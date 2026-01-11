Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Яркое экспресс-знакомство с Калининградом, Балтийском, Янтарным, Светлогорском и Зеленоградском
Программа-максимум обеспечит вам легкое погружение в мир самых интересных и красивых городов Калининградской области.
Вы взглянете на историю столицы региона через его старинные символы, прикоснетесь к военно-морскому духу самого западного города страны, узнаете о янтарных традициях легендарного поселка и перенесетесь во времена элитных немецких курортов.
Вы побываете в историческом центре, на знаменитом острове Канта. Узнаете, как образовался и развивался город Трех королей. Посетите любую достопримечательность по вашему желанию. Проедете по старинным узким улочкам и услышите о трех линиях обороны Кёнигсберга.
Балтийск — Пиллау
В самом западном городе страны я покажу старые казармы, где тренировали моряков-подводников для немецкой армии, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы выясните, как здесь основали крупнейшую военно-морскую базу во всей Прибалтике. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Также вы встретите красивые дикие пляжи и оцените зрелище громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.
Янтарный — Пальмникен
Побываем в мастерской по производству янтарных изделий. Вам покажут, как обрабатывают «солнечный камень» и как отличить настоящий янтарь от поддельного. Увидите водонапорную башню, кирху и парк имени Беккера, пройдя через который, откроете прекрасный вид на обширные пляжи и самый длинный променад в области. Если захотите, у вас будет возможность поплавать в Балтийском море.
Светлогорск — Раушен
В курортном городке поговорим о здешней маленькой Швейцарии. Вы узнаете, в чем историческая ценность места на озере Тихом, и погуляете по городу, слушая истории об элитном немецком курорте, его традициях и высоких гостях. Спуститесь к променаду и покатаетесь на канатной дороге или пройдете по серпантинному подъему, сконструированному в период Третьего рейха на деньги благотворительного фонда Кёнигсберга.
Зеленоградск — Кранц
Последний город в нашем списке — уютная столица кошек и еще один живописный уголок калининградской земли. Здесь вы насладитесь роскошными видами на море, отведаете минеральной водички из бювета, послушаете о прошлом поселка, прославившегося как бальнеологический курорт, и погрузитесь в атмосферу аккуратного европейского города, разглядывая архитектуру былых эпох.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет, кроме возможных трат на обед и сувениры
Поедем на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса
С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Калининграде или аэропорту «Храброво». Трансфер из других городов оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 13391 туриста
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка читать дальшеуменьшить
«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
+2
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Анастасия
Это была супер экскурсия! Мы с мамой очень довольны, настолько, что хочется ещё раз посетить эти края. Нам показали все 5 городов, собрав знаковые и самые красивые их участки, рассказали читать дальшеуменьшить
историю, всё проходило в комфортном формате. Андрей очень интересно рассказывал, что лично для меня важно, потому что я так себе слушатель, но тут было очень интересно с самого начала и до окончания нашей поездки! Очень рекомендую!
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О
Образцова
Путешествовали с Андреем 14 марта 2026 г. В полном восторге вернулись в Калининград, объехав часть побережья Балтики. Андрей показал даже больше, чем заявлено в экскурсии. Он прекрасный знаток истории и чудесный рассказчик. Благодарны ему за праздник жизни в этот день. Очень рекомендуем такой вояж, с таким отличным гидом.
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Марина
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек из всех, кого мы повстречали в небольшом путешествию по Калининграду. Рассказов было очень много. читать дальшеуменьшить
Не было спешки. Всё размеренно, с большим уважением. Вся информация интересная и запоминающаяся. По нашей просьбе Юрий согласился подождать пока мы поужинаем в Светлогорске. В результате экскурсия шла не 10 часов, а почти 14. Впечатлений масса! Даже купались в Балтийском море в Янтарном
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В
Венера
Потрясающая экскурсия, для экспресс ознакомления с Калининградской областью. Владимир просто поразительный рассказчик, с энциклопедическими знаниями о своем крае, интересными историческими фактами, забрал прямо из аэропорта, пунктуально, с заботой о завтраке читать дальшеуменьшить
для нас))) ооочень приятно! Обратно доставили прямо к апартаментам, особенно в конце экскурсии открылось второе дыхание, как будто Владимир не провел с нами весь день)), предоставив нам еще больше интересной и полезной информации!!! Безумно благодарны, дети просто в восторге! Автомобиль комфортный, ребенок сладко поспал между городами. Только к вам в следующий раз!
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D
Dmitry
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели время, узнали несколько секретных мест для получения приятных вкусовых ощущений, побывали в разных фотогеничных местах.
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