С комфортом добраться до отеля, а по пути познакомиться с городом и его историей
Мое предложение отличается от аналогичных тем, что это трансфер-экскурсия! Вместо молчаливой поездки до места вашего размещения я устрою для вас познавательную встречу с городом и краем.
Как водитель я с комфортом доставлю вас до указанной точки, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многовекового города.
Как водитель я с комфортом доставлю вас до указанной точки, как гид — расскажу о прошлом и настоящем этого многовекового города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вам не придётся самостоятельно искать такси или автобус и ехать с пересадками. Я встречу вас у выхода из аэропорта с именной табличкой, помогу загрузить вещи и отвезу в отель на комфортабельном минивэне бизнес-класса.
По пути вы откроете страницы истории Калининграда и узнаете интересные факты о Восточной Пруссии. Я с радостью отвечу на любые вопросы о городе и посоветую, где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле.
Организационные детали
- Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire в любое время суток
- За рулём буду лично я, опыт вождения более 10 лет
- При бронировании укажите, пожалуйста, имя, фамилию, дату, время прибытия и номер рейса
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Калининграде
Родился и вырос в Калининграде! С детства увлекаюсь историей города и края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Знаю много красивых и удивительных мест. Осуществляю экскурсии по всём уголкам области на комфортабельном микроавтобусе. Ко всему прочему, профессионально занимаюсь фотографией, на память у вас останутся потрясающие фотографии.
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