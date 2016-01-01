Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день

Яркое экспресс-знакомство с Калининградом, Балтийском, Янтарным, Светлогорском и Зеленоградском

Андрей
Андрей – представитель из Калининграда
Программа-максимум обеспечит вам легкое погружение в мир самых интересных и красивых 🤩 городов Калининградской области.

Вы взглянете на историю 📖 столицы ⭐️ региона через его старинные символы, прикоснетесь к военно-морскому духу самого западного города страны, узнаете о янтарных традициях легендарного поселка и перенесетесь во времена элитных немецких курортов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Калининград — Кёнигсберг
Вы побываете в историческом центре, на знаменитом остров 🏝️ Канта. Узнаете, как образовался и развивался город 🏙️ Трех королей. Посетите любую достопримечательность по вашему желанию. Проедете по старинным узким улочкам и услышите о трех линиях обороны Кенигсберга. И конечно, в программе будет знакомство с фортом № 5, который первым принял удар при наступлении советских войск.

Балтийск — Пиллау
В самом западном городе страны я покажу старые казармы, где тренировали моряков-подводников для немецкой армии, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы выясните, как здесь основали крупнейшую военно-морскую базу во всей Прибалтике. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Также вы встретите красивые 🤩 дикие пляжи и оцените зрелище громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море 🌊.

Янтарный — Пальмникен
В уникальном поселке, где находятся невероятные мировые запасы янтаря, вы побываете на единственном в мире заводе по добыче и обработке «солнечного камня». Увидите водонапорную башню, кирху и парк 🌳 имени Беккера, пройдя через который, откроете прекрасный вид на обширные пляжи и самый длинный променад в области. Если захотите, у вас будет возможность поплавать в Балтийском море 🌊 и позагорать, а, может, и немного порыбачить.

Светлогорск — Раушен
В курортном городке поговорим о здешней маленькой Швейцарии. Вы узнаете, в чем историческая ценность места на озере Тихом, и погуляете по городу, слушая истории об элитном немецком курорте, его традициях и высоких гостях. Спуститесь к променаду и покатаетесь на канатной дороге или пройдете по серпантинному подъему, сконструированному в период Третьего рейха на деньги благотворительного фонда Кёнигсберга.

Зеленоградск — Кранц
Последний город 🏙️ в нашем списке — уютная столица ⭐️ кошек и еще один живописный уголок калининградской земли. Здесь вы насладитесь роскошными видами на море 🌊, отведаете минеральной водички из бювета, послушаете о прошлом поселка, прославившегося как бальнеологический курорт, и погрузитесь в атмосферу аккуратного европейского города, разглядывая архитектуру былых эпох.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, кроме возможных трат на обед и сувениры
  • В качестве бонуса экскурсия ⛳ будет сопровождаться фотосессией
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!
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