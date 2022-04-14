Калининград. Наше время

Калининград - город, соединяющий в себе дух русской и немецкой культур

Индивидуальная
Калининград – город, соединяющий в себе дух русской и немецкой культур.

Среди домов со старой лепниной, узких улочек, мощёных брусчаткой, и многовековых каштанов проглядывается и современный облик города, динамично развивающегося и устремленного в будущее.
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время

Что вас ожидает 🤩

  • Стадион «Арена-Калининград»
  • Набережная реки Преголя
  • Верхнее и Нижнее озера
  • Музей Мирового океана
  • Кёнигсбергская биржа
  • Биржевый сквер
  • Светомузыкальный фонтан

Арена – Калининград

Обзорная экскурсия начнётся со стадиона «Арена-Калининград», уже так полюбившейся жителям города. Построенный специально для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018, стадион поражает своими размерами. Раскинулся спортивный комплекс рядом с набережной реки Преголя и недалеко от живописной «Рыбной деревни». Во время экскурсии по разным уголкам арены вы окунетесь в мир футбола, узнаете любопытные факты из истории строительства, а также посетите места, доступные только игрокам и официальным представителям футбольных команд в матчевые дни.

Верхнее и Нижнее озера

Далее вы прогуляетесь по аккуратным набережным Верхнего и Нижнего озера. Оснащенные просторными велосипедными дорожками, газонами, многочисленными детскими и спортивными площадками, а также крупным скейт-парком, набережные являются популярными местами отдыха у горожан. Здесь встречаются летними вечерами, катаются на катамаранах и устраивают пикники.

Музей Мирового океана

Следующей остановкой станет футуристичный корпус первого в России комплексного маринистического Музея Мирового океана, выполненный в форме шара. В корпусе «Планета Океан» планируется размещение огромных морских аквариумов, кинопланетария и обсерватории.

Кёнигсбергская биржа

Завершим нашу экскурсию посещением нового Биржевого сквера в самом сердце Калининграда, в непосредственной близости к Кафедральному собору. Жемчужина зеленой зоны – красочный светомузыкальный фонтан, расположенный в окружении пышных елей у здания бывшей Кёнигсбергской биржи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Питание и дегустации
  • Сувениры
  • Дополнительное время (1200 руб. /час)
Место начала и завершения?
Центр Калининграда / по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00

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