 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дата посещения: 15 мая 2026
Отлично!
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М
Добрый день! С удовольствием оставлю свой отзыв о двух экскурсиях, которые проводил нам Артем. мы были в Калининграде впервые и обратились к нему за услугой трансфера из аэропорта. Но в
+2
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А
Честно говоря, были сомнения в том - стоит ли заказывать отдельный трансфер из аэропорта "Храброво" в Калининград. Особенно учитывая тот факт, что последнее время наблюдаются постоянные задержки авиарейсов. Но мы
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А
Хочу сказать большое спасибо Артему за прекрасный сервис, удобство,машина комфортабельная, рассказ по пути из аэропорта в точку заселения. Все время на связи! Нам Артём посоветовал достопримечательности, места где вкусно поесть. Ответил на кучу вопросов, менял маршрут по запросу. Рекомендую, не задумывайтесь. Ваш отдых будет потрясающим. Будем в Калининграде, только к вам.
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Впервые попробовала такой формат. Очень удобно. Артем - прекрасный рассказчик и очень открытый человек. помимо экскурсии получили рекомендации о городе и успели в день прилета еще много чего увидеть.
И в целом - Калининград в межсезонье прекрасен остутствием толп, рекомендую.
И в целом - Калининград в межсезонье прекрасен остутствием толп, рекомендую.
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«Отдельное спасибо Артёму нашему водителю! Не просто довёз из точки А в точку Б, а стал настоящим гидом по пути. Рассказал интересные факты о городе, посоветовал куда сходить и какие заведения посетить. Очень приятный и интеллигентный человек. Помог с тяжелыми сумками. Мы чувствовали себя в полной безопасности и получали удовольствие от поездки. Сервис высшего уровня!»
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