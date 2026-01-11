Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день

Яркое экспресс-знакомство с Калининградом, Балтийском, Янтарным, Светлогорском и Зеленоградском
Программа-максимум обеспечит вам легкое погружение в мир самых интересных и красивых городов Калининградской области.

Вы взглянете на историю столицы региона через его старинные символы, прикоснетесь к военно-морскому духу самого западного города страны, узнаете о янтарных традициях легендарного поселка и перенесетесь во времена элитных немецких курортов.
4.9
95 отзывов
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день

Описание экскурсии

Калининград — Кёнигсберг

Вы побываете в историческом центре, на знаменитом острове Канта. Узнаете, как образовался и развивался город Трех королей. Посетите любую достопримечательность по вашему желанию. Проедете по старинным узким улочкам и услышите о трех линиях обороны Кёнигсберга.

Балтийск — Пиллау

В самом западном городе страны я покажу старые казармы, где тренировали моряков-подводников для немецкой армии, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы выясните, как здесь основали крупнейшую военно-морскую базу во всей Прибалтике. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Также вы встретите красивые дикие пляжи и оцените зрелище громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.

Янтарный — Пальмникен

Побываем в мастерской по производству янтарных изделий. Вам покажут, как обрабатывают «солнечный камень» и как отличить настоящий янтарь от поддельного. Увидите водонапорную башню, кирху и парк имени Беккера, пройдя через который, откроете прекрасный вид на обширные пляжи и самый длинный променад в области. Если захотите, у вас будет возможность поплавать в Балтийском море.

Светлогорск — Раушен

В курортном городке поговорим о здешней маленькой Швейцарии. Вы узнаете, в чем историческая ценность места на озере Тихом, и погуляете по городу, слушая истории об элитном немецком курорте, его традициях и высоких гостях. Спуститесь к променаду и покатаетесь на канатной дороге или пройдете по серпантинному подъему, сконструированному в период Третьего рейха на деньги благотворительного фонда Кёнигсберга.

Зеленоградск — Кранц

Последний город в нашем списке — уютная столица кошек и еще один живописный уголок калининградской земли. Здесь вы насладитесь роскошными видами на море, отведаете минеральной водички из бювета, послушаете о прошлом поселка, прославившегося как бальнеологический курорт, и погрузитесь в атмосферу аккуратного европейского города, разглядывая архитектуру былых эпох.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, кроме возможных трат на обед и сувениры
  • Поедем на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса
  • С вами буду я или другой гид из нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Калининграде или аэропорту «Храброво». Трансфер из других городов оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 13391 туриста
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка
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«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
7
3
2
2
1
1
Ирина
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.+2
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
Отличная экскурсия. Получилось посетить много мест за 1 день. Однозначно советуем.
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Анастасия
Это была супер экскурсия! Мы с мамой очень довольны, настолько, что хочется ещё раз посетить эти края. Нам показали все 5 городов, собрав знаковые и самые красивые их участки, рассказали
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историю, всё проходило в комфортном формате. Андрей очень интересно рассказывал, что лично для меня важно, потому что я так себе слушатель, но тут было очень интересно с самого начала и до окончания нашей поездки!
Очень рекомендую!

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О
Путешествовали с Андреем 14 марта 2026 г. В полном восторге вернулись в Калининград, объехав часть побережья Балтики. Андрей показал даже больше, чем заявлено в экскурсии. Он прекрасный знаток истории и чудесный рассказчик. Благодарны ему за праздник жизни в этот день. Очень рекомендуем такой вояж, с таким отличным гидом.
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Марина
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек из всех, кого мы повстречали в небольшом путешествию по Калининграду. Рассказов было очень много.
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Не было спешки. Всё размеренно, с большим уважением. Вся информация интересная и запоминающаяся. По нашей просьбе Юрий согласился подождать пока мы поужинаем в Светлогорске. В результате экскурсия шла не 10 часов, а почти 14. Впечатлений масса! Даже купались в Балтийском море в Янтарном

Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
Спасибо большое за длинное, объёмное душевное путешествие Юрию. Юрий, пожалуй самый приятный, добрый, отзывчивый, деликатный человек
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В
Потрясающая экскурсия, для экспресс ознакомления с Калининградской областью. Владимир просто поразительный рассказчик, с энциклопедическими знаниями о своем крае, интересными историческими фактами, забрал прямо из аэропорта, пунктуально, с заботой о завтраке
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для нас))) ооочень приятно! Обратно доставили прямо к апартаментам, особенно в конце экскурсии открылось второе дыхание, как будто Владимир не провел с нами весь день)), предоставив нам еще больше интересной и полезной информации!!! Безумно благодарны, дети просто в восторге! Автомобиль комфортный, ребенок сладко поспал между городами. Только к вам в следующий раз!

Потрясающая экскурсия, для экспресс ознакомления с Калининградской областью. Владимир просто поразительный рассказчик, с энциклопедическими знаниями о
Потрясающая экскурсия, для экспресс ознакомления с Калининградской областью. Владимир просто поразительный рассказчик, с энциклопедическими знаниями о
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D
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели время, узнали несколько секретных мест для получения приятных вкусовых ощущений, побывали в разных фотогеничных местах.
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели
Гид Вадим учёл наши пожелания в проведении экскурсии, перестроив первоначальный план под наши потребности. Отлично провели
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