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Калининград. ТОП-15 мест за 3 часа

4.8
14 отзывов
Бюро П.
Бюро П. – Гид из Калининграда
Калининград хранит в себе множество тайн и легенд.

Невозможно изучить город 🏙️ за 1 день.

Но мы решили сделать невозможное! Для экскурсии 🧭 мы выбрали 15 мест, которые должен посетить каждый турист.

Рыбная деревня, остров 🏝️ Кнайпхоф, Росгартенские ворота… вы с нами?
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 790 ₽ за человека

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Калининград. ТОП-15 мест за 3 часа

Что вы увидите

  • Маршрут: Биржевой сквер - Дом Советов - ул. Фрунзе - Королевские ворота - Росгартенские ворота
  • Башня дона
  • Музей янтаря и Верхнее озеро - башня Врангеля - площадь Победа и Собор Христа Спасителя - район особняков Амалиенау - Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф - Кёнигсбергский собор и могила Канта
Наша фирменная обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду на автобусе 🚌 с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Мы не тратим времени на многочисленные пробки, так как выезжаем в 14:00 и заканчиваем экскурсию в 17:00. Заторы в это время маловероятны. В отличии от всех других обзорных экскурсий, мы делаем остановки, чтобы наши гости могли выйти из автобуса и сделать фото.
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ нашего города. Как исторические, так и современные. Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта. В ходе экскурсии 🧭 Вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Прогуляетесь 👣 по площади Победы и Верхнему озеру, увидите Собор Христа Спасителя и отреставрированный в ганзейском стиле Ленинский проспект, сделаете фото в инстаграмной Рыбной деревне!
Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе. Уверены, наша экскурсия не только влюбит Вас в Калининград, но и поможет пересмотреть дальнейший отпуск в нашем любимом городе.
Что входит
  • Транспортно - экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Октябрьская ул., 6А

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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14 отзывов оставили туристы

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