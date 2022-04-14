Арена – Калининград

Обзорная экскурсия начнётся со стадиона «Арена-Калининград», уже так полюбившейся жителям города. Построенный специально для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018, стадион поражает своими размерами. Раскинулся спортивный комплекс рядом с набережной реки Преголя и недалеко от живописной «Рыбной деревни». Во время экскурсии по разным уголкам арены вы окунетесь в мир футбола, узнаете любопытные факты из истории строительства, а также посетите места, доступные только игрокам и официальным представителям футбольных команд в матчевые дни.

Верхнее и Нижнее озера

Далее вы прогуляетесь по аккуратным набережным Верхнего и Нижнего озера. Оснащенные просторными велосипедными дорожками, газонами, многочисленными детскими и спортивными площадками, а также крупным скейт-парком, набережные являются популярными местами отдыха у горожан. Здесь встречаются летними вечерами, катаются на катамаранах и устраивают пикники.

Музей Мирового океана

Следующей остановкой станет футуристичный корпус первого в России комплексного маринистического Музея Мирового океана, выполненный в форме шара. В корпусе «Планета Океан» планируется размещение огромных морских аквариумов, кинопланетария и обсерватории.

Кёнигсбергская биржа

Завершим нашу экскурсию посещением нового Биржевого сквера в самом сердце Калининграда, в непосредственной близости к Кафедральному собору. Жемчужина зеленой зоны – красочный светомузыкальный фонтан, расположенный в окружении пышных елей у здания бывшей Кёнигсбергской биржи.