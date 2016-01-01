Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Калининград — Кёнигсберг

Вы побываете в историческом центре, на знаменитом остров 🏝️ Канта. Узнаете, как образовался и развивался город 🏙️ Трех королей. Посетите любую достопримечательность по вашему желанию. Проедете по старинным узким улочкам и услышите о трех линиях обороны Кенигсберга. И конечно, в программе будет знакомство с фортом № 5, который первым принял удар при наступлении советских войск.

Балтийск — Пиллау

В самом западном городе страны я покажу старые казармы, где тренировали моряков-подводников для немецкой армии, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы выясните, как здесь основали крупнейшую военно-морскую базу во всей Прибалтике. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Также вы встретите красивые 🤩 дикие пляжи и оцените зрелище громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море 🌊.

Янтарный — Пальмникен

В уникальном поселке, где находятся невероятные мировые запасы янтаря, вы побываете на единственном в мире заводе по добыче и обработке «солнечного камня». Увидите водонапорную башню, кирху и парк 🌳 имени Беккера, пройдя через который, откроете прекрасный вид на обширные пляжи и самый длинный променад в области. Если захотите, у вас будет возможность поплавать в Балтийском море 🌊 и позагорать, а, может, и немного порыбачить.

Светлогорск — Раушен

В курортном городке поговорим о здешней маленькой Швейцарии. Вы узнаете, в чем историческая ценность места на озере Тихом, и погуляете по городу, слушая истории об элитном немецком курорте, его традициях и высоких гостях. Спуститесь к променаду и покатаетесь на канатной дороге или пройдете по серпантинному подъему, сконструированному в период Третьего рейха на деньги благотворительного фонда Кёнигсберга.

Зеленоградск — Кранц

Последний город 🏙️ в нашем списке — уютная столица ⭐️ кошек и еще один живописный уголок калининградской земли. Здесь вы насладитесь роскошными видами на море 🌊, отведаете минеральной водички из бювета, послушаете о прошлом поселка, прославившегося как бальнеологический курорт, и погрузитесь в атмосферу аккуратного европейского города, разглядывая архитектуру былых эпох.

Организационные детали