Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Программа-максимум обеспечит вам легкое погружение в мир самых интересных и красивых городов Калининградской области. Вы взглянете на историю столицы региона через его старинные символы, прикоснетесь к военно-морскому духу самого западного города страны, узнаете о янтарных традициях легендарного поселка и перенесетесь во времена элитных немецких курортов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Калининград — Кёнигсберг

Вы побываете в историческом центре, на знаменитом острове Канта. Узнаете, как образовался и развивался город Трех королей. Посетите любую достопримечательность по вашему желанию. Проедете по старинным узким улочкам и услышите о трех линиях обороны Кёнигсберга.

Балтийск — Пиллау

В самом западном городе страны я покажу старые казармы, где тренировали моряков-подводников для немецкой армии, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы выясните, как здесь основали крупнейшую военно-морскую базу во всей Прибалтике. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Также вы встретите красивые дикие пляжи и оцените зрелище громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.

Янтарный — Пальмникен

Побываем в мастерской по производству янтарных изделий. Вам покажут, как обрабатывают «солнечный камень» и как отличить настоящий янтарь от поддельного. Увидите водонапорную башню, кирху и парк имени Беккера, пройдя через который, откроете прекрасный вид на обширные пляжи и самый длинный променад в области. Если захотите, у вас будет возможность поплавать в Балтийском море.

Светлогорск — Раушен

В курортном городке поговорим о здешней маленькой Швейцарии. Вы узнаете, в чем историческая ценность места на озере Тихом, и погуляете по городу, слушая истории об элитном немецком курорте, его традициях и высоких гостях. Спуститесь к променаду и покатаетесь на канатной дороге или пройдете по серпантинному подъему, сконструированному в период Третьего рейха на деньги благотворительного фонда Кёнигсберга.

Зеленоградск — Кранц

Последний город в нашем списке — уютная столица кошек и еще один живописный уголок калининградской земли. Здесь вы насладитесь роскошными видами на море, отведаете минеральной водички из бювета, послушаете о прошлом поселка, прославившегося как бальнеологический курорт, и погрузитесь в атмосферу аккуратного европейского города, разглядывая архитектуру былых эпох.

Организационные детали